限時優惠｜惠康推哈囉「惠」萬聖折 全單88折/$8蝦條/紅白酒買6支85折 只限10月28日

萬聖節將至，惠康推出一連串哈囉「惠」萬聖折驚喜優惠，包括全單88折、$8蝦條、紅白酒買6支85折等，只限10月28日。即睇詳情！

萬聖節準備與一眾好友大開派對？由10月28日至12月31日，凡於惠康買6支紅酒或白酒（750毫升或以上），可享85折^，兩個優惠可同時使用，保證為你慳得最多！機會難得，大家萬勿錯過！

顧客於10月28日到全線惠康門市買滿HK$188*，即可享全單88折！而於惠康網店買滿HK$1,088，亦可享全單88折，讓你以更超值的價格選購心水貨品！優惠只此一天，記得把握機會到惠康掃盡心水好貨，人人滿載而歸！

限時指定貨品震撼價 HK$8 或 HK$18

優惠著數豈止於此？由10月27日至11月9日期間，惠康指定貨品更會以震撼價HK$8或HK$18發售，認真為您賺到盡！

精選貨品包括：卡樂B原味蝦條4連包（原價：HK$12）及EDO PACK天然營養麥餅180克（原價：HK$13）以HK$8發售；家樂氏六包裝什錦穀類片170克（原價：HK$26）及四洲紫菜24束18克（原價：HK$25）以HK$18發售等！多款派對及「Trick or Treat」小食雲集於惠康，絕對是搜羅萬聖節小食的必到熱點！

想慳得更多？記得留意旋風激抵優惠！由10月27日至29日，凡於惠康購買任何產品滿HK$100，即可以HK$59換購Awawa各款抗菌洗衣珠60-82粒裝（總值HK$129.9），及以HK$85換3盒壽桃各款急凍餸包300-400克（總值HK$135）！

*優惠不適用於任何儲值或增值服務或購買禮券等、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費、送貨費用及7-Eleven。優惠不得與其他推廣優惠同時使用。

^只限750毫升或以上

*部份優惠不適用於yuu網購、Market Place手機應用程式或惠康網店。