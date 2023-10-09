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生活
2023-10-09 16:45:00

限定優惠｜MOS BURGER慶祝17歲 $15感謝價食最新漢堡/首創小食分享盒

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限定優惠｜MOS BURGER慶祝17歲 $15感謝價食最新漢堡/首創小食分享盒

限定優惠｜MOS BURGER慶祝17歲 $15感謝價食最新漢堡/首創小食分享盒

MOS BURGER為慶祝17周年，推出全新漢堡「章魚燒風吉列八爪魚漢堡」，並首創MOS ORIGINAL HAPPY BOX小食分享盒，與粉絲同樂。品牌更由1012日起舉行感謝祭活動， 可以限定$15嚐新漢堡！

限定優惠｜MOS BURGER慶祝17歲 $15感謝價食最新漢堡/首創小食分享盒

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章魚燒風吉列八爪魚漢堡 秋日章魚燒風味 

MOS BURGER 17周年祭推出全新「章魚燒風吉列八爪魚漢堡」，以「章魚燒」為創作概念，漢堡頂部滿布淡淡魚香鰹魚絲，還撒上紫菜碎及配合紅姜，重現章魚燒滋味；吉列八爪魚漢堡含有原粒八爪魚，彈牙爽口；吉列八爪魚亦特別選用特色大阪燒醬，配搭上爽脆椰菜絲，豐富口感和味道。

MOS BURGER 章魚燒風吉列八爪魚漢堡

MOS BURGER 章魚燒風吉列八爪魚漢堡

首推出MOS ORIGINAL HAPPY BOX分享盒

除了章魚燒風吉列八爪魚漢堡外，更首次推出MOS ORIGINAL HAPPY BOX分享盒，集MOS BURGER人氣小食於一身，包括厚切薯條、摩斯雞塊、摩斯脆雞、北海道南瓜薯餅，份量為3人份，可跟親朋好友一同分享滋味小食。

MOS ORIGINAL HAPPY BOX分享盒

MOS ORIGINAL HAPPY BOX分享盒

感謝祭半價優惠

為答謝粉絲一直以來的支持，MOS BURGER更由1012日起至1015日舉行感謝祭，在全線MOS BURGERMOS CafeMOS BURGER express，以$15感謝價品嚐新品章魚燒風吉列八爪魚漢堡。

限定優惠｜MOS BURGER慶祝17歲 $15感謝價食最新漢堡/首創小食分享盒

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MOS BURGER章魚燒風吉列八爪魚漢堡    

1. 全線MOS BURGERMOS BURGER express分店：$30

2. MOS BURGER （尖沙咀K11 Art Mall, 銅鑼灣希慎廣場店）：$31

3. MOS Cafe$30

4. MOS Cafe（旺角The FOREST店、大角咀奧海城店、九龍灣淘大商場店、西九龍戲曲中心店）：$31

MOS BURGER ORIGINAL HAPPY BOX

售價：$158（只限單售）

內容：厚切薯條3人份、摩斯雞塊6件、摩斯脆雞3件、北海道南瓜薯餅3

發售分店：全線MOS BURGERMOS Cafe分店

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