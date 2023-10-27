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生活
2023-10-27 14:00:00

限時優惠｜惠康推哈囉「惠」萬聖折 全單88折/$8蝦條/紅白酒買6支85折 只限10月28日

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限時優惠｜惠康推哈囉「惠」萬聖折 全單88折/$8蝦條/紅白酒買6支85折 只限10月28日

限時優惠｜惠康推哈囉「惠」萬聖折 全單88折/$8蝦條/紅白酒買6支85折 只限10月28日

萬聖節將至，惠康推出一連串哈囉「惠」萬聖折驚喜優惠，包括全單88折、$8蝦條、紅白酒買685折等，只限1028日。即睇詳情！

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萬聖節準備與一眾好友大開派對？由1028日至1231日，凡於惠康買6支紅酒或白酒（750毫升或以上），可享85^，兩個優惠可同時使用，保證為你慳得最多！機會難得，大家萬勿錯過！

惠康推哈囉「惠」萬聖折 瑪特堡黑皮諾紅酒（750毫升） 禾富巴斯總統金牌赤霞珠紅酒（750毫升） 拉菲爾古堡莊園波爾多乾紅酒（750毫升）

限時指定貨品震撼價HK$8HK$18

優惠著數豈止於此？由1027日至119日期間，惠康指定貨品更會以震撼價HK$8HK$18發售，認真為您賺到盡！

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*優惠不適用於任何儲值或增值服務或購買禮券等、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費、送貨費用及7-Eleven。優惠不得與其他推廣優惠同時使用。

^只限750毫升或以上

*部份優惠不適用於yuu網購、Market Place手機應用程式或惠康網店。

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