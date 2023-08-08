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2023-08-08 18:00:00

限時優惠！ 澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助餐買一送一 低至$182任食生蠔+龍蝦

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限時優惠！ 澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助餐買一送一 低至$182任食生蠔+龍蝦

限時優惠！ 澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助餐買一送一 低至$182任食生蠔+龍蝦

又有自助餐優惠！澳門旅遊塔360°旋轉餐廳推出自助餐買一送一優惠，低至$182任食生蠔、龍蝦、葡國美食等。今晚9點準時開搶，即睇優惠詳情！

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳位於澳門上空幾百米，每隔一個半小時旋轉一次，不論是晴天還是絢麗的日落，可是拍照打卡的好時光，向朋友展示這個美好時刻。

餐廳自助餐提供地道的葡國風味美食，還有豐饒鮮美的海產 生蠔、龍蝦、凍蝦、青口、翡翠螺；即點即製的意粉等等，另設中菜，日本料理和海鮮，令人回味無窮的豐盛的國際美食菜單。食物款式輪流供應，視乎餐廳供應。

澳門旅遊塔 澳門旅遊塔 360°旋轉餐廳 360°旋轉餐廳

【快閃限量搶-買一送一】360°旋轉餐廳自助午餐 (11:30-13:00/ 13:30 15:00)

KKday 優惠: HK$364/2 起，平均 HK$182/ (已包括加一服務費)

【快閃限量搶-低至68折】360°旋轉餐廳自助午餐 (11:30-13:00/ 13:30-15:00)

KKday 優惠: HK$248/ (已包括加一服務費)

【快閃限量搶-低至84折】360°旋轉餐廳自助晚餐 (18:30-22:00)

KKday 優惠: HK$488/ (已包括加一服務費)

優惠連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/10555?cid=13367

優惠期：2023 8 8 21:00 8 11 23:59

使用日期：

自助午餐：2023 8 9 日至 9 30

自助晚餐：2023 8 9 日至 9 6

地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心 60 360° 旋轉餐廳

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