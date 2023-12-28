熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-28 13:06:23

限時優惠！ HK Express推日本8大航點平機票 飛東京/大阪/福岡/沖繩 單程票價$228起

分享：
限時優惠！ HK Express推日本8大航點平機票 飛東京/大阪/福岡/沖繩 單程票價$228起

限時優惠！ HK Express推日本8大航點平機票 飛東京/大阪/福岡/沖繩 單程票價$228起

又有日本平機票！HK Express推出日本8大航線限時優惠，二人或以上周行，就可享東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡、高松、鹿兒島、熊本單程機票只需人均HK$328，而沖繩單程機票更低至人均HKD$228

HK Express突發推出日本8大航點二人或以上同行限時優惠，當中包括東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡、高松、鹿兒島、熊本及沖繩，其中沖繩單程票價最平，來回連相關稅項及附加費人均$1,333起；而飛其餘7大航點則為$1,477起。想2024年第一轉就飛日本的你一定不能錯過！

香港前往福岡1月票價 福岡前往香港1月票價 香港前往沖繩1月票價 沖繩前往香港1月票價

預訂日期：20231228 - 202411

旅遊日期：202412 - 25

預訂網站

所有航點參考票價：

沖繩 單程$456；來回連稅$1,333

高松/鹿兒島 單程$656；來回連連稅$1,477

熊本 單程$656；來回連連稅$1,515

福岡 單程$656；來回連連稅$1,531

名古屋 單程$656；來回連連稅$1,568

大阪 單程$656；來回連連稅$1,649

東京成田 單程$656；來回連連稅$1,643

東京羽田 單程$656；來回連連稅$1,647

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受