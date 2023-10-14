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生活
2023-10-14 11:00:00

限定優惠｜JimixSTORE30周年慶快閃優惠 廚具/咖啡用品/日本精品低至8折

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限定優惠｜JimixSTORE30周年慶快閃優惠 廚具/咖啡用品/日本精品低至8折

限定優惠｜JimixSTORE30周年慶快閃優惠 廚具/咖啡用品/日本精品低至8折

近年不少人的生活重心由外出用膳轉變成在家煮食，對廚具與家居生活的要求越來越高，更熱愛在家沖泡咖啡，希望假日時可以在家度過悠閒的時光。適逢廚具品牌Jiminox成立30周年及一年一度 PMQ Coffee Agenda，為慶祝這個大日子，位於PMQ元創方A座地下的JimixSTORE占美士多由102031日，推出連串咖啡精品及廚具家品優惠，讓大家品味咖啡與提升家居舒適度，為繁忙的生活帶來小確幸！想安坐家中舒適地躺在沙發添置廚具家品？你可以到 JimixSTORE網店輕鬆購物，免費成為會員後更可享HK$350本地免運費優惠！

JimixSTORE占美士多PMQ店

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露營必備！本地設計咖啡用品及日本空運到港咖啡

踏入秋高氣爽的季節，最好在假日與三五知己一起露營郊遊，除了豐富的食 物，咖啡亦是缺不可少的必需品之一。本地設計的咖啡用具品牌Minos推出多 款單品，讓你配襯出獨有的顏色與風格。喜歡即開即飲的朋友，亦可以選擇紫 月茶閣進口的日本SOT無糖樽裝濃縮咖啡，讓你不費吹灰之力輕鬆品嚐咖啡

Minos不銹鋼濾杯配膠托(2杯裝）HK$199｜以不鏽鋼金屬濾杯及仿瓷塑膠底座組合而成，可分離底座更方便清洗，12根V形肋骨平均分散排氣，保持沖煮流速穩定，無論外觀抑或實用度都能迎合咖啡愛好者的喜好！ Minos不銹鋼濾杯配膠托(2杯裝）HK$199｜以不鏽鋼金屬濾杯及仿瓷塑膠底座組合而成，可分離底座更方便清洗，12根V形肋骨平均分散排氣，保持沖煮流速穩定，無論外觀抑或實用度都能迎合咖啡愛好者的喜好！ Minos不銹鋼濾杯配膠托(2杯裝）HK$199｜以不鏽鋼金屬濾杯及仿瓷塑膠底座組合而成，可分離底座更方便清洗，12根V形肋骨平均分散排氣，保持沖煮流速穩定，無論外觀抑或實用度都能迎合咖啡愛好者的喜好！ Minos不銹鋼濾杯配膠托(2杯裝）HK$199｜以不鏽鋼金屬濾杯及仿瓷塑膠底座組合而成，可分離底座更方便清洗，12根V形肋骨平均分散排氣，保持沖煮流速穩定，無論外觀抑或實用度都能迎合咖啡愛好者的喜好！ Minos戶外杯HK$129｜不銹鋼杯身配搭防燙防滑矽膠套，上寬下窄設計方便收納，杯子更可以多重堆疊，適用於手沖或掛耳沖泡咖啡，可盛 載一至二人份飲料。 Minos戶外杯HK$129｜不銹鋼杯身配搭防燙防滑矽膠套，上寬下窄設計方便收納，杯子更可以多重堆疊，適用於手沖或掛耳沖泡咖啡，可盛 載一至二人份飲料。 Minos戶外杯HK$129｜不銹鋼杯身配搭防燙防滑矽膠套，上寬下窄設計方便收納，杯子更可以多重堆疊，適用於手沖或掛耳沖泡咖啡，可盛 載一至二人份飲料。 Minos戶外杯HK$129｜不銹鋼杯身配搭防燙防滑矽膠套，上寬下窄設計方便收納，杯子更可以多重堆疊，適用於手沖或掛耳沖泡咖啡，可盛 載一至二人份飲料。 Minos戶外杯HK$129｜不銹鋼杯身配搭防燙防滑矽膠套，上寬下窄設計方便收納，杯子更可以多重堆疊，適用於手沖或掛耳沖泡咖啡，可盛 載一至二人份飲料。 Minos儲豆罐HK$149｜專為戶外或短途輕旅設計，小巧精緻僅成人手掌大小，可承載60g物品，保證旅途期間能妥善保存咖啡豆。罐身以不銹鋼材質設計，蓋環則以矽膠密封圈製造，極簡圓弧設計，既實用又美觀！ Minos儲豆罐HK$149｜專為戶外或短途輕旅設計，小巧精緻僅成人手掌大小，可承載60g物品，保證旅途期間能妥善保存咖啡豆。罐身以不銹鋼材質設計，蓋環則以矽膠密封圈製造，極簡圓弧設計，既實用又美觀！ Minos儲豆罐HK$149｜專為戶外或短途輕旅設計，小巧精緻僅成人手掌大小，可承載60g物品，保證旅途期間能妥善保存咖啡豆。罐身以不銹鋼材質設計，蓋環則以矽膠密封圈製造，極簡圓弧設計，既實用又美觀！ SOT無糖樽裝濃縮咖啡HK$160｜使用危地馬拉聖奧古斯丁單一來源豆，口感均衡溫和，不含香料及防腐劑等添加劑，讓你享受沒有任何雜質、風味純粹的濃縮咖啡。稀釋3至4倍後，一瓶產品可飲用約16杯牛奶咖啡。將其與3至4 倍的牛奶混合製成牛奶咖啡，或加入食用水以1:1的比例混合製成咖啡。可直接冷飲或使用微波爐加熱享用溫暖的熱咖啡。*僅於PMQ門市發售。 SOT無糖樽裝濃縮咖啡HK$160｜使用危地馬拉聖奧古斯丁單一來源豆，口感均衡溫和，不含香料及防腐劑等添加劑，讓你享受沒有任何雜質、風味純粹的濃縮咖啡。稀釋3至4倍後，一瓶產品可飲用約16杯牛奶咖啡。將其與3至4 倍的牛奶混合製成牛奶咖啡，或加入食用水以1:1的比例混合製成咖啡。可直接冷飲或使用微波爐加熱享用溫暖的熱咖啡。*僅於PMQ門市發售。

升級家居生活！高級本地設計廚具家品及日本擺設小物

能在繁忙的生活中偷得浮生半日閒，自然想好好享用一頓健康的飯菜，再輕鬆 地打理家居清潔及增添一些充滿活力的小佈置。Pro-Balance第一及第二代廚 刀、泓錘紋刀，以及沿用 Pro-Balance2.0 換柄技術的Jiminox廚具，輔助熱愛 煮食的朋友將廚藝和廚房佈置Level up！還有食通Shokutsuu引入來自日本的 傳統玩意劍玉和達摩，以及本地得獎攝影師陳永毅先生的作品，為你的家居增 加日本與本地特色！而香港製造的HTH白泫系列清潔用品及澍全天然性殺菌噴 霧，亦輕鬆幫你守護家居及個人衛生，殺滅細菌，讓你能在假日好好享受清爽 舒適的生活

 

泓10cm小砍刀HK$688｜Pro-Balance最新錘紋刀系列「泓」以67層夾鋼製成，經過特別處理反覆錘紋，令每把刀生成獨一無二的花紋。除了外觀吸引，鋒利的刀刃亦能為你輕鬆切割各式食材，短小精巧的小砍刀，無論居家或露營都合適使用，配上特定刀套更可安全地帶到戶外使用，熱愛露營人士不可錯過！ 泓10cm小砍刀HK$688｜Pro-Balance最新錘紋刀系列「泓」以67層夾鋼製成，經過特別處理反覆錘紋，令每把刀生成獨一無二的花紋。除了外觀吸引，鋒利的刀刃亦能為你輕鬆切割各式食材，短小精巧的小砍刀，無論居家或露營都合適使用，配上特定刀套更可安全地帶到戶外使用，熱愛露營人士不可錯過！ 泓10cm小砍刀HK$688｜Pro-Balance最新錘紋刀系列「泓」以67層夾鋼製成，經過特別處理反覆錘紋，令每把刀生成獨一無二的花紋。除了外觀吸引，鋒利的刀刃亦能為你輕鬆切割各式食材，短小精巧的小砍刀，無論居家或露營都合適使用，配上特定刀套更可安全地帶到戶外使用，熱愛露營人士不可錯過！ 泓10cm小砍刀HK$688｜Pro-Balance最新錘紋刀系列「泓」以67層夾鋼製成，經過特別處理反覆錘紋，令每把刀生成獨一無二的花紋。除了外觀吸引，鋒利的刀刃亦能為你輕鬆切割各式食材，短小精巧的小砍刀，無論居家或露營都合適使用，配上特定刀套更可安全地帶到戶外使用，熱愛露營人士不可錯過！ 泓10cm小砍刀HK$688｜Pro-Balance最新錘紋刀系列「泓」以67層夾鋼製成，經過特別處理反覆錘紋，令每把刀生成獨一無二的花紋。除了外觀吸引，鋒利的刀刃亦能為你輕鬆切割各式食材，短小精巧的小砍刀，無論居家或露營都合適使用，配上特定刀套更可安全地帶到戶外使用，熱愛露營人士不可錯過！ 泓10cm小砍刀HK$688｜Pro-Balance最新錘紋刀系列「泓」以67層夾鋼製成，經過特別處理反覆錘紋，令每把刀生成獨一無二的花紋。除了外觀吸引，鋒利的刀刃亦能為你輕鬆切割各式食材，短小精巧的小砍刀，無論居家或露營都合適使用，配上特定刀套更可安全地帶到戶外使用，熱愛露營人士不可錯過！ 泓10cm小砍刀HK$688｜Pro-Balance最新錘紋刀系列「泓」以67層夾鋼製成，經過特別處理反覆錘紋，令每把刀生成獨一無二的花紋。除了外觀吸引，鋒利的刀刃亦能為你輕鬆切割各式食材，短小精巧的小砍刀，無論居家或露營都合適使用，配上特定刀套更可安全地帶到戶外使用，熱愛露營人士不可錯過！ 日本高崎達摩HK$108-$1,888｜高崎達摩的整個形狀是圓形的，有一種豐滿的感覺。它的特點是眉毛代表鶴，鬍鬚代表龜，自古以來日本將鶴與龜譽為吉祥長壽的動物，因此寄意在達摩之中。而達摩肚子上的金文字則寫上不同 願望，每個達摩全由人手製造，獨一無二，而且款式繁多，送禮自用都同樣大方得體，而且富有日本情懷！*僅於PMQ門市發售。 日本高崎達摩HK$108-$1,888｜高崎達摩的整個形狀是圓形的，有一種豐滿的感覺。它的特點是眉毛代表鶴，鬍鬚代表龜，自古以來日本將鶴與龜譽為吉祥長壽的動物，因此寄意在達摩之中。而達摩肚子上的金文字則寫上不同 願望，每個達摩全由人手製造，獨一無二，而且款式繁多，送禮自用都同樣大方得體，而且富有日本情懷！*僅於PMQ門市發售。 日本高崎達摩HK$108-$1,888｜高崎達摩的整個形狀是圓形的，有一種豐滿的感覺。它的特點是眉毛代表鶴，鬍鬚代表龜，自古以來日本將鶴與龜譽為吉祥長壽的動物，因此寄意在達摩之中。而達摩肚子上的金文字則寫上不同 願望，每個達摩全由人手製造，獨一無二，而且款式繁多，送禮自用都同樣大方得體，而且富有日本情懷！*僅於PMQ門市發售。 日本高崎達摩HK$108-$1,888｜高崎達摩的整個形狀是圓形的，有一種豐滿的感覺。它的特點是眉毛代表鶴，鬍鬚代表龜，自古以來日本將鶴與龜譽為吉祥長壽的動物，因此寄意在達摩之中。而達摩肚子上的金文字則寫上不同 願望，每個達摩全由人手製造，獨一無二，而且款式繁多，送禮自用都同樣大方得體，而且富有日本情懷！*僅於PMQ門市發售。 日本高崎達摩HK$108-$1,888｜高崎達摩的整個形狀是圓形的，有一種豐滿的感覺。它的特點是眉毛代表鶴，鬍鬚代表龜，自古以來日本將鶴與龜譽為吉祥長壽的動物，因此寄意在達摩之中。而達摩肚子上的金文字則寫上不同 願望，每個達摩全由人手製造，獨一無二，而且款式繁多，送禮自用都同樣大方得體，而且富有日本情懷！*僅於PMQ門市發售。 日本高崎達摩HK$108-$1,888｜高崎達摩的整個形狀是圓形的，有一種豐滿的感覺。它的特點是眉毛代表鶴，鬍鬚代表龜，自古以來日本將鶴與龜譽為吉祥長壽的動物，因此寄意在達摩之中。而達摩肚子上的金文字則寫上不同 願望，每個達摩全由人手製造，獨一無二，而且款式繁多，送禮自用都同樣大方得體，而且富有日本情懷！*僅於PMQ門市發售。 日本高崎達摩HK$108-$1,888｜高崎達摩的整個形狀是圓形的，有一種豐滿的感覺。它的特點是眉毛代表鶴，鬍鬚代表龜，自古以來日本將鶴與龜譽為吉祥長壽的動物，因此寄意在達摩之中。而達摩肚子上的金文字則寫上不同 願望，每個達摩全由人手製造，獨一無二，而且款式繁多，送禮自用都同樣大方得體，而且富有日本情懷！*僅於PMQ門市發售。 Pro-Balance2.0 21cm廚師刀HK$720｜Pro-Balance 2.0 讓用家自行選購刀柄 顏色配合個人所需，同時刀刃形狀集日本刀及歐洲刀的長處，提供更佳切割角 度及強化銳利度和耐用度，讓刀具更符 合人體工學，深化廚刀在各個領域的用 途。刀刃鋼材從日本訂製，生產過程由日本廠方嚴格管理，務求達到廚刀的最 高標準，猶如置放廚房的刀具藝術品。21cm廚師刀可謂西廚必備刀之一，可 完美切割不同蔬菜及肉類，助你製作美味佳餚！ 《好奇》陳永毅作品HK$880｜由香港本地攝影師Dennis陳永毅先生拍攝，走訪香港各區拍攝具有本地特色與質感的黑白風格照片。Dennis榮獲英國皇家攝影學會會士 (ARPS) 名銜，更獲得多個本地及海外攝影獎項。除了香港影展 外，他曾獲芬蘭KakslauTTanen Arctic Resort 邀請，以首位亞洲攝影師身份參加「國際藝術 家交流計劃」，部份作品更成為當地畫廊永久展品之一。*僅於PMQ門市發售。 HTH白泫泡泡潔手液套裝HK$198｜香港製造，包含白色或木紋免觸式自動 感應泡泡潔手液機，以及英國梨玫瑰或爽身粉味以供選擇，有效清潔雙手，並 帶來舒適清新的香氣。 Jiminox廚具HK$135-$350｜Jiminox推出新版日系風廚具，沿用Pro-Balance2.0 可換柄設計，讓你可以選擇黑色、灰色或白色六角形日系手柄，為你的廚具增添新意，不再沉悶！ Pro-Balance 20cm麵包刀HK$580｜Pro-Balance 20cm麵包刀HK$580 Pro-Balance 20cm麵包刀以不銹鋼製造，可自行調配刀柄重量，刀身幼長，具有鋸齒的刀鋒可輕鬆將法包切片，避免法包表面的外皮與麵包分散，保留法包外脆內軟的口感。 食通山形工房劍玉大空櫻花HK$218｜由日本山形縣劍玉工匠製作，獲日本劍 玉協會認定的競技用劍玉，可用於劍玉比賽和劍玉認定試有多款不同顏色及花 紋選擇，當中櫻花黑及櫻花粉最受大眾歡迎，別具日本特色！*僅於PMQ門市發售。 食通山形工房劍玉大空櫻花HK$218｜由日本山形縣劍玉工匠製作，獲日本劍 玉協會認定的競技用劍玉，可用於劍玉比賽和劍玉認定試有多款不同顏色及花 紋選擇，當中櫻花黑及櫻花粉最受大眾歡迎，別具日本特色！*僅於PMQ門市發售。 食通山形工房劍玉大空櫻花HK$218｜由日本山形縣劍玉工匠製作，獲日本劍 玉協會認定的競技用劍玉，可用於劍玉比賽和劍玉認定試有多款不同顏色及花 紋選擇，當中櫻花黑及櫻花粉最受大眾歡迎，別具日本特色！*僅於PMQ門市發售。 食通山形工房劍玉大空櫻花HK$218｜由日本山形縣劍玉工匠製作，獲日本劍 玉協會認定的競技用劍玉，可用於劍玉比賽和劍玉認定試有多款不同顏色及花 紋選擇，當中櫻花黑及櫻花粉最受大眾歡迎，別具日本特色！*僅於PMQ門市發售。 食通山形工房劍玉大空櫻花HK$218｜由日本山形縣劍玉工匠製作，獲日本劍 玉協會認定的競技用劍玉，可用於劍玉比賽和劍玉認定試有多款不同顏色及花 紋選擇，當中櫻花黑及櫻花粉最受大眾歡迎，別具日本特色！*僅於PMQ門市發售。 食通山形工房劍玉大空櫻花HK$218｜由日本山形縣劍玉工匠製作，獲日本劍 玉協會認定的競技用劍玉，可用於劍玉比賽和劍玉認定試有多款不同顏色及花 紋選擇，當中櫻花黑及櫻花粉最受大眾歡迎，別具日本特色！*僅於PMQ門市發售。 食通山形工房劍玉大空櫻花HK$218｜由日本山形縣劍玉工匠製作，獲日本劍 玉協會認定的競技用劍玉，可用於劍玉比賽和劍玉認定試有多款不同顏色及花 紋選擇，當中櫻花黑及櫻花粉最受大眾歡迎，別具日本特色！*僅於PMQ門市發售。 Syu6澍全天然植物性殺菌噴霧30ml HK$48｜香港製造，100%全植物性殺菌配方，有效除菌不傷肌膚，而且氣味清香宜人，有白蘭花、柑桔、桂花、咖啡四款味道選擇！

快閃優惠！周年慶驚喜折扣連環賞

為慶祝Jiminox成立30周年及響應PMQ Coffee AgendaJimixSTORE推出一連串線上線下驚喜優惠，由廚具、咖啡用品到日本精品，皆有不同優惠

Pro-Balance全線產品8

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Pro-Balance2.0全線產品8

優惠期：20231020日至1031

泓全線產品8

優惠期：20231020日至1031

Jiminox廚具全線產品8

優惠期：20231020日至1031

Mions全線產品88折，更可以優惠價HK$398購買Minos不銹鋼濾杯配膠托 (2 杯裝)、戶外杯、儲豆罐套裝

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食通Shokutsuu全線產品9折*

優惠期：2023 1020日至1023*日本高崎達摩及手帕除

 

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