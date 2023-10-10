熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-10 12:30:00

限時優惠｜鮮芋仙指定茶飲第二杯半價 印花計劃同步展開 【內附日期及指定分店】

分享：
限時優惠｜鮮芋仙指定茶飲第二杯半價 印花計劃同步展開 【內附日期及指定分店】

限時優惠｜鮮芋仙指定茶飲第二杯半價 印花計劃同步展開 【內附日期及指定分店】

今日先星期二，Lunch hour或者下午茶絕對需要一杯茶飲提神。鮮芋仙由即日起推出限時優惠，在指定分店購買「鮮奶茶飲系列」，即享第2杯半價優惠。指定茶飲包括珍珠鮮奶茶、珍珠鮮奶綠、鮮芋鮮奶茶、鮮芋鮮奶綠、紫薯小芋圓鮮奶及紫薯紫米珍珠。

限時優惠｜鮮芋仙指定茶飲第二杯半價 印花計劃同步展開 【內附日期及指定分店】 限時優惠｜鮮芋仙指定茶飲第二杯半價 印花計劃同步展開 【內附日期及指定分店】

鮮芋仙指定茶飲第二杯半價

優惠日期：即日至1020

優惠時間：下午6時前

※只限星期一至五 (公眾假期除外)

適用於指定分店：

📍銅鑼灣登龍街18VPoint地下一號舖

📍尖沙咀彌敦道132 Mira Place1 2206號舖

📍紅磡黃埔天地美食坊(第八期)地下1號舖

📍旺角砵蘭街244MPM文華商場1B

📍新蒲崗太子道東638Mikiki地下G03C號舖

📍荃灣楊屋道1號荃新天地1期地下G46號舖

📍屯門屯順街1號屯門市廣場11Kiosk C

📍天水圍天華路30T Town South地下SG11號舖

📍元朗青山公路249-251號元朗廣場地下032號舖

📍將軍澳坑口重華路8號東港城1128A號舖

📍粉嶺新運路33號粉嶺中心地下167-168號舖

📍青衣城1期地下26-27號舖

條款及細則﹕

※優惠只限於星期一至五下午6時前使用 (公眾假期除外)

※僅限於堂食及外賣自取，不適用於外送服務

※不可與其他優惠同時使用

※數量有限，送完即止

※圖片僅供參考，以實物為準

※如有任何爭議，鮮芋仙香港保留最終決定權

限時優惠｜鮮芋仙指定茶飲第二杯半價 印花計劃同步展開 【內附日期及指定分店】

限時優惠｜鮮芋仙指定茶飲第二杯半價 印花計劃同步展開 【內附日期及指定分店】

集滿10個印花送$48或以下產品

另外，鮮芋仙宣布印花卡計劃正式展開，由即日起，消費正價產品每滿$50可獲1個印章，如此類推，集滿10個印章，可於下次消費免費獲贈價值$48或以下產品一份。

鮮芋仙宣布印花卡計劃

印花卡派發日期：2023109日起，派完即止

印花卡有效日期：20231231

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受