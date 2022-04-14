防疫措施｜戲院4.21重開！ 4、5月待上映電影合集 怪獸與鄧不利多的秘密、蝙蝠俠、奇異博士2

政府今天宣佈將放寬社交距離措施，戲院於4月21日重開，大家便可以與闊別將近4個月的戲院再次相見。以下就為大家整合4月待上映電影，雖然暫時未有港產片上映的消息，但仍有不少期待而久的大片，如《怪獸與鄧不利多的秘密》、《蝙蝠俠》等，待重開後就可以立即入場睇戲！

戲院重開｜4月21日：《怪獸與鄧不利多的秘密》 繼多年前上映的《怪獸與牠們的產地》及《怪獸與葛林戴華德之罪》後，J•K 羅琳的《怪獸系列》電影終於迎來第3集！這次鄧不利多將成為主角之一，令不少《哈利波特》粉絲都大為期待！ 劇情簡介： 鄧不利多（祖迪羅）得知法力強大的黑巫師葛林戴華德（麥斯米克森）企圖統治魔法世界，遂派遣紐特（艾迪烈柏尼）帶領一班強悍的魔法師，加上一個勇字當頭的麻瓜，攜手執行危險任務。他們遇上無數奇珍異獸，並與葛林戴華德日益壯大的追隨者們正面交鋒！危機迫近，魔法世界戰況刻不容緩，鄧不利多還可以繼續袖手旁觀嗎？

戲院重開｜4月21日：《死亡立方》 不少人都喜歡到電影院看驚慄、懸疑類型的電影，增加刺激感，而《死亡立方》便是最近即將在香港上映的日本懸疑電影。其實《死亡立方》的故事改編自1997年的科幻驚慄懸疑片《心慌方(CUBE)》，由菅田將暉、岡田將生、田代輝、齋藤工等為人熟知的演員主演，有興趣的話一定要到戲院觀看！ 劇情簡介： 彼此毫無關聯的六位男女，某天突然在立方體房間中醒來，不知為何被監禁於此的他們嘗試逃離，卻不斷遭受雷射、電鋸、火焰噴射等各式殺人陷阱的襲擊，要不解開重重機關的密碼，便絕對無法逃脫！在極度緊張和恐懼不安中，他們逐漸耗盡體力，瀕臨精神崩潰邊緣，與此同時每個人潛藏的人性黑暗面也逐一浮現⋯⋯

戲院重開｜4月21日：《月球隕落》 美國一向喜歡拍各種災難片，而這次就將月球隕落作為災難來源，各種CG特技令人看得特別過癮！而《月球隕落》更是由美國、英國和中國合拍的電影，所以演員會看到各種國籍的演員，例如美國的柏德烈·韋遜、中國的于文文等，若果喜歡看災難片的話，在戲院看一定更刺激！ 劇情簡介： 月球離奇脫軌，全速衝向地球毀天滅地。人類面臨滅絕浩劫，美國太空總署署長（荷爾芭莉 飾）及月球陰謀論天才（尊畢利 飾）聯同前頂尖太空人（柏德烈韋遜 飾）組成太空團隊，肩負起人類生存的最後希望，執行不可能的救世任務，阻止月球隕落。太空團隊登月後發現驚世秘密，月球竟是個高科技巨型基地！末日終極倒數，他們殺入月球核心與外星力量拼死一戰，人類能避過地球第六次大滅絕的厄運嗎？

戲院重開｜4月21日：《奪命狂呼》 《奪命狂呼》屬於不少人的童年陰影，但看到面具已經感到驚嚇萬分，而即將上映的《奪命狂呼》屬2011年《奪命狂呼4》的續集，不過仍然可以將它當作單獨故事來觀看。 劇情簡介： 鬼面殺手再度出現，新一批受害者全部同胡士堡（Woodsboro）呢個小鎮過往的秘密有關！薛妮（SidneyPrescott）同警長杜威（DeweyRiley）夫婦又再次捲入血腥漩渦，唯有憑住過往多次逃出生天的經驗，與鬼面殺手決一死戰！

戲院重開｜4月21日：《星夢動物園2》 原定1月29日上映的荷里活動畫電影—《星夢動物園2》，同樣受到疫情影響而推遲至4月21日上映。今次的的粵語版本由Gigi梁詠琪、黃德斌、陳葦璇、柯煒林及葉巧琳聲演，啱晒一家大細入場睇！ 劇情簡介： 大劇院老闆樹熊阿畢和他的SING夢班底，憑著精彩演出，成功令新畢氏劇院谷底反彈。雄心勃勃的阿畢更決定進軍殿堂級舞台，在世界知名的基斯托大樓影院開騷，唯他先要得到大老闆灰狼大亨基斯托的首肯。豬舞王威猛先生忽發奇想,提議新騷由收山多年的搖滾傳奇獅子哥羅威擔大旗，這個大膽的構思竟然得到大老闆灰狼大亨基斯托的賞識。 哥羅威因為妻子去世已有十多年絕跡樂壇,阿畢為了圓夢，硬著頭皮出盡渾身解數遊說對方復出。尋夢過程刺激滿 FUN 妙趣橫生；最重要的，令巨SIN幫一眾弟兄姊妹們，再次感受到音樂能夠治癒人心的無比威力…

戲院重開｜4月21日：《喪盡癲才》 尼古拉斯基治在演出《絕地重生》前，一直都受到不少爭議，就如故事中懷才不遇的自己一樣，因此《喪盡癲才》可說是以喜劇的形式來表現他自己，如果喜歡美式幽默就不要錯過！ 劇情簡介： 懷才不遇的前巨星基治（尼古拉斯基治 飾），瀕臨破產邊緣，唯有出賣自己出席瘋狂「基粉」富豪哈維（貝哲羅柏斯卡 飾）的生日派對，以賺取100萬酬勞。估唔到，這份筍工突然失晒控！CIA特工踢爆哈維原來是大毒梟，仲要求基治幫手做臥底救出人質！這位傳奇奧斯卡影帝，決心盡地一煲，挑戰成世人最破格的角色：「尼古拉斯基治」！觀眾將置身一場人生如戲，戲如人生，真假難分的爆笑冒險之旅。

戲院重開｜4月27日：《蝙蝠俠》 不少人都對《蝙蝠俠》的上映期待不已，而香港終於在4月27日上映，雖然比其他地方遲了將近兩個月，也許已經不小心被劇透，但若是DC粉絲的話，不妨買票到場支持吧！ 劇情簡介： 恐懼是種工具，那道劃破長空的光不僅是召喚，而是警告⋯ 布斯韋恩化身為蝙蝠俠打擊葛咸城的罪行，兩年間已深入黑暗犯罪世界，並與他最信任的管家阿福及警長占士哥頓合作無間，以復仇使者的身分儆惡懲奸！神秘連環殺手以精英份子為目標，令城中人心惶惶，蝙蝠俠出手追查，各種線索將他引領到葛咸城的地下世界，更與貓女、企鵝人、羅馬人及謎語人正面交鋒。驚天陰謀刻不容緩，他必須與新的盟友攜手揪出幕後黑手，為腐敗的葛咸城帶來光明與公義！

戲院重開｜4月28日：《非常巨星揀老公》 若果想觀看愛情喜劇來放鬆心情，《非常巨星揀老公》 便是不錯的選擇。雖然在影評網爛番茄中只獲得60%的新鮮度，但觀眾投票部分卻獲得90%以上，電影節奏輕快、有趣，特別適合用來放鬆因疫情而緊繃的心情。 劇情簡介： 痴情粉絲，攻擊寂寞歌后的愛情村莊！人氣樂壇一姐 J. Lo 珍妮花露柏絲，與《翻生侏羅館》影帝級諧星奧雲韋遜，共譜打破身份界限的「摘星奇緣」式戀曲——紅透半邊天的歌舞天后（J. Lo）與樂壇超新星愛得高調，準備在千萬現場及網上直播粉絲的見證下，於演唱會裡放閃成婚。怎料登台前，Kat發現對方背她偷食，在舞台上披著頭紗萬念俱灰，與台下陰差陽錯手舉「Marry Me」粉絲牌的失婚數學教師（奧雲韋遜）對望一瞬間，決定嫁給這位陌生人⋯ 一刻瘋狂決定，二人展開了一段顛覆想像的戀情，但身份地位差距，令二人飽受無壓力！兩個來自不同世界陌生男女，能否在只追求like和follower的虛幻世界中找到真愛？

戲院重開｜ 5 月 4 日：奇異博士 2: 失控多元宇宙 Marvel迷期待而久的奇異博士2終於上映！今次以「多元宇宙」為主題，近日更有消息指有兩個不同版本同步上映，關鍵是場次隨機決定，觀眾入場後才知自己看哪個版本，夠晒刺激！ 劇情簡介： 承接《蜘蛛俠：不戰無歸》，奇異博士開啟了多元宇宙的大門，令世界陷入失控。在神秘新舊盟友協力下，他將會穿越多元宇宙，於危機四伏、扭曲心智的異度空間之中，與全新強大對手正面交鋒！

戲院重開｜ 5 月 5 日：屁屁偵探電影 : 梳乎厘島的秘密 + 深海大冒險 小朋友也有電影可以看！深受大人及小朋友歡迎的「屁屁偵探」推出全新劇場版，一次過睇晒「梳乎厘島的秘密」及「深海大冒險」兩部電影。 劇情簡介： 怪盜U將預告信寄往長年被風吹著的梳乎厘島，他的目標是島上的寶物「風之路標」。屁屁偵探和汪汪警察局的警官一起前往調查，途中遇到在空中自由飛翔的少女露露，她憧憬著島外的世界，但被「守護島民生活不可或缺的大燈塔」之祖訓所束縛，在怪盜U預告犯罪的滿月之夜，屁屁偵探等人盡力阻止「風之路標」被偷走，但怪盜Ｕ另有詭計……當屁屁偵探的著名推理展露鋒芒，島上隱藏的秘密亦隨即曝光！ 為了進行深海調查，求生專家捷奧、菲比和剛博士乘坐潛水艇菊石號出發。在前往水深數千米的深海途中，菊石號捲入了甲烷氣的氣泡，因而故障，與海面上的基爾亦失去聯絡。再者受到體型龐大的大王烏賊和抺香鯨等的襲擊，捷奧在海底漂流！菲比和剛博士前往救援捷奧，但菊石號的能源只剩餘很少……另一方面，捷奧在漆黑的海底被深海生物包圍！他們最終能否在深海的極限狀態下，平安無事歸來？

戲院重開｜ 5 月 19 日：劇場版 咒術迴戰 0 人氣動畫咒術迴戰同樣推出劇場版，日本票房已突破116億日元。電影版劇情描述男主角乙骨憂太與祈本里香原本約定好長大以後要結婚，但里香在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，一心求死卻被里香阻止。 劇情簡介： 故事敘述一對青梅竹馬的戀人：乙骨憂太與祈本里香原本約定好長大以後要結婚，並且要永遠再一起…。但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，甚至一心求死。 終於，在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入咒術高專學習咒術，讓他結識了新同學：禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心防並決定在這裡找到活下去的自信與解開里香詛咒的方法；另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻詛咒。為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心，被捲入這場爭鬥中的咒術高專一年級生乙骨能否阻止夏油傑的野心並且順利地解開里香的詛咒？

戲院重開｜ 5 月 19 日： 魔比煞 19 Marvel迷除了看《奇異博士2》之外，亦不能錯過《魔比煞》。劇情講述患有罕見血液疾病的科學家米高·魔比煞（力圖飾演）嘗試以一種危險的治療方法治療自己，卻變成擁有超能力且嗜血的吸血鬼。 劇情簡介： 米高·魔比煞從小患有罕見先天性血液病，自小因身體缺陷而且受盡欺凌。但他卻聰明無比，長大後更獲諾貝爾獎。他一直希望可以治療自己的血液病，同時救助他人，嘗試利用吸血蝙蝠的DNA來治療，最後決定到達一個神秘地方尋找醫治方法，卻發現自己的身體因瀕臨死亡而獲得異能，不僅變得力大無窮與移動速度加倍、更擁有回聲定位能力。不過代價卻是變成可怕的吸血怪物，同時埋藏在內心深處的黑暗面正伺機而出…