限時優惠！ 澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助餐買一送一 低至$182任食生蠔+龍蝦

又有自助餐優惠！澳門旅遊塔360°旋轉餐廳推出自助餐買一送一優惠，低至$182任食生蠔、龍蝦、葡國美食等。今晚9點準時開搶，即睇優惠詳情！
澳門旅遊塔360°旋轉餐廳位於澳門上空幾百米，每隔一個半小時旋轉一次，不論是晴天還是絢麗的日落，可是拍照打卡的好時光，向朋友展示這個美好時刻。
餐廳自助餐提供地道的葡國風味美食，還有豐饒鮮美的海產 – 生蠔、龍蝦、凍蝦、青口、翡翠螺；即點即製的意粉等等，另設中菜，日本料理和海鮮，令人回味無窮的豐盛的國際美食菜單。食物款式輪流供應，視乎餐廳供應。
【快閃限量搶-買一送一】360°旋轉餐廳自助午餐 (11:30-13:00/ 13:30 – 15:00)
KKday 優惠: HK$364/2 位 起，平均 HK$182/位 (已包括加一服務費)
【快閃限量搶-低至68折】360°旋轉餐廳自助午餐 (11:30-13:00/ 13:30-15:00)
KKday 優惠: HK$248/位 起(已包括加一服務費)
【快閃限量搶-低至84折】360°旋轉餐廳自助晚餐 (18:30-22:00)
KKday 優惠: HK$488/位 起 (已包括加一服務費)
優惠連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/10555?cid=13367
優惠期：2023 年 8 月 8 日 21:00 至 8 月 11 日 23:59
使用日期：
自助午餐：2023 年 8 月 9 日至 9 月 30 日
自助晚餐：2023 年 8 月 9 日至 9 月 6 日
地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心 60 樓 360° 旋轉餐廳