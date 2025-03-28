防蚊植物｜薰衣草、芳香萬壽菊、豬籠草等10款天然驅蚊法

防蚊貼士｜夏天多蚊點算好？ 盤點10款驅蚊植物 薰衣草、芳香萬壽菊 自然趕走蚊蟲

夏天蚊患問題特別嚴重，除了利用具有化學成份的驅蚊產品外，其實還可利用天然的驅蚊植物，自然地趕走蚊蟲。驅蚊植物主要分為氣味型和捕食型兩種，同樣有驅趕蚊蟲的功效，以下就為大家盤點10款驅蚊植物，既可美化家居，也可防止蚊蟲的騷擾。 驅蚊植物1. 夜來香 如名字一樣，夜來香專門在晚上散發出濃郁的香味，而這些香味會令蚊子感到害怕，特別適合用來驅趕蚊蟲，放在露台上既可增添露台的香氣，也不會吸引蚊蟲。 驅蚊植物2. 薰衣草 薰衣草帶有獨特的清香，不少人都喜歡薰衣草的香氣。但其實薰衣草本身就具有殺蟲的效果，因此可以利用薰衣草製成香薰包放在房間裏驅趕蚊蟲。

驅蚊植物3. 香葉天竺葵 香葉天竺葵基本上被視作驅蚊草使用，帶有檸檬香氣，放在家中可以趕走蚊蟲。溫度越高，其香氣變越濃烈，驅蚊效果亦越好，因此在室內或室外都可栽培。 驅蚊植物4. 逐蠅梅 看起來可愛無害的逐蠅梅，實際上其枝葉和花朵均會散發出令蚊蟲感到討厭的氣味，具有強勁的驅逐蚊蟲功效，但這種香氣卻對人體無任何傷害，所以可以放心放在家中驅趕蚊蟲。 驅蚊植物5. 迷迭香 除了將迷迭香當作煮食時使用的香草外，其實迷迭香更可以有效地驅除蚊蟲，同時混合其他草藥可製成蚊膏使用。 驅蚊植物6. 棉杉菊 外表像是被白雪覆蓋的棉杉菊具有驅趕蚊蟲的作用，其花期正正在蚊蟲最多的夏天。除了可以直接放棉杉菊的盆栽在家中外，還可以將綿杉菊的枝條剪下，捆成一束放在家裡，既有效驅蟲，還可以美化家居。

驅蚊植物7. 碰碰香 同樣與其名字一樣，只要碰觸牠的葉面，手指上便會留香，而牠的香氣更可有效趕走蚊蟲，只需把盆栽放在家中，便防止夏天時受蚊蟲的騷擾。 驅蚊植物8. 芳香萬壽菊 芳香萬壽菊屬菊花的一種，因此外表好看，但牠對蚊蟲來說卻有一種刺鼻的香氣，因而令蚊蟲不敢靠近。放在露台上既可作為園景，也可趕走蚊蟲。

驅蚊植物9. 豬籠草 雖然豬籠草的外表有點嚇人，但正正是其可怕的外表成為牠的武器，利用其「捕蟲籠」以捕取蚊蟲的形式吸收營養，屬於有效殺死蚊蟲的植物。 驅蚊植物10. 捕蠅草 除了豬籠草外，捕蠅草同樣有殺死蚊蟲的作用。只要蚊蟲落在其葉面上便會被粘住，繼而逐漸死亡。而蚊蟲的屍體亦會作為生長營養被慢慢消化。