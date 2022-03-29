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2022-03-29 12:30:00

限時優惠｜CLARINS首個虛擬體驗館 欣宜開live派禮物

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限時優惠｜CLARINS首個虛擬體驗館 欣宜開live派禮物

限時優惠｜CLARINS首個虛擬體驗館 欣宜開live派禮物

受疫情影響，過去不少美妝品牌的pop-up store都被迫叫停，不過CLARINS就將實體的pop-up store改為網上的虛擬體驗館，由即日起開設「Double Power 法國高速列車」，女生在線上登車及集齊印章，可獲價值$2274件體驗裝(價值$227)。品牌更在41日請來歌手鄭欣宜開live，帶大家參觀列車之外，更會派禮物及獨家限時優惠。

日日要戴口罩的日子，相信大家都特別懷念旅遊的時光。「Double Power 法國高速列車」開往法國小鎮，讓雙眸來一躺法式鐵道遊，即日至430日期間，只需完成網上登記，便可即時登車開始虛擬體驗，整架列車內設有4大體驗區，簡單完成4項遊戲/體驗集齊4個印章後，即可免費換領產品體驗裝乙份(4款產品，價值$227)。參與明眸照相館並連同指定hashtag分享照片/影片至社交媒體，更有機會贏取大獎：香港美利酒店Staycation套票(價值$4,840)

1. 展開明眸之旅：透過虛擬法式鐵道遊細賞法國春日景致，同時觀賞賦活精華眼霜2 In 1的短片。 2. Double Power 植物庫：透過有趣遊戲了解13種高效植物萃取和[眼精華＋眼霜2合1]的特點。 3. 秒速「吸」睛OK Dance：由星級乘客欣宜示範手指舞：秒速「吸」睛OK Dance，挑戰產品輕盈不黏膩的獨有眼精華眼霜2合1質感。 4. 明眸照相館：拍下獨一無二的互動照片及影片，從中記錄下這程精彩豐富的明眸之旅。上載及分享照片/影片更有機會贏取大獎：香港美利酒店Staycation套票(價值$4,840)

購買優惠紀念品 可額外獲贈美肌旅行裝

高速列車設有紀念品專區，為乘客提供獨家購物禮遇，購買指定賦活精華眼霜2 In 1的套裝可享特別優惠，同時以虛擬體驗館獨家優惠碼落單，更可額外獲贈兩件美肌旅行裝(價值$233)

賦活明眸嫩肌套裝 $1390 (價值$2291) 另使用優惠碼加送兩件旅行裝 (價值$233) 賦活全效亮眼套裝 $1120 (價值$1671) 另使用優惠碼加送兩件旅行裝 (價值$233)

欣宜直播預告 即場派禮物

CLARINS更請來星級乘客歌手鄭欣宜(Joyce)41日晚上9時登上列車，於車尾VIP影院，進行一場線上直播，除了帶大家參觀各體驗區，更會即時玩遊戲和大派禮物，最後更會送上驚喜獨家限時優惠。

Double Power 法國高速列車」詳情：

日期：即日至430

參加方法：即日起登記後直接登車：https://bit.ly/3iyf5aD

贈品：網上登記並登車完成4項虛擬體驗後，即可換領禮物乙份(4款產品，價值$227)

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