阿華田推尋味之旅 Whatsapp報料隱世阿華田美食/食譜 嬴酒店自助晚餐禮券

阿華田牌於即日起至9月30日舉行《阿華田尋味之旅》活動，網民可以透過 WhatsApp報料，將自己心水推介的阿華田隱世美食收錄於「阿華田尋味地圖」內。或發揮個人創意，創作出自家製阿華田食譜。一經獲選得獎，即可獲得豐富獎品—酒店自助晚餐禮券。

《阿華田尋味之旅》分為兩部份，主要經WhatsApp報料。大家可以由即日起至9月11日，瀏覽活動網站透過WhatsApp向「阿華田美食家」華仔報料，推介心目中最好味或具特色的阿華田餐廳或小店美食，共同打造出「阿華田尋味地圖」。網民更可將此阿華田美食圖標加入Google Map，跟隨地址圖示尋找各區阿華田美食。

報料時需填寫餐廳名稱及地址、推薦阿華田美食，上載相關照片及寫上食評及推薦原因（中文50字內）。報料內容經核實及綜合評分後，會選出「十大阿華田美食」，獲選得獎報料內容提供者會贏得酒店自助晚餐禮券x2（名額總共10份）。