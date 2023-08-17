限時優惠︱康得思酒店The Place Snap!Crack!Pop! 海鮮自助餐75折優惠

即日起，香港康得思酒店的自助餐餐廳The Place推出以海鮮為主打的「Snap! Crack! Pop! 海鮮自助餐」，各式各樣的時令海鮮，供應一系列海鮮冷盤及特色美饌，為一眾「海鮮迷」大飽口褔。凡於網上預訂「Snap! Crack! Pop! 海鮮自助餐」，即可尊享限時優惠低至75折，自助午餐成人由$276元起 /小童$165元起 (原價：成人$368元起 / 小童$220元起) ；自助晚餐成人由$568.5元起 / 小童$343.5元起 (原價：成人$758元起 / 小童$458元起)。
【限時優惠海鮮自助餐75折】新登場蒸氣海鮮
- 新登場蒸氣海鮮─全新推出的蒸氣海鮮區，32吋的蒸鍋盛載滿滿及新鮮出爐的鮮甜鮑魚、海蝦及扇貝，配以各種調味醬汁及配料，保留優質海鮮的原味，讓賓客大快朵頤。
- 回本優質冰鎮海鮮─回本自助餐矚目主打則有多款上乘冰鎮海鮮，不容錯過的包括豐腴鮮美的原隻開邊龍蝦、鱈場蟹蟹腳、蟹黃滿溢的麵包蟹 、藍青口、鮮蝦及黃金螺等；其中亮點為即開生蠔，兩款生蠔分別為美國石蠔 及法國芬迪奇蠔，前者肉身豐盈、味道甜美，後者則是為人所知的法國名蠔，帶海水的天然鹹味，鮮甜爽口，絕對能滿足不同食客對海鮮的渴望。
- 即煎鵝肝及惹味鐵板燒─千呼萬喚! 自助餐大受歡迎的厚煎鵝肝終於載譽歸來，外脆內軟的煎鵝肝配香脆多士及藍莓醬，入口即化，濃郁惹味，讓食客享受雙重滿足感。另外，The Place團隊亦活用特製的鐵板特色即場炮製各種優質的食材，包括鹽燒牛舌、燒肉眼扒及鐵板雞扒等。
【限時優惠海鮮自助餐75折】自助餐飲區無限添飲
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和風刺身手卷─細嚐八款精選日式雜錦刺身，包括彈牙爽脆的阿根廷紅蝦、鮮甜鯛魚、爽口北寄貝及八爪魚等，更提供四款即製手卷，包括口感酥脆的軟殼蟹手卷，帶給您難忘的味覺盛宴。
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中西巧手熱葷─自助餐亦供應一系列特色國際美食，中式佳餚包括清蒸龍利魚、避風塘炒蟹；而西式美饌則有西班牙海鮮飯、芝士焗釀蟹蓋 等，讓賓客盡享滋味游蹤。
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時令果香甜品─糕點總廚Roy Ma匠心製作多款精緻甜點，推介包括：玄米茶鹹蛋撻、榴連千層酥、熱情果香蕉慕絲蛋糕、雪梨陳皮慕絲蛋糕；當中亦不乏現場烹調專區，為賓客即場烹製芝士雞蛋仔、榴蓮泡芙，讓您盡情享受獨特的甜蜜滋味。
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The Place自助餐飲區─除了品嚐豐富美食外，賓客可於自助區自行選擇無限添飲玫瑰酒、白葡萄酒、紅葡萄酒、汽水、冰鎮橙汁、咖啡及茶等。自助晚餐更可無限添飲生啤酒。
自助午餐
星期一至五：成人$368 小童$220 星期六、日及公眾假期：成人$448 小童$268
自助晚餐
星期一至五：成人$758 小童$458 星期六、日及公眾假期：成人$798 小童$478
「Snap! Crack! Pop! 海鮮自助餐」供應時間及價錢
限時優惠預訂「Snap! Crack! Pop! 海鮮自助餐」可尊享限時低至75折優惠
https://www.buys.hk/cordis-hotels/html/the-place-2023-checkout-zh.html
https://www.cordishotels.com/en/hong-kong
康得思酒店The Place
地點：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層
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