限時優惠｜銅鑼灣 ArcAdiA 海景下午茶5折 人均低至$92！歎龍蝦沙律三文治＋超過30款美食

銅鑼灣海景餐廳ArcAdiA佔地超過一萬呎，場內設有多個打卡位，頂樓位置更可以居高臨下遠眺維港景致，是區內人氣的打卡餐廳。而他們的下午茶一向受歡迎，賣相精緻，食物選擇豐富，餐廳現聯乘 KKday 一同推出 3 款精緻下午茶套餐，包括：夢幻悠閒下午茶 (Set A) 、華麗度假風精緻下午茶 (Set B) 、奢華下午茶盛宴 (Set C) 限時優惠，於 8 月 31 日前用餐均可享半價優惠，相等於 1 人價錢享用 2 人下午茶餐，人均低至$92，相當超值！夏日炎炎，不妨相約三五知己歎下午茶吧！