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生活
2023-10-09 10:44:30

限時優惠！ 香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐買一送一 人均$248起 12點開搶！

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今次共有3款自助午餐、下午茶及晚餐選擇：

「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

凍海鮮包括即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦；逢星期六、日及公眾假期供應松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身

四款刺身、六款壽司、水耕菜沙律吧、八款頭盤、中西餐湯、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔

十多款甜品、八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉

任飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水

KKDay優惠：$348

供應時段：12:00 14:30

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即開生蠔 特色凍海鮮

「生蠔.松葉蟹腳. 龍蝦」自助晚餐連無限暢飲（10月）

凍海鮮包括即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦；星期五至日、公眾假期及前夕供應麵包蟹、琵琶蝦、帶子及油甘魚刺身

芝士焗龍蝦(10月起)、片皮鴨、一口牛、羊扒、五款刺身、水耕菜沙律吧、香煎芝麻吞拿魚、牛油果醬大蝦、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、香草烤黑毛豬腩卷、海南雞、即煮松露磨菇芝士麻花捲麵、即煮粉麵檔、鐵板燒檔

10月：十多款甜品包括黑森林瑞士卷、鮮果千層酥、士多啤梨閃電泡芙、迷你抹茶葡式蛋撻、草莓抹茶忌廉卷、抹茶紅豆慕絲蛋糕、抹茶雙重芝士蛋糕、即焗朱古力心太軟，八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉

任飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水

KKDay優惠：$578

供應時段：18:30-21:30

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「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐

「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐

「醇香抹茶」下午茶自助餐連無限暢飲（10月）

抹茶大蝦芒果沙律、大蝦蟹籽抹茶軟包、煙三文魚配抹茶忌廉汁、番茄羅勒抹茶薄餅、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔、中式點心、沙律、包點

十多款甜品包括迷你抹茶葡式蛋撻、抹茶奇巧朱古力蛋糕、抹茶意大利芝士蛋糕、草莓抹茶忌廉卷、抹茶紅豆慕絲蛋糕、抹茶雙重芝士蛋糕、抹茶奶油泡芙、抹茶麻糬、抹茶奶凍配十勝紅豆醬、即焗朱古力心太軟、八款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉

任飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水

KKDay優惠：$248

供應時段：星期六、日及公眾假期 15:15-17:15

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提供多款甜品包括Haagen-Dazs雪糕 朱古力噴泉 抹茶奇巧朱古力蛋糕
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