限時優惠｜GOGYO五行全新「濃厚‧周打蠔拉麵」 Happy Hour飲品買1送1 串燒7折

GOGYO五行由即日起推出「濃厚·周打蠔拉麵」，以慢煮方式把豚骨湯及意式忌廉醬料熬製成拉麵湯底，味道豐富濃郁。此外，玄長期大排長龍的串燒店八兵衛合作，送上各式驚喜日本串燒美食，更於每天下午3至7時為大家帶來Happy Hour七折優惠，讓食客盡情品嚐款款串燒美食。而GOGYO亦於同一時段提供飲品「買一送一」優惠。

特製粗身曲麵掛湯 拉麵更配上帕馬森芝士及以松露油調味的煙燻蠔，松露及海鮮的香氣於空氣間散發，叫人食指大動。配以GOGYO五行自家特製的粗身曲麵，掛湯的麵條令大家每一口都能感受到湯底的濃厚滋味，而配料上亦花盡心思，不但配搭原片煙肉，亦加入煙肉粒、半熟蛋及芫茜等，將風味加倍昇華，呈獻至「蠔」享受！浸沉在拉麵享受的同時，亦不能錯過松露油帆立貝番茄沙律，帆立貝的鮮甜與番茄的微酸相得益彰，以香濃松露油點綴，讓沙律更添層次。松露油帆立貝番茄沙律的清爽口感及獨特的松露香氣與「濃厚·周打蠔拉麵」完美配搭，為食客帶來一場舌尖上的盛宴！

中環 Happy Hour 首選！「買一送一」優惠及八兵衛日本串燒美食 7 折優惠 GOGYO五行揉合傳統日式居酒屋及現代西式酒吧元素，並以「以酒品及佐酒小食開始，以拉麵作結」為宗旨，為大家帶來既可暢飲，又可以品嚐美食的寫意空間。GOGYO五行特意與來自日本博多、長期大排長龍的串燒店八兵衛合作，送上各式驚喜日本串燒美食，更於每天下午3 - 7時為大家帶來Happy Hour 7折優惠，讓食客盡情品嚐款款串燒美食。而GOGYO亦於同一時段提供飲品「買一送一」優惠，包括Heroes英雄啤為GOGYO五行特別調配的Saison季節手工啤酒「Phases」，以及多款不同酒類飲品，讓大家可以在忙碌工作後與三五知己小酌一杯。