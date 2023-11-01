限時優惠｜無印良品週間 MUJI passport會員專享購物/餐飲消費額外9折

「無印良品週間MUJI week」將在2023年11月3至12日期間，於全線港澳店舖及香港官方網上商店同步舉行。優惠期內，MUJI passport香港版手機app會員及澳門店電子報會員專享全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外九折；店內同時提供多項限定商品優惠，涵蓋多款秋冬服飾、旅行用品、家居用品及食品等，讓你輕鬆準備秋冬生活所需。

限定商品優惠——MUJI passport及澳門店電子報會員專享額外九折 精選服飾優惠一覽

家居用品優惠一覽

食品及飲品優惠一覽

其他秋冬用品提案──照顧日常生活基本所需 秋冬服飾優惠一覽

生活用品優惠 一覽

Café&Meal MUJI 餐飲優惠 ——MUJI passport 及澳門店電子報會員專享全日九折 推薦主食餐目 —— 料理套餐一覽

一站式網上購物體驗

香港官方網上商店提供逾五千種商品，方便顧客隨時隨地選購基本生活所需。MUJI passport香港版手機app會員購物更可賺取MUJI里數，累積至指定級別可獲贈MUJI積分，於香港實體店舖購物時可作現金使用。

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配送及店舖自取服務

選購一般商品淨值滿$500，可享免費配送至香港地區之住宅、工商業地址或自選順豐自取點；選購大型商品淨值滿$4000，亦可享免運費優惠。另提供一般商品店舖自取服務，任何金額之訂單均可享有免運費優惠。

官方網上商店優惠同步