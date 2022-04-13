附呆萌拍攝花絮｜Laura Mercier x 陳卓賢 Ian公開定妝喘息小肌密

Clean Beauty近年大熱，LAURA MERCIER最近推出品牌首支以Clean Beauty為主打的「輕感親膚定妝噴霧」，注入全天然植物成分，一噴秒間保濕、控油，同時鎖住妝容，品牌找來MIRROR人氣成員陳卓賢(Ian)擔任「粉紅暖男」，公開他最喜愛的純淨輕感喘息小肌密。 Ian經常需要為拍攝工作上妝，他透露平日最愛使用「粉嫩透亮蜜粉」先提亮柔焦定妝，再簡單噴上療癒肌膚的「輕感親膚定妝噴霧」，1+1倍大控油功效並完美鎖住妝容，打造輕透水嫩妝效。Clean Beauty純淨配方內有12種天然植物成分，就如Ian的歌聲般清澄、純淨、滋養，無添加酒精、矽及香精，化妝同時護膚，秒間告別抗疫疲勞。

Ian續稱，日常工作亦會隨身攜帶30ml隨身輕便裝，在長時間拍攝期間，一噴秒間Refresh身心，並為肌膚保濕，更可告別濕熱黏膩口罩肌，隔絕外在的污染，為肌膚、身心帶來喘息空間。 Laura Mercier今日更在Facebook專頁放送Laura Mercier x 陳卓賢Ian「治癒系暖男Ian定妝小肌密」廣告影片，Ian在片中帶大家直擊拍攝現場甜蜜探班，更即場示範使用他至愛的輕感親膚定妝噴霧，簡單一噴釋放細緻均勻清新定妝水霧，全天然、零添加地延長水嫩底妝持妝力，並在結束拍攝前再噴一噴，秒間recharge身心肌膚喘一口氣。影片中更有Ian熱爆網絡的呆萌拍攝NG花絮，每個鏡頭亦是值得珍藏的粉絲福利畫面。