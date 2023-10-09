限定優惠｜MOS BURGER慶祝17歲 $15感謝價食最新漢堡/首創小食分享盒

MOS BURGER為慶祝17周年，推出全新漢堡「章魚燒風吉列八爪魚漢堡」，並首創MOS ORIGINAL HAPPY BOX小食分享盒，與粉絲同樂。品牌更由10月12日起舉行感謝祭活動， 可以限定$15嚐新漢堡！
章魚燒風吉列八爪魚漢堡 秋日章魚燒風味
MOS BURGER 17周年祭推出全新「章魚燒風吉列八爪魚漢堡」，以「章魚燒」為創作概念，漢堡頂部滿布淡淡魚香鰹魚絲，還撒上紫菜碎及配合紅姜，重現章魚燒滋味；吉列八爪魚漢堡含有原粒八爪魚，彈牙爽口；吉列八爪魚亦特別選用特色大阪燒醬，配搭上爽脆椰菜絲，豐富口感和味道。
首推出MOS ORIGINAL HAPPY BOX分享盒
除了章魚燒風吉列八爪魚漢堡外，更首次推出MOS ORIGINAL HAPPY BOX分享盒，集MOS BURGER人氣小食於一身，包括厚切薯條、摩斯雞塊、摩斯脆雞、北海道南瓜薯餅，份量為3人份，可跟親朋好友一同分享滋味小食。
感謝祭半價優惠
為答謝粉絲一直以來的支持，MOS BURGER更由10月12日起至10月15日舉行感謝祭，在全線MOS BURGER、MOS Cafe、MOS BURGER express，以$15感謝價品嚐新品章魚燒風吉列八爪魚漢堡。
MOS BURGER章魚燒風吉列八爪魚漢堡
1. 全線MOS BURGER及MOS BURGER express分店：$30
2. MOS BURGER （尖沙咀K11 Art Mall店, 銅鑼灣希慎廣場店）：$31
3. MOS Cafe：$30
4. MOS Cafe（旺角The FOREST店、大角咀奧海城店、九龍灣淘大商場店、西九龍戲曲中心店）：$31
MOS BURGER ORIGINAL HAPPY BOX
售價：$158（只限單售）
內容：厚切薯條3人份、摩斯雞塊6件、摩斯脆雞3件、北海道南瓜薯餅3件
發售分店：全線MOS BURGER及MOS Cafe分店