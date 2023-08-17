限時優惠︱康得思酒店The Place Snap!Crack!Pop! 海鮮自助餐75折優惠

即日起，香港康得思酒店的自助餐餐廳The Place推出以海鮮為主打的「Snap! Crack! Pop! 海鮮自助餐」，各式各樣的時令海鮮，供應一系列海鮮冷盤及特色美饌，為一眾「海鮮迷」大飽口褔。凡於網上預訂「Snap! Crack! Pop! 海鮮自助餐」，即可尊享限時優惠低至75折，自助午餐成人由$276元起 /小童$165元起 (原價：成人$368元起 / 小童$220元起) ；自助晚餐成人由$568.5元起 / 小童$343.5元起 (原價：成人$758元起 / 小童$458元起)。