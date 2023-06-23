限時優惠｜銅鑼灣 ArcAdiA 海景下午茶5折 人均低至$92！歎龍蝦沙律三文治＋超過30款美食

銅鑼灣海景餐廳ArcAdiA佔地超過一萬呎，場內設有多個打卡位，頂樓位置更可以居高臨下遠眺維港景致，是區內人氣的打卡餐廳。而他們的下午茶一向受歡迎，賣相精緻，食物選擇豐富，餐廳現聯乘 KKday 一同推出 3 款精緻下午茶套餐，包括：夢幻悠閒下午茶 (Set A) 、華麗度假風精緻下午茶 (Set B) 、奢華下午茶盛宴 (Set C) 限時優惠，於 8 月 31 日前用餐均可享半價優惠，相等於 1 人價錢享用 2 人下午茶餐，人均低至$92，相當超值！夏日炎炎，不妨相約三五知己歎下午茶吧！
【限量搶–5 折】夢幻悠閒下午茶 (Set A)
KKday 優惠：人均只需 HK$92，HK$184/2 位用 (原價: HK$368) (另收加一服務費)
下午茶包括：咸點 4 款(8 件)、甜品 3 款(6 件)、馬卡龍 2 件、特色點心：迷你三文治、特包杏仁味小蛋糕、香濃朱古力蛋糕，配 2 杯熱茶或 2 杯汽水
【限量搶–5 折】華麗度假風精緻下午茶 (Set B)
KKday 優惠：人均只需 HK$117，HK$234/2 位用 (原價: HK$468) (另收加一服務費)
下午茶包括：咸點 3 款(6 件)、甜品 6 件(每位)、特色點心：龍蝦沙律三文治、中東鷹咀豆泥蕃茄多士、焗芝士忌廉千層薯、烏龍茶雪芳蛋糕、紅色天鵝絨蛋糕、檸檬蛋白批，配 2 杯熱茶或 2 杯汽水
【限量搶–5 折】奢華下午茶盛宴 (Set C)
KKday 優惠：人均只需 HK$149.5，HK$299/2 位用 (原價: HK$598) (另收加一服務費)
下午茶包括：咸點 15 件、花式小蛋糕 15 件、甜品 2 件、特色點心：蕃茄芝士小糕點、迷你三文治、歌劇院蛋糕、泡沬咖啡慕士蛋糕、特色杏仁味小蛋糕、果仁泡芙，配 2 杯熱茶或 2 杯汽水
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2023 年 6 月 23 日 15:00 至 6 月 29 日 23:59
使用日期：2023 年 6 月 25 日至 8 月 31 日
地址： 香港銅鑼灣登龍街 1 號金朝陽中心二期 Midtown 30 樓
下午茶時間：14:30 – 17:00