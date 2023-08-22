限時優惠︱Pentola觀塘裕民坊分店 招牌卡邦尼意粉買一送一/$88青口配茴香酒汁/雞尾酒第二杯半價

新店同樣主打手工意粉，特別以混合意大利麵粉及本地九龍麵粉廠出產的麵粉製作而成，令意粉不但保留了小麥的原始香氣，亦更有口感。新菜式以經典意大利菜為基礎，加上主廚團隊的創意和豐富經驗，糅合成Pentola的多款意式創作料理。

意大利香草醬大蝦闊扁麵 ($158)，特別選用體型較大，肉質紮實飽滿，口感厚實富彈性且蝦味濃郁的越南虎蝦，煎香蝦肉後，加入掛汁的手工闊扁麵及自家調製的香草醬，並鋪上番茄乾及黑水欖作點綴。另一款全新菜式慢煮牛面頰番紅花意大利飯($168)，選用膠質豐富的美國牛面頰，以紅酒及波特酒慢煮3小時，肉質軟腍且入味，意大利飯則以高湯和番紅花同煮，是經典的意大利家常菜式。大廚表示：「這款菜式特別選用矜貴的西班牙番紅花，香氣獨特，帶有甜美的花香與麝香味。」是他最喜歡的菜式之一。

此外，新店亦推出意大利燉海鮮湯 ($118)，先以羅馬番茄熬煮成香濃湯底，再加入大量海鮮，包括：蜆肉、青口、虎蝦及鱸魚等，並以番紅花和茴香提味，鮮味濃郁。Pentola的招牌青口菜式，便迎來全新口味新鮮青口配茴香酒汁(開業優惠$88，原價$128)，選用新西蘭新鮮青口，先用蒜片爆香，再加入茴香酒同煮，配以酸種多士同吃，蘸上青口汁，更添鮮味。茴香酒是用一種用植物香料所提煉的酒，通常用於調酒和烹調海鮮，和青口更是絕配，比起一般白酒煮青口更帶草本香氣。夏日推介有白鯷魚茄子蓉多士 ($98)，大廚先以香草放於澳洲茄子和意大利白鯷魚燒烤，刮出茄子肉並加入橄欖油攪勻成醬料，烘香多士後搽上醬料，再鋪上去骨的白鯷魚魚片，淋上橄欖油，以香草作點綴。白鯷魚肉質柔軟，魚鮮十足，非常開胃。