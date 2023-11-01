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生活
2023-11-01 22:35:00

限時優惠｜無印良品週間 MUJI passport會員專享購物/餐飲消費額外9折

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限時優惠｜無印良品週間 MUJI passport會員專享購物/餐飲消費額外9折

限時優惠｜無印良品週間 MUJI passport會員專享購物/餐飲消費額外9折

「無印良品週間MUJI week」將在202311312日期間，於全線港澳店舖及香港官方網上商店同步舉行。優惠期內，MUJI passport香港版手機app員及澳門店電子報會員專享全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外九折；店內同時提供多項限定商品優惠，涵蓋多款秋冬服飾、旅行用品、家居用品及食品等，讓你輕鬆準備秋冬生活所需。

限定商品優惠——MUJI passport及澳門店電子報會員專享額外九折

精選服飾優惠一覽

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家居用品優惠一覽

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食品及飲品優惠一覽

辣味柚香雞湯底｜原價：$32 會員價：額外九折 ($29) 辣味柚香雞湯底｜原價：$32 會員價：額外九折 ($29) 辣味柚香雞湯底｜原價：$32 會員價：額外九折 ($29) 辣味柚香雞湯底｜原價：$32 會員價：額外九折 ($29) 精選巧克力｜原價：$28 – $38 優惠價：九折 ($26 – $35) 會員價：額外九折 ($24 – $32) 精選巧克力｜原價：$28 – $38 優惠價：九折 ($26 – $35) 會員價：額外九折 ($24 – $32) 精選巧克力｜原價：$28 – $38 優惠價：九折 ($26 – $35) 會員價：額外九折 ($24 – $32) 精選巧克力｜原價：$28 – $38 優惠價：九折 ($26 – $35) 會員價：額外九折 ($24 – $32) 精選巧克力｜原價：$28 – $38 優惠價：九折 ($26 – $35) 會員價：額外九折 ($24 – $32) 精選巧克力｜原價：$28 – $38 優惠價：九折 ($26 – $35) 會員價：額外九折 ($24 – $32) 茶包｜原價：$32 – $45 優惠價：九折 ($29 – $41) 會員價：額外九折 ($27 – $37) 茶包｜原價：$32 – $45 優惠價：九折 ($29 – $41) 會員價：額外九折 ($27 – $37) 咖喱味/蜜汁烤肉風味牛肉乾｜原價：$22 優惠價：$18 會員價：額外九折 ($17) 咖喱味/蜜汁烤肉風味牛肉乾｜原價：$22 優惠價：$18 會員價：額外九折 ($17) 牛腩咖喱｜原價：$30 優惠價：$25 會員價：額外九折 ($23) 牛腩咖喱｜原價：$30 優惠價：$25 會員價：額外九折 ($23) 牛腩咖喱｜原價：$30 優惠價：$25 會員價：額外九折 ($23) 朱古力夾心棉花糖｜原價：$25 優惠價：$18 會員價：額外九折 ($17)

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秋冬服飾優惠一覽

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生活用品優惠一覽

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推薦主食餐目——料理套餐一覽

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