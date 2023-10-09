限定優惠｜MOS BURGER慶祝17歲 $15感謝價食最新漢堡/首創小食分享盒

MOS BURGER為慶祝17周年，推出全新漢堡「章魚燒風吉列八爪魚漢堡」，並首創MOS ORIGINAL HAPPY BOX小食分享盒，與粉絲同樂。品牌更由10月12日起舉行感謝祭活動， 可以限定$15嚐新漢堡！

限定優惠｜MOS BURGER慶祝17歲 $15感謝價食最新漢堡/首創小食分享盒

章魚燒風吉列八爪魚漢堡 秋日章魚燒風味 MOS BURGER 17周年祭推出全新「章魚燒風吉列八爪魚漢堡」，以「章魚燒」為創作概念，漢堡頂部滿布淡淡魚香鰹魚絲，還撒上紫菜碎及配合紅姜，重現章魚燒滋味；吉列八爪魚漢堡含有原粒八爪魚，彈牙爽口；吉列八爪魚亦特別選用特色大阪燒醬，配搭上爽脆椰菜絲，豐富口感和味道。

MOS BURGER 章魚燒風吉列八爪魚漢堡

首推出 MOS ORIGINAL HAPPY BOX 分享盒 除了章魚燒風吉列八爪魚漢堡外，更首次推出MOS ORIGINAL HAPPY BOX分享盒，集MOS BURGER人氣小食於一身，包括厚切薯條、摩斯雞塊、摩斯脆雞、北海道南瓜薯餅，份量為3人份，可跟親朋好友一同分享滋味小食。

MOS ORIGINAL HAPPY BOX分享盒

感謝祭半價優惠 為答謝粉絲一直以來的支持，MOS BURGER更由10月12日起至10月15日舉行感謝祭，在全線MOS BURGER、MOS Cafe、MOS BURGER express，以$15感謝價品嚐新品章魚燒風吉列八爪魚漢堡。

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