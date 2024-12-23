阿聯酋航空概念店預訂機票 送高達$400 SOGO購物禮券 頂級美釀空中盡享奢華滋味

阿聯酋航空的機艙服務一向深受全球旅客歡迎，阿聯酋航空精心挑選來自世界各地且備受讚譽的頂級美釀，讓乘客可細嚐尊貴奢華滋味，當中包括經典香檳Dom Pérignon 2015以及Moët & Chandon。另外由即日起，凡於阿聯酋航空中環概念店預訂任何艙等，以及出發日期為 2025 年 3 月 31 日或之前的機票，即可免費獲贈崇光百貨購物禮券，價值高達$400，下文即睇詳情！

阿聯酋航空 機上精選美酒 如果你追求高質素的飛行餐飲體驗，一定會欣賞阿聯酋航空所挑選的豐富酒單，阿聯酋航空對酒品的甄選過程極為嚴謹，納入酒單前需經過多輪測試，精心挑選出無論於地面或空中均能展現極佳風味的美酒，並仔細考量果味、酸度、單寧含量及橡木桶等因素。此外，葡萄酒的成熟度亦相當重要，直接影響其單寧含量，因此亦是阿聯酋航空挑選酒單時的一大考量。 阿聯酋航空美酒推介：

