限定優惠｜JimixSTORE30周年慶快閃優惠 廚具/咖啡用品/日本精品低至8折

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露營必備！本地設計咖啡用品及日本空運到港咖啡 踏入秋高氣爽的季節，最好在假日與三五知己一起露營郊遊，除了豐富的食 物，咖啡亦是缺不可少的必需品之一。本地設計的咖啡用具品牌Minos推出多 款單品，讓你配襯出獨有的顏色與風格。喜歡即開即飲的朋友，亦可以選擇紫 月茶閣進口的日本SOT無糖樽裝濃縮咖啡，讓你不費吹灰之力輕鬆品嚐咖啡！

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