阿里山咖啡之旅 咖啡園深度導賞/秘境鐵道咖啡店/體驗鄒族文化

台灣阿里山咖啡近年逐漸在國際間嶄露頭角，不少咖啡迷都因而慕名而來，今次帶大家來到阿里山上，走訪「咖啡王子」方政倫的咖啡莊園作深度導賞，再體驗特富野部落特色美食及隱身在高山部落裡的咖啡店，最後於鐵路旁的秘境咖啡店歎杯咖啡。

台灣的咖啡文化普及，有賴當地咖啡豆產業蓬勃發展。阿里山的地理及氣候條件造就了品質優良的咖啡豆，當中位於阿里山海拔1200-1400公尺的鄒築園就最具代表性，屢次榮獲世界咖啡大獎冠軍。咖啡園內配備一套高級品質監控，身為園主的方政倫以智慧農業科技帶入咖啡產業，以手機APP管理園內環境生態，土壤濕度、溫度及風向等一目了然，保證生豆品質。在園主帶領下參加咖啡莊園導賞，辨識不同咖啡樹品種，更可以參觀咖啡豆的後製處理，包括採收與處理工藝以及機械運用，了解一顆小小的咖啡櫻桃如何種植，變成香氣四溢的咖啡豆入袋保存。完成導賞後，可於鄒築園內品嘗園內生產的精品咖啡。

飛鼠咖啡 高山部落的森系咖啡

鄒族是阿里山的台灣原住民，其文化和生活方式與這座山密不可分。飛鼠咖啡的老闆瑜安來自特富野部落，她與鄒築園的方政倫同為鄒族人，致力推廣阿里山咖啡之餘，亦積極帶動部落產業發展。

走進飛鼠咖啡店，木質調的空間設計呼應窗外蔥鬱山林，陽光透過玻璃窗輕柔灑落，營造出靜謐溫暖的氛圍。這座由特富野部落族人共創的咖啡莊園，以土地共生的理念，讓阿里山咖啡與部落文化同步飄香。飛鼠咖啡採用預約制，提供自家種植的咖啡，店內擺放紀錄部落的照片及書籍，讓客人在品味咖啡同時，能了解鄒族文化。瑜安更集結鄒族青年，共同舉辦市集、分享會及各種活動，振興部落經濟。這裡還提供由鄒族人主導的導賞團，帶領遊客深入特富野部落集會場所與村落；飛鼠咖啡旁邊亦開張特富野餐廳，選用當地食材，推出鄒族鐵盤烤肉、野生愛玉等特色風土料理。以部落的團結力量，透過體驗行程吸引遊客了解當地，將阿里山的原住民咖啡與文化傳承發展。

飛鼠咖啡

地址：嘉義縣阿里山鄉社9鄰228號附6 (全預約制)