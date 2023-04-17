限定聯乘｜Clarins聯乘日本插畫家foxco 推限定山茶花系列 芭蕾舞者包裝/加入山茶花花香

Clarins最近特別聯乘日本時尚插畫家「foxco」，推出春日限定的戀上山茶花限定系列，包括凝亮護唇油、凝亮顯色護唇油、長效定妝噴霧、植萃溫和潔面泡沫及香氛潤手霜。系列以日本盛放的紅山茶花為主題，象徵深愛和熱情，在包裝及樽身上加上由「foxco」設計的日本紅山茶花和法式女芭蕾舞者插畫。產品更加入獨有的山茶花花香，而兩款唇油更同時以兩種春日色調(果漾粉嫩色/焦糖奶茶色)登場。

Clarins聯乘日本插畫家foxco 推限定山茶花系列

「foxco」原名為渡邊香織，Foxco現為10大日本著名時尚插畫家之一，作品風格糅合日本的簡約和法國的時尚，同時流露著喜樂和女性的美感，她曾於出演Netflix實境秀《雙層公寓Terrace House 2019–2020東京篇》而被受關注，不單具有藝術才華，其個人品味及潮流觸覺亦讓她成為時裝美容界的IT girl。

Foxco現為10大日本著名時尚插畫家之一

Clarins x foxco 戀上山茶花限定系列｜凝亮護唇油 ( 果漾粉嫩色 ) 升級護唇油以王牌配方的榛子油及有機荷荷巴油萃取為基本，同時加入有機玫瑰精油，3合1配方調節唇部水油失衡問題，深層滋潤缺水雙唇、撫平乾紋及增強唇部水亮潤澤。獨有「抗污染複合配方」更為雙唇提供抗污染保護免受環境侵害。凝亮護唇油塗後水亮潤澤但絕無黏膩感，適合單獨使用或塗搽於其他唇部化妝品上，讓雙唇全日得到保護同時增強唇妝立體和豐盈感。

Clarins x foxco 戀上山茶花限定系列｜凝亮顯色護唇油 ( 焦糖奶茶色 ) 凝亮顯色護唇油加入有機蔓越莓油，深層滋潤雙唇、撫平乾紋及增強唇部水亮潤澤。限定版的紅磚色色澤飽滿顯色，煥發神采知性美，塑造出質感豐潤不粘膩、色彩極致漆亮飽滿的立體豐盈唇妝。

Clarins x foxco 戀上山茶花限定系列｜長效定妝噴霧 熱賣的長效定妝噴霧具保濕、提神、舒緩3大功能，全新限定版蘊含有機蘆薈萃取有助全日保濕舒緩，同時於化妝後全面使用，尤其在春夏潮濕悶熱天氣，能提供長效不脫妝的功效。另含抗污染複合物，保護皮膚免受環境侵害。

香氛潤手霜及植萃溫和潔面泡沫

香氛潤手霜—戀上山茶花限定版 $90/30ml Clarins x foxco 戀上山茶花限定系列｜香氛潤手霜 $90/30ml 玉手修護霜專業的滋養配方，蘊含乳木果萃取、芝麻油萃取、蘆薈和沒藥等植物萃取，能軟化並紓緩乾燥、缺水、龜裂或受損雙手肌膚，改善肌膚老化痕跡，強化指甲及滋潤指甲邊緣表皮，對抗天氣變化帶來的損害，淡化衰老痕跡。質地清爽不油膩，絲般柔軟，為乾燥肌膚帶來舒適柔軟感覺。