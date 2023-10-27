限時優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一 最平人均$200起 自助晚餐送大閘蟹+波士頓龍蝦【內附詳情】

又有酒店自助餐優惠！沙田萬怡酒店推出自助餐買一送一優惠，最平人均只需$200即可任食生蠔、鱈場蟹腳、沙田雞粥等。適逢大閘蟹季，購買自助餐更送大閘蟹及波士頓龍蝦。10月27日中午12點開搶！
今次優惠分為自助午餐及晚餐：「醉`芝`莓味饗」自助午餐精選美食包括即開生蠔、鱈場蟹腳、黃金螺、壽司刺身、薄荷酒浸西瓜發達芝士沙律、杜松子烤肉眼扒（週末限定）、杜松子香烤西冷、油雞樅花雕爆牛肉片、辣酒煮東風螺、花雕薑蔥焗醉蝦、紅燒乳鴿（週末限定）、山水豆腐花、沙田雞粥、MOVENPICK 雪糕等。惠顧自助午餐買一送一，每位奉送四式芝士焗帆立貝一客，更可以低至64折加購小童及長者優惠。
「醉`芝`莓味饗」自助午餐送四式芝士焗帆立貝一客（12:00-14:30）
KKday優惠:
星期一至五
成人：HK$442/2位，平均 HK$221/位
小童：（3-11 歲） HK$160/位，長者：HK$209/位
星期六日及公眾假期
成人：HK$562/2位，平均 HK$281/位
小童：（3-11 歲） HK$246/位，長者：HK$276/位
以上價錢已包括加一服務費
「醉`芝`莓味饗」自助晚餐送清蒸大閘蟹一隻及波士頓龍蝦半隻（18:00 – 21:30）
KKday 優惠:
星期一至四：
成人：HK$766/2 位，平均 HK$383/位
小童：（3-11 歲） HK$279/位，長者：HK$377/位
星期五至日及公眾假期：
成人：HK$874/2位
小童：（3-11 歲）HK$300/位，長者：HK$440/位
以上價錢已包括加一服務費
優惠網址
預訂日期 : 2023 年 10 月 27 日 12:00 至 11 月 2 日 23:59
用餐日期：2023 年 10 月 28 日至 12 月 7 日
地址：新界沙田安平街 1 號