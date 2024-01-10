限定優惠｜賞茶新店開張 招牌奶茶最平$1

本土人氣茶飲品牌賞茶A Nice Gift 10週年推出全新招牌「紅茶粉粿」──左一杯珍珠奶茶，右一杯手打檸檬茶，茶飲店大行其道，能在這種激烈環境下站得住腳、突圍而出，並擁有一群由老到嫩的忠實粉絲支持，它就是本地茶飲品牌「賞茶 A Nice Gift」。值得慶賀的是，賞茶創業至今，今年邁向 10 週年，更為各位粉絲帶來好消息!首先是全新自家招牌「紅茶粉粿」面世；第二，賞茶迎來全新形象，並邀請本地年輕新力軍，試當真成員阿康(滕毅康)和 510(吳伊琳)擔任賞茶大使；第三，黃竹坑新店「南岸茶舍」於今年1月正式開幕，同時為各位帶來新張限定優惠，於即日起至1月15日黃竹坑新店「南岸茶舍」，進行第二杯指定飲品享優惠價。各位賞茶粉絲，記得趁住優惠期內蒞臨新店，滿足茶飲慾望！