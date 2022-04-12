防疫措施｜戲院有望4.21重開？！ 4月待上映電影合集 怪獸與鄧不利多的秘密、蝙蝠俠

政府早前宣佈將放寬社交距離措施，戲院有望能於4月21日重開，大家便可以與闊別將近4個月的戲院再次相見。以下就為大家整合4月待上映電影，雖然暫時未有港產片上映的消息，但仍有不少期待而久的大片，如《怪獸與鄧不利多的秘密》、《蝙蝠俠》等。雖然仍未知戲院能殆在4月21日重開，但不妨先做到準備，待重開後就可以立即入場睇戲！

戲院重開｜4月21日：《怪獸與鄧不利多的秘密》 繼多年前上映的《怪獸與牠們的產地》及《怪獸與葛林戴華德之罪》後，J•K 羅琳的《怪獸系列》電影終於迎來第3集！這次鄧不利多將成為主角之一，令不少《哈利波特》粉絲都大為期待！ 劇情簡介： 鄧不利多（祖迪羅）得知法力強大的黑巫師葛林戴華德（麥斯米克森）企圖統治魔法世界，遂派遣紐特（艾迪烈柏尼）帶領一班強悍的魔法師，加上一個勇字當頭的麻瓜，攜手執行危險任務。他們遇上無數奇珍異獸，並與葛林戴華德日益壯大的追隨者們正面交鋒！危機迫近，魔法世界戰況刻不容緩，鄧不利多還可以繼續袖手旁觀嗎？

戲院重開｜4月21日：《死亡立方》 不少人都喜歡到電影院看驚慄、懸疑類型的電影，增加刺激感，而《死亡立方》便是最近即將在香港上映的日本懸疑電影。其實《死亡立方》的故事改編自1997年的科幻驚慄懸疑片《心慌方(CUBE)》，由菅田將暉、岡田將生、田代輝、齋藤工等為人熟知的演員主演，有興趣的話一定要到戲院觀看！ 劇情簡介： 彼此毫無關聯的六位男女，某天突然在立方體房間中醒來，不知為何被監禁於此的他們嘗試逃離，卻不斷遭受雷射、電鋸、火焰噴射等各式殺人陷阱的襲擊，要不解開重重機關的密碼，便絕對無法逃脫！在極度緊張和恐懼不安中，他們逐漸耗盡體力，瀕臨精神崩潰邊緣，與此同時每個人潛藏的人性黑暗面也逐一浮現⋯⋯

戲院重開｜4月21日：《月球隕落》 美國一向喜歡拍各種災難片，而這次就將月球隕落作為災難來源，各種CG特技令人看得特別過癮！而《月球隕落》更是由美國、英國和中國合拍的電影，所以演員會看到各種國籍的演員，例如美國的柏德烈·韋遜、中國的于文文等，若果喜歡看災難片的話，在戲院看一定更刺激！ 劇情簡介： 月球離奇脫軌，全速衝向地球毀天滅地。人類面臨滅絕浩劫，美國太空總署署長（荷爾芭莉 飾）及月球陰謀論天才（尊畢利 飾）聯同前頂尖太空人（柏德烈韋遜 飾）組成太空團隊，肩負起人類生存的最後希望，執行不可能的救世任務，阻止月球隕落。太空團隊登月後發現驚世秘密，月球竟是個高科技巨型基地！末日終極倒數，他們殺入月球核心與外星力量拼死一戰，人類能避過地球第六次大滅絕的厄運嗎？

戲院重開｜4月21日：《奪命狂呼》 《奪命狂呼》屬於不少人的童年陰影，但看到面具已經感到驚嚇萬分，而即將上映的《奪命狂呼》屬2011年《奪命狂呼4》的續集，不過仍然可以將它當作單獨故事來觀看。 劇情簡介： 鬼面殺手再度出現，新一批受害者全部同胡士堡（Woodsboro）呢個小鎮過往的秘密有關！薛妮（SidneyPrescott）同警長杜威（DeweyRiley）夫婦又再次捲入血腥漩渦，唯有憑住過往多次逃出生天的經驗，與鬼面殺手決一死戰！

戲院重開｜4月21日：《喪盡癲才》 尼古拉斯基治在演出《絕地重生》前，一直都受到不少爭議，就如故事中懷才不遇的自己一樣，因此《喪盡癲才》可說是以喜劇的形式來表現他自己，如果喜歡美式幽默就不要錯過！ 劇情簡介： 懷才不遇的前巨星基治（尼古拉斯基治 飾），瀕臨破產邊緣，唯有出賣自己出席瘋狂「基粉」富豪哈維（貝哲羅柏斯卡 飾）的生日派對，以賺取100萬酬勞。估唔到，這份筍工突然失晒控！CIA特工踢爆哈維原來是大毒梟，仲要求基治幫手做臥底救出人質！這位傳奇奧斯卡影帝，決心盡地一煲，挑戰成世人最破格的角色：「尼古拉斯基治」！觀眾將置身一場人生如戲，戲如人生，真假難分的爆笑冒險之旅。

戲院重開｜4月27日：《蝙蝠俠》 不少人都對《蝙蝠俠》的上映期待不已，而香港終於在4月27日上映，雖然比其他地方遲了將近兩個月，也許已經不小心被劇透，但若是DC粉絲的話，不妨買票到場支持吧！ 劇情簡介： 恐懼是種工具，那道劃破長空的光不僅是召喚，而是警告⋯ 布斯韋恩化身為蝙蝠俠打擊葛咸城的罪行，兩年間已深入黑暗犯罪世界，並與他最信任的管家阿福及警長占士哥頓合作無間，以復仇使者的身分儆惡懲奸！神秘連環殺手以精英份子為目標，令城中人心惶惶，蝙蝠俠出手追查，各種線索將他引領到葛咸城的地下世界，更與貓女、企鵝人、羅馬人及謎語人正面交鋒。驚天陰謀刻不容緩，他必須與新的盟友攜手揪出幕後黑手，為腐敗的葛咸城帶來光明與公義！