限時優惠 | 環球海產 x Food Export USA五星酒店級海產 美國龍蝦(原隻熟)與美國大西洋扇貝

香港人尤其愛吃海鮮，食盡各大海洋鮮味。今次環球海產有限公司(Worldwide Seafood Limited)與Food Export USA–Northeast Seafood攜手合作，推出來自美國東北部的美國龍蝦(原隻熟)及美國大西洋扇貝(帶子) ，兩款限定海產以優惠價格發售，回饋客戶品嚐到美國天然純淨及可持續發展海產。

環球海產有限公司(Worldwide Seafood Limited)成立於1973年，是香港及澳門最具規模批發進口優質及可持續發展海產、有機肉類製品。主要供應五星級酒店，私人會所及高級食肆。並自設門市、網上訂購平台及送貨服務。

辨識美國龍蝦與美國大西洋扇貝

美國東北部位元處北半球高緯度地區，北臨加拿大，東向大西洋，地形和景觀多變多樣，溫帶大陸性氣候，東無嚴寒，夏無酷暑。因此具有優越的天然環境，坐擁豐富的漁業資源，海域富饒和多產，提供優質的海鮮。

美國龍蝦呈橄欖綠或綠褐色，具紅刺，龍蝦身體碩大。龍蝦需要6至7年時間，先生長到450克（合法捕撈尺寸）大小。美國龍蝦(原隻熟)的應用十分廣泛，全球各類型的菜式都可以用龍蝦肉作為主菜或者配菜。

美國大西洋扇貝(帶子)，有肥大的閉殼肌，俗稱貝柱。天然的優質扇貝肉呈象牙白，半透明，富有彈性。烹煮後的扇貝肉呈奶白色，質地緊實、精瘦。

環球海產有限公司(Worldwide Seafood Limited)公司簡介

網站：www.worldwide-seafood.com / www.worldwide-seafood.net

地址：香港鰂魚涌英皇道1069至1073號華廈工業大廈地下A1舖 (太古地鐵站A1出口對面馬路)

電話：2911 4989

電郵：wseafood@biznetvigator.com

Facebook/Instagram：worldwideseafoodhk