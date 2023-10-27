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生活
2023-10-27 10:00:00

限時優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一 最平人均$200起 自助晚餐送大閘蟹+波士頓龍蝦【內附詳情】

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限時優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一 最平人均$200起 自助晚餐送大閘蟹+波士頓龍蝦【內附詳情】

限時優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一 最平人均$200起 自助晚餐送大閘蟹+波士頓龍蝦【內附詳情】

又有酒店自助餐優惠！沙田萬怡酒店推出自助餐買一送一優惠，最平人均只需$200即可任食生蠔、鱈場蟹腳、沙田雞粥等。適逢大閘蟹季，購買自助餐更送大閘蟹及波士頓龍蝦。1027日中午12點開搶！

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今次優惠分為自助午餐及晚餐：「醉``莓味饗」自助午餐精選美食包括即開生蠔、鱈場蟹腳、黃金螺、壽司刺身、薄荷酒浸西瓜發達芝士沙律、杜松子烤肉眼扒（週末限定）、杜松子香烤西冷、油雞樅花雕爆牛肉片、辣酒煮東風螺、花雕薑蔥焗醉蝦、紅燒乳鴿（週末限定）、山水豆腐花、沙田雞粥、MOVENPICK 雪糕等。惠顧自助午餐買一送一，每位奉送四式芝士焗帆立貝一客，更可以低至64折加購小童及長者優惠。

「醉``莓味饗」自助午餐送四式芝士焗帆立貝一客（12:00-14:30

KKday優惠:

星期一至五

成人：HK$442/2位，平均 HK$221/

小童：（3-11 歲） HK$160/位，長者：HK$209/

星期六日及公眾假期

成人：HK$562/2位，平均 HK$281/

小童：（3-11 歲） HK$246/位，長者：HK$276/

以上價錢已包括加一服務費

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「醉``莓味饗」自助晚餐送清蒸大閘蟹一隻及波士頓龍蝦半隻（18:00 21:30

KKday 優惠:

星期一至四：

成人：HK$766/2 位，平均 HK$383/

小童：（3-11 歲） HK$279/位，長者：HK$377/

星期五至日及公眾假期：

成人：HK$874/2

小童：（3-11 歲）HK$300/位，長者：HK$440/

以上價錢已包括加一服務費

優惠網址

預訂日期 : 2023 10 27 12:00 11 2 23:59

用餐日期：2023 10 28 日至 12 7

地址：新界沙田安平街 1

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