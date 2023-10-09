限時優惠！ 香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐買一送一 人均$248起 12點開搶！

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「生蠔 . 松葉蟹腳 . 龍蝦」自助晚餐連無限暢飲（ 10 月） 凍海鮮包括即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦；星期五至日、公眾假期及前夕供應麵包蟹、琵琶蝦、帶子及油甘魚刺身 芝士焗龍蝦(10月起)、片皮鴨、一口牛、羊扒、五款刺身、水耕菜沙律吧、香煎芝麻吞拿魚、牛油果醬大蝦、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、香草烤黑毛豬腩卷、海南雞、即煮松露磨菇芝士麻花捲麵、即煮粉麵檔、鐵板燒檔 10月：十多款甜品包括黑森林瑞士卷、鮮果千層酥、士多啤梨閃電泡芙、迷你抹茶葡式蛋撻、草莓抹茶忌廉卷、抹茶紅豆慕絲蛋糕、抹茶雙重芝士蛋糕、即焗朱古力心太軟，八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉 任飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水 KKDay優惠：$578起 供應時段：18:30-21:30 優惠連結