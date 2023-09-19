限時優惠｜Cottex大量床上用品低至1折 卡通/花色床單套裝$119有交易

擁有三十年豐富製造經驗的澳洲品牌Cottex專門生產及批發高質量寢室用品品牌，並深得萬千粉絲支持。為了感謝粉絲和會員的長期愛戴， Cottex將於9月推出盤點大清貨，推廣日期由即日起至10月22日，有興趣的朋友切勿錯過！是次同時推出最新迪士尼系列配合柔軟布套裝，家長安心之選。

Cottex 最新迪士尼系列 迪士尼柔軟布系列於Online shop優先發售，低至6折優惠，安坐家中享受購物樂趣，同時享特選優惠。各分店10月開始發售！採用1675針超柔軟纖維布製成，通過SGS針數認證。手感柔軟親膚力特強吸濕透氣，更榮獲香港安全標誌證書。小朋友的最佳選擇，敏感肌信心之選，讓迪士尼人物伴你進入甜美夢鄉！ 搶購網站：https://cottex.com/collections/custom-collection-21

Cottex 9 月盤點大清貨優惠 由即日起至10月22日，大量床上用品瘋狂勁減，低至1折發售，當中包括卡通床品及毛毯、太空棉枕及被鋪等，沒有指定折扣的產品一律享88折，有興趣的朋友記得把 握時間選購啦！ 今次盤點優惠最抵買是卡通/花色780針全棉系列，多個款式買一送一，最平$119已經有齊被袋、床笠及枕頭袋。另有1099針提加印套裝1折優惠，其他2100針/3150天絲套裝 及婚嫁8件套裝床單亦減至3折再88折發售。而800針淨色/卡通柔軟布床單套裝、四季被系列、韓國毛毯及蓆類產品亦有任選3件6折優惠，同樣低至$119發售。

枕頭系列優惠 蝴曡枕、冰枕、快眠枕及太空枕系列買一送一，減至$149起發售；而天然乳膠枕、PU枕、 竹纖維乳膠枕及備長炭乳膠枕2件8折。

會員限定折扣優惠 會員於盤點清貨期間，選購德國Suprelle抗菌防蟎獨立彈弓床褥系列，及澳洲抗菌防蟎獨立彈弓床褥，均可享有5折再9折優惠，更可獲贈最高總值近$4,500禮品。