限時優惠！ HK Express推日本8大航點平機票 飛東京/大阪/福岡/沖繩 單程票價$228起

又有日本平機票！HK Express推出日本8大航線限時優惠，二人或以上周行，就可享東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡、高松、鹿兒島、熊本單程機票只需人均HK$328，而沖繩單程機票更低至人均HKD$228！

HK Express突發推出日本8大航點二人或以上同行限時優惠，當中包括東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡、高松、鹿兒島、熊本及沖繩，其中沖繩單程票價最平，來回連相關稅項及附加費人均$1,333起；而飛其餘7大航點則為$1,477起。想2024年第一轉就飛日本的你一定不能錯過！