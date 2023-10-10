限時優惠｜鮮芋仙指定茶飲第二杯半價 印花計劃同步展開 【內附日期及指定分店】

今日先星期二，Lunch hour或者下午茶絕對需要一杯茶飲提神。鮮芋仙由即日起推出限時優惠，在指定分店購買「鮮奶茶飲系列」，即享第2杯半價優惠。指定茶飲包括珍珠鮮奶茶、珍珠鮮奶綠、鮮芋鮮奶茶、鮮芋鮮奶綠、紫薯小芋圓鮮奶及紫薯紫米珍珠。

鮮芋仙指定茶飲 第二杯半價 優惠日期：即日至10月20日 優惠時間：下午6時前 ※只限星期一至五 (公眾假期除外) 適用於指定分店： 📍銅鑼灣登龍街18號VPoint地下一號舖 📍尖沙咀彌敦道132號 Mira Place1 2樓206號舖 📍紅磡黃埔天地美食坊(第八期)地下1號舖 📍旺角砵蘭街244號MPM文華商場1樓B舖 📍新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G03C號舖 📍荃灣楊屋道1號荃新天地1期地下G46號舖 📍屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓Kiosk C 📍天水圍天華路30號T Town South地下SG11號舖 📍元朗青山公路249-251號元朗廣場地下032號舖 📍將軍澳坑口重華路8號東港城1樓128A號舖 📍粉嶺新運路33號粉嶺中心地下167-168號舖 📍青衣城1期地下26-27號舖 條款及細則﹕ ※優惠只限於星期一至五下午6時前使用 (公眾假期除外) ※僅限於堂食及外賣自取，不適用於外送服務 ※不可與其他優惠同時使用 ※數量有限，送完即止 ※圖片僅供參考，以實物為準 ※如有任何爭議，鮮芋仙香港保留最終決定權

限時優惠｜鮮芋仙指定茶飲第二杯半價 印花計劃同步展開 【內附日期及指定分店】