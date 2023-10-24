限定優惠｜誠品回饋日超過60間專櫃低至半價 好書/隨行好物/茶/咖啡

2023下半年度的「誠品回饋日」將於10月27至29日舉行，一連3日攜多達60間專櫃為文青，帶來低至5折的驚喜優惠！其中，誠品生活專櫃10/10 HOPE、原YUAN、Dead Sea Mor、Pair Pair Full、星野珠寶館手作工房等，全店正價商品享低至8折優惠！活動期間，以EPS於全線誠品生活專櫃單筆消費每滿HKD400立減$30Live+會員於誠品生活太古店全館累計消費滿$800，並綁定成為誠品會員，即贈「島嶼製作」環保餐具乙份！10月28日（星期六）單日限定，誠品書店消費滿$300即享85折！
誠品回饋日｜27/10 -29/10嚴選生活好物 低至半價！
茶茗專區
Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F
推薦價：全店正價商品85折
獨家購物禮遇：
全店消費滿HKD800即贈【農家高山綠茶】江西九江綠茶(50g)；全店消費滿HKD1,800即贈【蜜韻紅茶】宜興工夫紅茶 (75g)
瑜茶舍｜銅鑼灣店 10/F, 尖沙咀店2/F
獨家購物禮遇：全店消費滿HKD800即贈瑜茶舍茉莉花茶乙罐 (價值HKD150)
品味咖啡
緣月咖啡｜尖沙咀店3/F
Le Nez 咖啡品鑑迷你套裝
推薦價：HKD339
原價：HKD488
卡通咖啡掛耳包 (8個裝)
推薦價：HKD100
原價：HKD224
sensory ZERO｜太古店G/F
Bruno 電動咖啡磨豆器/過濾器/保暖保冷杯 3合1
推薦折扣：85折
*限量20件
精選咖啡豆(100g/200g/1kg)
推薦折扣：8折
隨行好伴
Bethel X Entheos｜銅鑼店10/F
手工掛繩索口背囊
推薦折扣：85折
Jessenia Original｜尖沙咀店2/F
Apple Watch小牛皮錶帶及保護殼
推薦價：HKD468 (原價：HKD518)
On-The-Go筆袋及護照套
推薦價：HKD798 (原價：HKD960)
意大利植鞣皮革錶帶
推薦折扣：8折
*備有多款顏色及錶耳尺寸供選擇
*活動期間於誠品Jessenia Original購物滿HKD500，即贈多用途抹布乙塊
護膚好物
波蘭薈｜銅鑼灣店10/F
波蘭HOCUS POCUS 護膚系列
經皮膚科測試；天然成份，100% 純素
推薦折扣：1件85折；2件或以上8折
宮廷薈｜尖沙咀店2/F
七嬅發酵玫瑰修護細胞美白精華(30ml) + 神仙玉女面霜(15ml) 套裝
推薦價：HKD468
原價：HKD658
阿原YUAN｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F, 九龍塘店
推薦折扣：全店正價商品85折
Nail n Things | 尖沙咀店2/F花車
單色甲貼
輕鬆打造免等乾的快速美甲，隨時隨地幫指甲換衣服
推薦折扣：2件85折
*活動期間於誠品Nail n Things購買甲貼的顧客，可以HKD100加購美甲貼服務 (服務內容包含簡單修型及貼甲，誠品顧客限定)。
平凡媽媽｜太古店G/F
抗氧回春潤膚霜
選材天竺葵花，能將水氣吸引集中並且保存於皮膚內，對於油性或乾性的肌膚都有平衡效果，特別適合蛇皮及極乾皮膚日常保養使用
推薦折扣：85折
Dead Sea Mor｜荃灣店
推薦折扣：全店商品8折
香氛芳療
Be Likes｜太古店1/F
便攜走珠裝天然Eau de Parfum套裝
推薦價：HKD299
10/10 HOPE｜銅鑼灣店8/F, 尖沙咀店2/F
推薦折扣：全店正價商品85折；購買任何Kerzon香氛蠟燭買1送1
木見x不只｜銅鑼灣店10/F
全店50ml/100ml 香水85折
Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F
推薦折扣：6折
*活動期間於誠品Kimature購物即贈頌缽/空靈鼓初體驗服務 (15分鐘)
飾品精品
Crystal One Jewelry｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F
推薦折扣：全店85折
星野珠寶館手作工房｜銅鑼灣店9/F, 尖沙咀店3/F, 太古店G/F
推薦折扣：全店水晶貨品買2贈1
Monojewelry｜尖沙咀店3/F
推薦折扣：全店商品9折
Just 925｜尖沙咀店2/F, 太古店G/F
羽毛純銀手鐲
推薦折扣：5折
*限量10件
Timeless Flower｜尖沙咀店2/F
環保草木染小貝母/尤加利葉耳環
推薦折扣：85折
Paul Hewitt｜銅鑼灣店10/F
Sailor Modest & 指定 Chain Bracelet 套裝
推薦價：HKD1,688 (原價：HKD2,080)
服飾鞋履
DETERMINANT｜尖沙咀店3/F, 太古店G/F, 九龍塘店
指定上衣產品*
推薦折扣：3件或以上85折
*指定上衣產品包括Dress Shirts, Smart Shirts, Casual Shirts, T-Shirts及 Polos；
*優惠不適用於任何Marvel產品或其他不在列產品例如外套或褲。
ROAM｜銅鑼灣店10/F, 太古店G/F
推薦折扣：
FW23系列3件85折;
誠品會員享額外95折
*活動期間於誠品ROAM購物即送價值HKD198的ROAM精品購物袋乙個。
Pair Pair Full｜尖沙咀店3/F
推薦折扣：全店85折
AOJO｜太古店G/F
推薦折扣：指定熱賣鏡框或太陽鏡85折
健康生活
HABITŪ table｜銅鑼灣店8/F
堂食惠顧「全日早餐」及「素菜全日早餐」
推薦折扣：85折
椰小盅｜太古店1/F
椰小盅全線湯品
推薦折扣：85折
健康工房｜太古店1/F
「健康茶及藥饍糖水券」+「滋潤湯券」各一套10張
推薦折扣：76折
*購買以上產品額外獲贈價值HKD128三冬茶乙盒
BODYCARE｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店3/F, 太古店1/F
護脊腰墊
減輕腰背痛，改善不良坐姿，柔軟及可調教，完全緊貼脊椎弧度
推薦折扣：75折
誠品回饋日｜27/10 -29/10更多驚喜優惠！
EPS加碼回饋
活動期間，以EPS於全線誠品生活專櫃單筆消費每滿HKD400立減HKD30。
*優惠受指定之條款及細則約束，誠品生活及EPS保留隨時修改、變更及終止活動之權利。
會員專享｜每日最高消費回饙賞
活動期間，每日每店累計消費最高金額的誠品會員即享10倍積分獎賞。
*含原有積分。
會員專享｜積分好好用
活動期間，誠品會員可通過「誠品_HK」APP以500積分即可兌換指定專櫃的限定商品。
*數量有限，贈完即止。
太古店限定｜消費滿額贈
活動期間，Live+會員於誠品生活太古店全館累計消費滿HKD800 並綁定成為誠品會員，即贈「島嶼製作」環保餐具 乙份。
兌換地點：太古店G/F服務台
*數量有限，贈完即止。
誠品書店優惠10/28（六）單日限定
活動當日，於全線誠品書店# 單筆消費滿HKD300 即享85折*。
#適用於全線誠品書店、期間限定店、誠品兒童館及誠品生活時光香港站店；不適用於誠品知味及誠品知味期間限定店。
*不適用於食品、影音、雜誌、特價品及不可折商品。
*會員恕不再折；優惠不可與其他推廣優惠同時使用。