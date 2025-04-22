防蚊小貼士丨15招天然驅蚊　善用廚餘趕走蚊子

夏日防蚊丨15個天然驅蚊小貼士 善用廚餘趕走蚊子

天氣回暖，又到了蚊蟲肆虐的日子。在晚上熟睡的時候，忽然給蚊子擾人清夢，實在令人困惱非常，加上一旦被蚊子釘上傷口會痕癢難擋，不幸的話更會感染登革熱。為此，我們綜合了15種簡易的驅蚊小貼士與大家分享，務求令大家早日擺脫蚊子的追蹤。

個人防蚊 1.注意個人衛生 體味重的人一向都是蚊子的目標對象，要避免成為追蹤目標，我們必須要注意個人衛生。在每次出汗後應要立刻抹乾或盡快沐浴更衣，因為汗液中所包含的乳酸和脂肪代謝物等都是蚊子熱愛的氣味。 2.適當的衣服的穿搭法 在戶外活動時要有效防蚊，我們應以淺色長袖衣服為主，減少皮膚外露之餘，因淺色衣服會帶有反光作用，加上蚊子趨向藏列到陰暗處，因此穿深色衣服的人較易成為蚊子攻擊對象，所以善於穿搭衣服都是防蚊的小技巧。

3.減少使用化妝品和香水 有資料顯示大部分化妝品中的成分都是蚊子熱愛的味道，而香水更會散發香濃的味道吸引蚊子，所以如要進行郊外和戶外活動時，應盡量避免使用。 4.善用天然的驅蚊產品 市面上的驅蚊產品繁多，如防蚊噴霧、蚊膏、防蚊貼或防蚊帶等。不過，消委會曾提醒家長，避蚊胺、派卡瑞丁、丁基乙酰氨基丙酸乙酯(IR3535)、對-薄荷烷-3,8二醇(PMD)及甲基壬基酮(又稱IBI-246)等驅蚊活性成分不適合用於嬰幼兒身上，爸爸媽媽挑選防蚊產品時要格外留神。



家居防蚊 1.擺放防蚊植物 有些植物的氣味獨特，而令很多蚊子敬而遠之不敢靠近，這些植物除了可以驅蚊除蟲，更有些是烹飪調味的好幫手，所以大家不妨在家多種植一些，美化家居之餘也可以作為調味，一舉兩得。 驅蚊植物包括： 迷迭香（Rosemary）

胡椒薄荷（Peppermint）

香茅（Citronella）

羅勒/九層塔（Basil)

天竺葵 （Pelargonium)

圓葉薄荷（English Pennyroyal）

貓薄荷（Catnip）

薰衣草 （Lavender）



2.善用曬乾的柚子皮/橙皮/檸檬皮 柚子皮、橙皮及檸檬皮，除了可以用來製造天然酵素清潔用品外，還可以製成乾果皮用來驅蚊。只要把食用完的果皮曬乾製成小包擺放在陰暗角落，或把乾果皮切幼小量燃點(必須小心處理火種)，都可以有效驅蚊防蟲。 3.燃點咖啡渣 / 茶葉渣 風乾的咖啡渣和曬乾了的茶葉渣，一直也是鞋櫃及雪櫃吸味的好幫手，這些天然渣滓除了可以吸濕外，還可以倒進耐熱的器皿內燃點來驅蚊(必須小心處理火種)，因為蚊子十分討厭咖啡及茶葉的味道。 4.燃燒艾草驅蚊 艾草除了有一定要藥用價值外，亦可用來驅蚊防蟲。我們只要到中藥店購買小量艾草，把艾草放到可燃點火種的器皿內燃燒(必須小心處理火種)，便可有效驅除蚊蟲。 5.自製中藥驅蚊包 丁香、艾葉、白芷、蘇葉、薄荷、石菖蒲、藿香及金銀花等中藥內含特別氣味，這些氣味也令蚊子非常厭惡，所以只要準備少量這些藥材打碎，放於小布包內藏，便可以成為很有用的驅蚊包。 6.橘紅色的光線和環境 橘紅色的光線和環境是蚊子害怕的環境之一，如想自製較簡單橘紅色的環境，只要把紅色透光的玻璃紙套在燈泡上使用，蚊子便不敢靠近。

7.善用風扇及冷氣 有資料顯示當風速及溫度較低時，會大大減低蚊子的活動能力，飛行能力也會因此而減弱，這樣能有效地降低被蚊子叮上的機會。 8.安全使用植物精油 防蚊的植物精油包括檸檬尤加利、薰衣草、天竺葵、檸檬草、貓薄荷及薄荷等，可在清洗衣服時加到衣服去在清洗衣服時加到衣服去在清洗衣服時加到衣服去。但必須留意純精油絕不可以直接搽到皮膚上，必須要稀釋了才能使用，否則有機會灼傷皮膚而得不償失。 9.使用蚊帳 舊或社會很多家庭都會掛起大大少少的蚊帳防蚊，這是一個既環保又節省資源的防蚊方法。只要根據屋企的床尺寸選擇適合的蚊帳便可，但要確保蚊帳沒有破洞，讓蚊子有乘虛而入的機會。 10.自製糖水捕蚊瓶 把白糖加水注入寬口的玻璃瓶，並擺放在家中的陰暗的處，當蚊子聞到糖水的味道便會被吸引到瓶子裏，因而被黏到糖水中而死亡。 11.利用肥皂 / 洗衣粉減少蚊患 肥皂或洗衣粉的香氣能吸引蚊子，讓它們誤以為水裏有食物而產卵，水中的氧氣混合肥皂 / 洗衣粉產生的化學反應，會因而令蚊子的幼蟲缺氧而死亡。所以只要我們準備一盆水，將肥皂 / 洗衣粉搓出泡沬，放在家居的角落，定期倒掉更換，便可有效地減少蚊患。

