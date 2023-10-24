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生活
2023-10-24 23:05:52

限定優惠｜誠品回饋日超過60間專櫃低至半價 好書/隨行好物/茶/咖啡

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限定優惠｜誠品回饋日超過60間專櫃 低至半價好書/隨行好物/茶/咖啡

限定優惠｜誠品回饋日超過60間專櫃 低至半價好書/隨行好物/茶/咖啡

2023下半年度的「誠品回饋日」將於10月27至29日舉行，一連3日攜多達60間專櫃為文青，帶來低至5折的驚喜優惠！其中，誠品生活專櫃10/10 HOPE、原YUAN、Dead Sea Mor、Pair Pair Full、星野珠寶館手作工房等，全店正價商品享低至8折優惠！活動期間，以EPS於全線誠品生活專櫃單筆消費每滿HKD400立減$30Live+會員於誠品生活太古店全館累計消費滿$800，並綁定成為誠品會員，即贈「島嶼製作」環保餐具乙份！10月28日（星期六）單日限定，誠品書店消費滿$300即享85折！

誠品回饋日｜27/10 -29/10嚴選生活好物 低至半價！

茶茗專區

Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F

推薦價：全店正價商品85折

獨家購物禮遇：

全店消費滿HKD800即贈【農家高山綠茶】江西九江綠茶(50g)；全店消費滿HKD1,800即贈【蜜韻紅茶】宜興工夫紅茶 (75g)

瑜茶舍｜銅鑼灣店 10/F, 尖沙咀店2/F

獨家購物禮遇：全店消費滿HKD800即贈瑜茶舍茉莉花茶乙罐 (價值HKD150)

Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F-江西九江綠茶 Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F-江西九江綠茶 Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F-江西九江綠茶 Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F-江西九江綠茶 Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F-宜興工夫紅茶 Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F-宜興工夫紅茶 Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F-宜興工夫紅茶 Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F-宜興紫砂壺及各式茶具 Cha-Tailor Tea Specialist | 太古店1/F-宜興紫砂壺及各式茶具 瑜茶舍｜銅鑼灣店 10/F, 尖沙咀店2/F-全店消費滿HKD800即贈瑜茶舍茉莉花茶乙罐

品味咖啡

緣月咖啡｜尖沙咀店3/F

Le Nez 咖啡品鑑迷你套裝

推薦價：HKD339

原價：HKD488

卡通咖啡掛耳包 (8個裝)

推薦價：HKD100

原價：HKD224

sensory ZERO｜太古店G/F

Bruno 電動咖啡磨豆器/過濾器/保暖保冷杯 3合1

推薦折扣：85折

*限量20件

精選咖啡豆(100g/200g/1kg)

推薦折扣：8折

緣月咖啡 | 尖沙咀店3/F-Le Nez 咖啡品鑑迷你套裝 緣月咖啡 | 尖沙咀店3/F-卡通咖啡掛耳包 (8個裝) 緣月咖啡 | 尖沙咀店3/F-卡通咖啡掛耳包 sensory ZERO｜太古店G/F-Bruno-電動咖啡磨豆器過濾器保暖保冷杯 3合1 sensory ZERO｜太古店G/F-精選咖啡豆(100g or 200g or1kg)

隨行好伴

Bethel X Entheos銅鑼店10/F

手工掛繩索口背囊

推薦折扣：85折

Jessenia Original｜尖沙咀店2/F

Apple Watch小牛皮錶帶及保護殼

推薦價：HKD468 (原價：HKD518)

On-The-Go筆袋及護照套

推薦價：HKD798 (原價：HKD960)

意大利植鞣皮革錶帶

推薦折扣：8折

*備有多款顏色及錶耳尺寸供選擇

*活動期間於誠品Jessenia Original購物滿HKD500，即贈多用途抹布乙塊

Bethel X Entheos | 銅鑼店10/F-手工掛繩索口背囊 Bethel X Entheos | 銅鑼店10/F-手工掛繩索口背囊 Jessenia Original｜尖沙咀店2/F-Apple Watch小牛皮錶帶 Jessenia Original｜尖沙咀店2/F-Apple Watch保護殼 Jessenia Original｜尖沙咀店2/F-On-The-Go筆袋及護照套 Jessenia Original｜尖沙咀店2/F-On-The-Go筆袋及護照套 Jessenia Original｜尖沙咀店2/F-意大利植鞣皮革錶帶 活動期間於誠品Jessenia Original購物滿HKD500，即贈多用途抹布乙塊

護膚好物

波蘭薈｜銅鑼灣店10/F

波蘭HOCUS POCUS 護膚系列

經皮膚科測試；天然成份，100% 純素

推薦折扣：1件85折；2件或以上8折

宮廷薈｜尖沙咀店2/F

七嬅發酵玫瑰修護細胞美白精華(30ml) + 神仙玉女面霜(15ml) 套裝

推薦價：HKD468

原價：HKD658

阿原YUAN｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F, 九龍塘店

推薦折扣：全店正價商品85折

Nail n Things | 尖沙咀店2/F花車

單色甲貼

輕鬆打造免等乾的快速美甲，隨時隨地幫指甲換衣服

推薦折扣：2件85折

*活動期間於誠品Nail n Things購買甲貼的顧客，可以HKD100加購美甲貼服務 (服務內容包含簡單修型及貼甲，誠品顧客限定)。

平凡媽媽｜太古店G/F

抗氧回春潤膚霜

選材天竺葵花，能將水氣吸引集中並且保存於皮膚內，對於油性或乾性的肌膚都有平衡效果，特別適合蛇皮及極乾皮膚日常保養使用

推薦折扣：85折

Dead Sea Mor｜荃灣店

推薦折扣：全店商品8折

波蘭薈｜銅鑼灣店10/F-波蘭HOCUS POCUS 護膚系列 波蘭薈｜銅鑼灣店10/F-波蘭薈HocusPocus cream 波蘭薈｜銅鑼灣店10/F-波蘭薈HocusPocus oil 波蘭薈｜銅鑼灣店10/F-HocusPocus serum 宮廷薈｜尖沙咀店2/F-七嬅發酵玫瑰修護細胞美白精華(30ml) + 神仙玉女面霜(15ml) 套裝 Nail n Things | 尖沙咀店2/F花車-單色甲貼 平凡媽媽｜太古店G/F-抗氧回春潤膚霜 Dead Sea Mor｜荃灣店-Aqua Mineral死海礦物精油磨砂 Dead Sea Mor｜荃灣店-Aqua Mineral死海礦物精油磨砂

香氛芳療

Be Likes｜太古店1/F

便攜走珠裝天然Eau de Parfum套裝

推薦價：HKD299

10/10 HOPE銅鑼灣店8/F, 尖沙咀店2/F

推薦折扣：全店正價商品85折；購買任何Kerzon香氛蠟燭買1送1

木見x不只銅鑼灣店10/F

全店50ml/100ml 香水85折

Kimature銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F

推薦折扣：6折

*活動期間於誠品Kimature購物即贈頌缽/空靈鼓初體驗服務 (15分鐘)

Be Likes｜太古店1/F-便攜走珠裝天然Eau de Parfum套裝 10/10 HOPE｜銅鑼灣店8/F, 尖沙咀店2/F-Kerzon 香氛蠟燭 木見x不只｜銅鑼灣店10/F-50mlor100ml 香水 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-音空靈鼓 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-水仙花淡味香水噴霧限量版 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-白蘭花天然香水噴霧限量版 30ml Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-白蘭花抹茶淡味香水噴霧限量版 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-白蘭花香膏 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-白蘭花單味精油 10ml Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-抹茶淡味香水噴霧限量版 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-玫瑰多酚淡味香水噴霧限量版 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-玫瑰香水 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-玫瑰香膏 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-金玉蘭淡味香水噴霧限量版 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-金桂花淡味香水噴霧限量版 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-桂花香水 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-桂花香膏 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-豹紋滿月頌缽白底相 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-番紅花淡味香水噴霧限量版 Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-番紅花單味精油 10ml Kimature｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F-雞蛋花淡味香水噴霧限量版
Klook.com

飾品精品

Crystal One Jewelry銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F

推薦折扣：全店85折

星野珠寶館手作工房銅鑼灣店9/F, 尖沙咀店3/F, 太古店G/F

推薦折扣：全店水晶貨品買2贈1

Monojewelry尖沙咀店3/F

推薦折扣：全店商品9折

Just 925尖沙咀店2/F, 太古店G/F

羽毛純銀手鐲

推薦折扣：5折

*限量10件

Timeless Flower尖沙咀店2/F

環保草木染小貝母/尤加利葉耳環

推薦折扣：85折

Paul Hewitt銅鑼灣10/F

Sailor Modest & 指定 Chain Bracelet 套裝

推薦價：HKD1,688 (原價：HKD2,080)

Crystal One Jewelry｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F Crystal One Jewelry｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F Crystal One Jewelry｜銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店2/F 星野珠寶館手作工房｜銅鑼灣店9/F, 尖沙咀店3/F, 太古店G/F 星野珠寶館手作工房｜銅鑼灣店9/F, 尖沙咀店3/F, 太古店G/F 星野珠寶館手作工房｜銅鑼灣店9/F, 尖沙咀店3/F, 太古店G/F 星野珠寶館手作工房｜銅鑼灣店9/F, 尖沙咀店3/F, 太古店G/F 星野珠寶館手作工房｜銅鑼灣店9/F, 尖沙咀店3/F, 太古店G/F 星野珠寶館手作工房｜銅鑼灣店9/F, 尖沙咀店3/F, 太古店G/F Monojewelry｜尖沙咀店3/F Monojewelry｜尖沙咀店3/F Monojewelry｜尖沙咀店3/F Monojewelry｜尖沙咀店3/F Just 925｜尖沙咀店2/F, 太古店G/F-羽毛純銀手鐲 Just 925｜尖沙咀店2/F, 太古店G/F-羽毛純銀手鐲 Just 925｜尖沙咀店2/F, 太古店G/F-羽毛純銀手鐲 Timeless Flower | 尖沙咀店2/F-尤加利葉耳環 Timeless Flower | 尖沙咀店2/F-環保草木染小貝母耳環 Paul Hewitt｜銅鑼灣店10/F-指定 Chain Bracelet 套裝 Paul Hewitt｜銅鑼灣店10/F-指定 Chain Bracelet 套裝

服飾鞋履

DETERMINANT尖沙咀店3/F, 太古店G/F, 九龍塘店

指定上衣產品*

推薦折扣：3件或以上85折

*指定上衣產品包括Dress Shirts, Smart Shirts, Casual Shirts, T-Shirts及 Polos；

*優惠不適用於任何Marvel產品或其他不在列產品例如外套或褲。

ROAM銅鑼灣店10/F, 太古店G/F

推薦折扣：

FW23系列3件85折;

誠品會員享額外95折

*活動期間於誠品ROAM購物即送價值HKD198的ROAM精品購物袋乙個。

Pair Pair Full尖沙咀店3/F

推薦折扣：全店85折

AOJO太古店G/F

推薦折扣：指定熱賣鏡框或太陽鏡85

DETERMINANT｜尖沙咀店3/F, 太古店G/F, 九龍塘店 DETERMINANT｜尖沙咀店3/F, 太古店G/F, 九龍塘店 DETERMINANT｜尖沙咀店3/F, 太古店G/F, 九龍塘店 ROAM｜銅鑼灣店10/F, 太古店G/F-FW23系列Kingsley 活動期間於誠品ROAM購物即送價值HKD198的ROAM精品購物袋 乙個 Pair Pair Full｜尖沙咀店3/F AOJO｜太古店G/F AOJO｜太古店G/F AOJO｜太古店G/F AOJO｜太古店G/F AOJO｜太古店G/F AOJO｜太古店G/F AOJO｜太古店G/F AOJO｜太古店G/F AOJO｜太古店G/F AOJO｜太古店G/F

健康生活

HABITŪ table銅鑼灣店8/F

堂食惠顧「全日早餐」及「素菜全日早餐」

推薦折扣：85折

椰小盅太古店1/F

椰小盅全線湯品

推薦折扣：85折

健康工房太古店1/F

「健康茶及藥饍糖水券」+「滋潤湯券」各一套10張

推薦折扣：76折

*購買以上產品額外獲贈價值HKD128三冬茶乙盒

BODYCARE銅鑼灣店10/F, 尖沙咀店3/F, 太古店1/F

護脊腰墊

減輕腰背痛，改善不良坐姿，柔軟及可調教，完全緊貼脊椎弧度

推薦折扣：75折

誠品回饋日｜27/10 -29/10更多驚喜優惠！

EPS加碼回饋

活動期間，以EPS於全線誠品生活專櫃單筆消費每滿HKD400立減HKD30。

*優惠受指定之條款及細則約束，誠品生活及EPS保留隨時修改、變更及終止活動之權利。

會員專享每日最高消費回饙賞

活動期間，每日每店累計消費最高金額的誠品會員即享10倍積分獎賞。

*含原有積分。

會員專享積分好好用

活動期間，誠品會員可通過「誠品_HK」APP以500積分即可兌換指定專櫃的限定商品。

*數量有限，贈完即止。

太古店限定消費滿額贈

活動期間，Live+會員於誠品生活太古店全館累計消費滿HKD800 並綁定成為誠品會員，即贈「島嶼製作」環保餐具 乙份。

兌換地點：太古店G/F服務台

*數量有限，贈完即止。

誠品書店優惠10/28（六）單日限定

活動當日，於全線誠品書店# 單筆消費滿HKD300 即享85折*。

#適用於全線誠品書店、期間限定店、誠品兒童館及誠品生活時光香港站店；不適用於誠品知味及誠品知味期間限定店。

*不適用於食品、影音、雜誌、特價品及不可折商品。

*會員恕不再折；優惠不可與其他推廣優惠同時使用。

10.27-10.29【誠品回饋日】更多驚喜優惠

10.27-10.29【誠品回饋日】更多驚喜優惠

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