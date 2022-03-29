限時優惠｜CLARINS首個虛擬體驗館 欣宜開live派禮物

受疫情影響，過去不少美妝品牌的pop-up store都被迫叫停，不過CLARINS就將實體的pop-up store改為網上的虛擬體驗館，由即日起開設「Double Power 法國高速列車」，女生在線上登車及集齊印章，可獲價值$227的4件體驗裝(價值$227)。品牌更在4月1日請來歌手鄭欣宜開live，帶大家參觀列車之外，更會派禮物及獨家限時優惠。

日日要戴口罩的日子，相信大家都特別懷念旅遊的時光。「Double Power 法國高速列車」開往法國小鎮，讓雙眸來一躺法式鐵道遊，即日至4月30日期間，只需完成網上登記，便可即時登車開始虛擬體驗，整架列車內設有4大體驗區，簡單完成4項遊戲/體驗集齊4個印章後，即可免費換領產品體驗裝乙份(4款產品，價值$227)。參與明眸照相館並連同指定hashtag分享照片/影片至社交媒體，更有機會贏取大獎：香港美利酒店Staycation套票(價值$4,840)。

購買優惠紀念品 可額外獲贈美肌旅行裝 高速列車設有紀念品專區，為乘客提供獨家購物禮遇，購買指定賦活精華眼霜2 In 1的套裝可享特別優惠，同時以虛擬體驗館獨家優惠碼落單，更可額外獲贈兩件美肌旅行裝(價值$233)。

欣宜直播預告 即場派禮物 CLARINS更請來星級乘客歌手鄭欣宜(Joyce)在4月1日晚上9時登上列車，於車尾VIP影院，進行一場線上直播，除了帶大家參觀各體驗區，更會即時玩遊戲和大派禮物，最後更會送上驚喜獨家限時優惠。