附呆萌拍攝花絮｜Laura Mercier x 陳卓賢 Ian公開定妝喘息小肌密

Clean Beauty近年大熱，LAURA MERCIER最近推出品牌首支以Clean Beauty為主打的「輕感親膚定妝噴霧」，注入全天然植物成分，一噴秒間保濕、控油，同時鎖住妝容，品牌找來MIRROR人氣成員陳卓賢(Ian)擔任「粉紅暖男」，公開他最喜愛的純淨輕感喘息小肌密。
Ian經常需要為拍攝工作上妝，他透露平日最愛使用「粉嫩透亮蜜粉」先提亮柔焦定妝，再簡單噴上療癒肌膚的「輕感親膚定妝噴霧」，1+1倍大控油功效並完美鎖住妝容，打造輕透水嫩妝效。Clean Beauty純淨配方內有12種天然植物成分，就如Ian的歌聲般清澄、純淨、滋養，無添加酒精、矽及香精，化妝同時護膚，秒間告別抗疫疲勞。
Ian續稱，日常工作亦會隨身攜帶30ml隨身輕便裝，在長時間拍攝期間，一噴秒間Refresh身心，並為肌膚保濕，更可告別濕熱黏膩口罩肌，隔絕外在的污染，為肌膚、身心帶來喘息空間。
Laura Mercier今日更在Facebook專頁放送Laura Mercier x 陳卓賢Ian「治癒系暖男Ian定妝小肌密」廣告影片，Ian在片中帶大家直擊拍攝現場甜蜜探班，更即場示範使用他至愛的輕感親膚定妝噴霧，簡單一噴釋放細緻均勻清新定妝水霧，全天然、零添加地延長水嫩底妝持妝力，並在結束拍攝前再噴一噴，秒間recharge身心肌膚喘一口氣。影片中更有Ian熱爆網絡的呆萌拍攝NG花絮，每個鏡頭亦是值得珍藏的粉絲福利畫面。
與Ian純淨喘息有獎遊戲活動
Laura Mercier同時推出「與Ian純淨喘息有獎遊戲活動」，分兩個階段讓大家投入有獎遊戲，有機會免費獲贈廣告影片中的同款輕感親膚定妝噴霧，親身體驗Ian的療癒定妝小肌密。
4月13日至4月30日：於Laura Mercier專頁的廣告影片帖文，截圖分享您認為片中最療癒的一刻，並Tag兩位閨密，最先留言的100位參加者，可免費獲贈極致持久水凝潤澤妝前底霜5ml一份。
4月20日至5月7日：於Laura Mercier專頁分享喜歡使用輕感親膚定妝噴霧的原因及Tag兩位閨密，並將於4月13日至5月7日期間於專門店、專櫃或網店購物的單據透過Facebook Messenger私訊傳送，答案最具創意的5位幸運兒可獲得Ian廣告中的同款輕感親膚定妝噴霧30ml (價值: $190)。
即登入Laura Mercier專頁投入「治癒系暖男Ian定妝小肌密」活動：https://eshop.lauramercier.com.hk/zh-hant/setwithcleanbeauty/