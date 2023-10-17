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生活
2023-10-17 17:23:01

限時必搶｜SPY x FAMILY x Pizza Hut限量精品+主題餐廳打卡熱點

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限時必搶｜SPY x FAMILY x Pizza Hut限量精品+主題餐廳打卡熱點

限時必搶｜SPY x FAMILY x Pizza Hut限量精品+主題餐廳打卡熱點

日本動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒》風靡全球，主角安妮亞的超萌外表加上逗趣多變的表情，成功俘虜大批粉絲的心！為造福一眾Hut Rewards會員及安妮亞粉絲，Pizza Hut首度與《SPY x FAMILY間諜家家酒》聯乘推出超限定企劃！由即日起至1231日，Pizza Hut更為大家帶來一系列全新必搶《SPY x FAMILY間諜家家酒》精品，包括凡消費滿指定金額即送的精美貼紙（共四款）、Hut Rewards會員獨家換購的限量精品，以及於推廣期內為外賣Pizza換上安妮亞主題Pizza盒，更特設主題餐廳打卡熱點，連串驚喜讓大家沉浸在SPY x FAMILY的快樂氛圍當中！

Hut Rewards會員限定：《SPY x FAMILY間諜家家酒》獨家限定精品

由即日起至1231日，Pizza Hut推出一系列《SPY x FAMILY間諜家家酒》獨家限定精品，Hut Rewards會員每消費滿$50，即可獲取SPY x FAMILY電子印花^一個。儲滿指定數量即可於指定香港及澳門40Pizza Hut店舖，以低至32折換購獨家限定精品*，包括雙面設計帆布袋、超聲波香薰加濕器及安妮亞抱枕連毛毯，總有一款令人大叫「我喜歡這個」！數量有限，立即成為Hut Rewards會員並集齊一套帶回家吧！

詳情及換購分店列表

^電子印花推廣期由即日起至20231231日。

SPY x FAMILY 超聲波香薰加濕器｜Hut Rewards 會員以10個電子印花^，即可享優惠價港幣$88換購SPY x FAMILY 超聲波香薰加濕器（價值港幣$249）乙個* SPY x FAMILY 雙面設計帆布袋（白色/黑色）｜Hut Rewards 會員以8個電子印花^，即可享優惠價港幣$58換購SPY x FAMILY 雙面設計帆布袋（白色/黑色）（價值港幣$165）乙個* SPY x FAMILY 安妮亞抱枕連毛毯｜Hut Rewards 會員以12個電子印花^，即可享優惠價港幣$128換購SPY x FAMILY 安妮亞抱枕連毛毯（價值港幣$398）乙個*

同場加推：限時必搶4款《SPY x FAMILY間諜家家酒》限定貼紙

安妮亞喜歡這個！即日起至1231日，凡於全線Pizza Hut店舖堂食或外賣自取滿$300 ，即送《SPY x FAMILY間諜家家酒》限定貼紙乙張*。四款《SPY x FAMILY間諜家家酒》限定貼紙於推廣期內分階段推出，印有安妮亞、洛伊德、約兒一家三口的佛傑家族，還有萌寵彭德、次子達米安與閨蜜貝琪的造型貼紙，絕對需要收藏起來！數量有限，火速行動！

*換購期由即日起至2024114日，數量有限，換完即止。

*受條款及細則約束，推廣期有限，如有更改，恕不另行通知。如有任何爭議，香港及澳門必勝客保留最終決定權。

安妮亞及萌寵彭德限定貼紙款式｜推廣日期：10月16日至11月5日 安妮亞限定貼紙款式｜推廣日期：11月6日至11月26日 佛傑家族限定貼紙款式｜推廣日期：11月27日至12月8日 安妮亞、次子達米安與閨蜜貝琪限定貼紙款式｜推廣日期：12月9日至12月31日

期間限定《SPY x FAMILY間諜家家酒》外賣Pizza

除了一系列獨家限定精品，Pizza Hut更聯乘《SPY x FAMILY間諜家家酒》設計兩款限定外賣Pizza盒，隨任何口味的Pizza送上印有安妮亞造型的普通批外賣盒，或安妮亞與彭德大批外賣盒，「實在太優雅了」！享用美味Pizza之餘，外賣Pizza盒更附有隱藏玩法，大人與小朋友亦可發揮藝術天份為盒上的安妮亞及彭德填色，邊食邊玩，與SPY x FAMILY展開玩味十足的Pizza派對！

期間限定款式SPY x FAMILY外賣Pizza盒｜大批（左）；普通批（右） 期間限定款式SPY x FAMILY外賣Pizza盒｜普通批

打卡必去Pizza HutSPY x FAMILY間諜家家酒》主題餐廳

SPY x FAMILY人氣角色已「跳入」Pizza Hut待各位粉絲前來朝聖！ Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳，於多個角落設置超IG-able打卡熱點及角色立牌，讓大家一邊享受Pizza Hut滋味食品，一邊優雅地與安妮亞合照留念，全情投入安妮亞的間諜世界！

如欲了解更多有關Pizza Hut xSPY x FAMILY間諜家家酒》聯乘企劃的最新消息，請密切留意Pizza Hut香港Facebook

Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。 Pizza Hut特選11間遍佈港、九、新界的店舖，精心換上《SPY x FAMILY間諜家家酒》主題佈置，搖身一變成為主題餐廳。
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