限時優惠！ 澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助餐買一送一 低至$182任食生蠔+龍蝦

又有自助餐優惠！澳門旅遊塔360°旋轉餐廳推出自助餐買一送一優惠，低至$182任食生蠔、龍蝦、葡國美食等。今晚9點準時開搶，即睇優惠詳情！

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳位於澳門上空幾百米，每隔一個半小時旋轉一次，不論是晴天還是絢麗的日落，可是拍照打卡的好時光，向朋友展示這個美好時刻。

餐廳自助餐提供地道的葡國風味美食，還有豐饒鮮美的海產 – 生蠔、龍蝦、凍蝦、青口、翡翠螺；即點即製的意粉等等，另設中菜，日本料理和海鮮，令人回味無窮的豐盛的國際美食菜單。食物款式輪流供應，視乎餐廳供應。