限時優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一 最平人均$200起 自助晚餐送大閘蟹+波士頓龍蝦【內附詳情】

又有酒店自助餐優惠！沙田萬怡酒店推出自助餐買一送一優惠，最平人均只需$200即可任食生蠔、鱈場蟹腳、沙田雞粥等。適逢大閘蟹季，購買自助餐更送大閘蟹及波士頓龍蝦。10月27日中午12點開搶！

今次優惠分為自助午餐及晚餐：「醉`芝`莓味饗」自助午餐精選美食包括即開生蠔、鱈場蟹腳、黃金螺、壽司刺身、薄荷酒浸西瓜發達芝士沙律、杜松子烤肉眼扒（週末限定）、杜松子香烤西冷、油雞樅花雕爆牛肉片、辣酒煮東風螺、花雕薑蔥焗醉蝦、紅燒乳鴿（週末限定）、山水豆腐花、沙田雞粥、MOVENPICK 雪糕等。惠顧自助午餐買一送一，每位奉送四式芝士焗帆立貝一客，更可以低至64折加購小童及長者優惠。 「醉 ` 芝 ` 莓味饗」自助午餐送四式芝士焗帆立貝一客（ 12:00-14:30 ） KKday優惠: 星期一至五 成人：HK$442/2位，平均 HK$221/位 小童：（3-11 歲） HK$160/位，長者：HK$209/位 星期六日及公眾假期 成人：HK$562/2位，平均 HK$281/位 小童：（3-11 歲） HK$246/位，長者：HK$276/位 以上價錢已包括加一服務費