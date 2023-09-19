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生活
2023-09-19 09:00:00

限時優惠｜Cottex大量床上用品低至1折 卡通/花色床單套裝$119有交易

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限時優惠│Cottex大量床上用品低至1折 卡通/花色床單套裝$119有交易

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擁有三十年豐富製造經驗的澳洲品牌Cottex專門生產及批發高質量寢室用品品牌，並深得萬千粉絲支持。為了感謝粉絲和會員的長期愛戴， Cottex將於9月推出盤點大清貨，推廣日期由即日起至1022日，有興趣的朋友切勿錯過！是次同時推出最新迪士尼系列配合柔軟布套裝，家長安心之選

Cottex最新迪士尼系列

迪士尼柔軟布系列於Online shop優先發售，低至6折優惠，安坐家中享受購物樂趣，同時享特選優惠。各分店10月開始發售！採用1675針超柔軟纖維布製成，通過SGS針數認證。手感柔軟親膚力特強吸濕透氣，更榮獲香港安全標誌證書。小朋友的最佳選擇，敏感肌信心之選，讓迪士尼人物伴你進入甜美夢鄉

搶購網站：https://cottex.com/collections/custom-collection-21

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Cottex 9月盤點大清貨優惠

由即日起至1022日，大量床上用品瘋狂勁減，低至1折發售，當中包括卡通床品及毛毯、太空棉枕及被鋪等，沒有指定折扣的產品一律享88折，有興趣的朋友記得把 握時間選購啦！ 今次盤點優惠最抵買是卡通/花色780針全棉系列，多個款式買一送一，最平$119已經有齊被袋、床笠及枕頭袋。另有1099針提加印套裝1折優惠，其他2100/3150天絲套裝 及婚嫁8件套裝床單亦減至3折再88折發售800針淨色/卡通柔軟布床單套裝、四季被系列、韓國毛毯及蓆類產品亦有任選36優惠，同樣低至$119發售

 

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枕頭系列優惠

蝴曡枕、冰枕、快眠枕及太空枕系列買一送一，減至$149起發售；而天然乳膠枕、PU枕、 竹纖維乳膠枕及備長炭乳膠枕2件8折。

 

枕頭系列優惠 枕頭系列優惠 枕頭系列優惠

會員限定折扣優惠

會員於盤點清貨期間，選購德國Suprelle抗菌防蟎獨立彈弓床褥系列，及澳洲抗菌防蟎獨立彈弓床褥，均可享有5折再9折優惠，更可獲贈最高總值近$4,500禮品

 

會員限定折扣 會員限定折扣 會員限定折扣 會員限定折扣 會員限定折扣

換購優惠

凡購買指定床褥，即可以5折換購8571202針系列、四防保護罩或床褥保護墊；6折換購多功能夏被或四季被系列。而購買 任何產品，以可以$99換購抗菌酒店枕（原價$999 另外，凡購物(床褥不計在內) 滿$1000送價值$138贈品毛氈 滿$2000送價值$1099951雙人被袋70“）滿$3000送價值$2999冰枕優惠眾多，不能盡錄，有興趣的朋友可到Cottex門市或網店選購及瀏覽不同減價款式，數量有限，售完即止

 

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