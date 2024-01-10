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生活
2024-01-10 21:39:16

限定優惠｜賞茶新店開張 招牌奶茶最平$1

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限定優惠｜賞茶新店開張 招牌奶茶最平$1

限定優惠｜賞茶新店開張 招牌奶茶最平$1

本土人氣茶飲品牌賞茶A Nice Gift 10週年推出全新招牌「紅茶粉粿」──左一杯珍珠奶茶，右一杯手打檸檬茶，茶飲店大行其道，能在這種激烈環境下站得住腳、突圍而出，並擁有一群由老到嫩的忠實粉絲支持，它就是本地茶飲品牌「賞茶 A Nice Gift」。值得慶賀的是，賞茶創業至今，今年邁向 10 週年，更為各位粉絲帶來好消息!首先是全新自家招牌「紅茶粉粿」面世第二，賞茶迎來全新形象，並邀請本地年輕新力軍，試當真成員阿康(滕毅康) 510(吳伊琳)擔任賞茶大使；第三，黃竹坑新店「南岸茶舍」於今年1月正式開幕，同時為各位帶來新張限定優惠，於即日起至115日黃竹坑新店「南岸茶舍」，進行第二杯指定飲品享優惠價。各位賞茶粉絲，記得趁住優惠期內蒞臨新店，滿足茶飲慾望！

試當真成員阿康(滕毅康)和 510(吳伊琳)現擔任賞茶大使。

試當真成員阿康(滕毅康)和 510(吳伊琳)現擔任賞茶大使。

黃竹坑「南岸茶舍」1月新開張 限定開幕優惠

黃竹坑新店「南岸茶舍」於今年1月正式開幕！為慶祝新店開業，為各位粉絲帶來新張限定優惠，於指定新張期間，即日起至115日，新店進行第二杯指定飲品享優惠價，各位茶飲控，萬勿錯過！

第二杯指定飲品(任選一、只限凍飲)

110日：葡萄柚綠 / 椰果招牌奶茶 $6

111日：荔枝烏龍 / 鮮檸檬蜜$5

112日：檸檬賞紅茶 / 桂花烏龍奶茶 $4

113日：白桃烏龍 / 椰果奶綠 $3

114日：蜂蜜綠 / 烏龍奶茶 $2

115日：茘枝蘆薈 / 招牌奶茶 $1

5大招牌飲料 賞茶menu 賞茶門店 珍珠小時候奶茶 粉粿招牌奶茶 粉粿桂花檸檬 葡萄柚綠

黃竹坑店 南岸茶舍Nice Tea @ South

地址：黃竹坑 THE SOUTHSIDE 地下 G16 號舖

電話：9749 4751

營業時間：星期一至日 12:00 - 20:30

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