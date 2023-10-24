限定優惠｜誠品回饋日超過60間專櫃低至半價 好書/隨行好物/茶/咖啡

2023下半年度的「誠品回饋日」將於10月27至29日舉行，一連3日攜多達60間專櫃為文青，帶來低至5折的驚喜優惠！其中，誠品生活專櫃10/10 HOPE、原YUAN、Dead Sea Mor、Pair Pair Full、星野珠寶館手作工房等，全店正價商品享低至8折優惠！活動期間，以EPS於全線誠品生活專櫃單筆消費每滿HKD400立減$30Live+會員於誠品生活太古店全館累計消費滿$800，並綁定成為誠品會員，即贈「島嶼製作」環保餐具乙份！10月28日（星期六）單日限定，誠品書店消費滿$300即享85折！

誠品回饋日｜27/10 -29/10嚴選生活好物 低至半價！ 茶茗專區 Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F 推薦價：全店正價商品85折 獨家購物禮遇： 全店消費滿HKD800即贈【農家高山綠茶】江西九江綠茶(50g)；全店消費滿HKD1,800即贈【蜜韻紅茶】宜興工夫紅茶 (75g) 瑜茶舍｜銅鑼灣店 10/F, 尖沙咀店2/F 獨家購物禮遇：全店消費滿HKD800即贈瑜茶舍茉莉花茶乙罐 (價值HKD150)

品味咖啡 緣月咖啡｜尖沙咀店3/F Le Nez 咖啡品鑑迷你套裝 推薦價：HKD339 原價：HKD488 卡通咖啡掛耳包 (8個裝) 推薦價：HKD100 原價：HKD224 sensory ZERO ｜太古店G/F Bruno 電動咖啡磨豆器/過濾器/保暖保冷杯 3合1 推薦折扣：85折 *限量20件 精選咖啡豆(100g/200g/1kg) 推薦折扣：8折

隨行好伴 Bethel X Entheos ｜ 銅鑼 店10/F 手工掛繩索口背囊 推薦折扣：85折 Jessenia Original ｜尖沙咀店2/F Apple Watch小牛皮錶帶及保護殼 推薦價：HKD468 (原價：HKD518) On-The-Go筆袋及護照套 推薦價：HKD798 (原價：HKD960) 意大利植鞣皮革錶帶 推薦折扣：8折 *備有多款顏色及錶耳尺寸供選擇 *活動期間於誠品Jessenia Original購物滿HKD500，即贈多用途抹布乙塊

護膚好物 波蘭薈｜銅鑼灣店10/F 波蘭HOCUS POCUS 護膚系列 經皮膚科測試；天然成份，100% 純素 推薦折扣：1件85折；2件或以上8折 宮廷薈｜尖沙咀店2/F 七嬅發酵玫瑰修護細胞美白精華(30ml) + 神仙玉女面霜(15ml) 套裝 推薦價：HKD468 原價：HKD658 阿原YUAN｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F, 九龍塘店 推薦折扣：全店正價商品85折 Nail n Things | 尖沙咀店2/F花車 單色甲貼 輕鬆打造免等乾的快速美甲，隨時隨地幫指甲換衣服 推薦折扣：2件85折 *活動期間於誠品Nail n Things購買甲貼的顧客，可以HKD100加購美甲貼服務 (服務內容包含簡單修型及貼甲，誠品顧客限定)。 平凡媽媽｜太古店G/F 抗氧回春潤膚霜 選材天竺葵花，能將水氣吸引集中並且保存於皮膚內，對於油性或乾性的肌膚都有平衡效果，特別適合蛇皮及極乾皮膚日常保養使用 推薦折扣：85折 Dead Sea Mor ｜荃灣店 推薦折扣：全店商品8折

香氛芳療 Be Likes ｜太古店 1/F 便攜走珠裝天然Eau de Parfum套裝 推薦價：HKD299 10/10 HOPE ｜ 銅鑼灣店8/F, 尖沙咀店2/F 推薦折扣：全店正價商品85折；購買任何Kerzon香氛蠟燭買1送1 木見x不只 ｜ 銅鑼灣店10/F 全店50ml/100ml 香水85折 Kimature ｜ 銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F 推薦折扣：6折 *活動期間於誠品Kimature購物即贈頌缽/空靈鼓初體驗服務 (15分鐘)

飾品精品 Crystal One Jewelry ｜ 銅鑼灣店10/F , 尖沙咀店2/F 推薦折扣：全店85折 星野珠寶館手作工房｜銅鑼灣店9/F, 尖沙咀店3/F, 太古店G/F 推薦折扣：全店水晶貨品買2贈1 Monojewelry ｜ 尖沙咀店3/F 推薦折扣：全店商品9折 Just 925 ｜ 尖沙咀店2/F , 太古店 G/F 羽毛純銀手鐲 推薦折扣：5折 *限量10件 Timeless Flower ｜ 尖沙咀店2/F 環保草木染小貝母/尤加利葉耳環 推薦折扣：85折 Paul Hewitt ｜ 銅鑼灣 店 1 0/F Sailor Modest & 指定 Chain Bracelet 套裝 推薦價：HKD1,688 (原價：HKD2,080)

服飾鞋履 DETERMINANT ｜ 尖沙咀店 3/F, 太古店G/F, 九龍塘店 指定上衣產品* 推薦折扣：3件或以上85折 *指定上衣產品包括Dress Shirts, Smart Shirts, Casual Shirts, T-Shirts及 Polos； *優惠不適用於任何Marvel產品或其他不在列產品例如外套或褲。 ROAM ｜ 銅鑼灣店10/F, 太古店G/F 推薦折扣： FW23系列3件85折; 誠品會員享額外95折 *活動期間於誠品ROAM購物即送價值HKD198的ROAM精品購物袋乙個。 Pair Pair Full ｜ 尖沙咀店3/F 推薦折扣：全店85折 AOJO ｜ 太古店G/F 推薦折扣：指定熱賣鏡框或太陽鏡85折

健康生活 HABIT Ū table ｜ 銅鑼灣店8/F 堂食惠顧「全日早餐」及「素菜全日早餐」 推薦折扣：85折 椰小盅 ｜ 太古店1/F 椰小盅全線湯品 推薦折扣：85折 健康工房 ｜ 太古店1/F 「健康茶及藥饍糖水券」+「滋潤湯券」各一套10張 推薦折扣：76折 *購買以上產品額外獲贈價值HKD128三冬茶乙盒 BODYCARE ｜ 銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店3/F, 太古店1/F 護脊腰墊 減輕腰背痛，改善不良坐姿，柔軟及可調教，完全緊貼脊椎弧度 推薦折扣：75折