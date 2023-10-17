限時必搶｜SPY x FAMILY x Pizza Hut限量精品+主題餐廳打卡熱點

日本動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒》風靡全球，主角安妮亞的超萌外表加上逗趣多變的表情，成功俘虜大批粉絲的心！為造福一眾Hut Rewards會員及安妮亞粉絲，Pizza Hut首度與《SPY x FAMILY間諜家家酒》聯乘推出超限定企劃！由即日起至12月31日，Pizza Hut更為大家帶來一系列全新必搶《SPY x FAMILY間諜家家酒》精品，包括凡消費滿指定金額即送的精美貼紙（共四款）、Hut Rewards會員獨家換購的限量精品，以及於推廣期內為外賣Pizza換上安妮亞主題Pizza盒，更特設主題餐廳打卡熱點，連串驚喜讓大家沉浸在SPY x FAMILY的快樂氛圍當中！

Hut Rewards 會員限定：《 SPY x FAMILY 間諜家家酒》獨家限定精品 由即日起至12月31日，Pizza Hut推出一系列《SPY x FAMILY間諜家家酒》獨家限定精品，Hut Rewards會員每消費滿$50，即可獲取SPY x FAMILY電子印花^一個。儲滿指定數量即可於指定香港及澳門40間Pizza Hut店舖，以低至32折換購獨家限定精品*，包括雙面設計帆布袋、超聲波香薰加濕器及安妮亞抱枕連毛毯，總有一款令人大叫「我喜歡這個」！數量有限，立即成為Hut Rewards會員並集齊一套帶回家吧！ 詳情及換購分店列表 ^電子印花推廣期由即日起至2023年12月31日。

同場加推：限時必搶 4 款《 SPY x FAMILY 間諜家家酒》限定貼紙 安妮亞喜歡這個！即日起至12月31日，凡於全線Pizza Hut店舖堂食或外賣自取滿$300 ，即送《SPY x FAMILY間諜家家酒》限定貼紙乙張*。四款《SPY x FAMILY間諜家家酒》限定貼紙於推廣期內分階段推出，印有安妮亞、洛伊德、約兒一家三口的佛傑家族，還有萌寵彭德、次子達米安與閨蜜貝琪的造型貼紙，絕對需要收藏起來！數量有限，火速行動！ *換購期由即日起至2024年1月14日，數量有限，換完即止。 *受條款及細則約束，推廣期有限，如有更改，恕不另行通知。如有任何爭議，香港及澳門必勝客保留最終決定權。

期間限定《 SPY x FAMILY 間諜家家酒》外賣 Pizza 盒 除了一系列獨家限定精品，Pizza Hut更聯乘《SPY x FAMILY間諜家家酒》設計兩款限定外賣Pizza盒，隨任何口味的Pizza送上印有安妮亞造型的普通批外賣盒，或安妮亞與彭德大批外賣盒，「實在太優雅了」！享用美味Pizza之餘，外賣Pizza盒更附有隱藏玩法，大人與小朋友亦可發揮藝術天份為盒上的安妮亞及彭德填色，邊食邊玩，與SPY x FAMILY展開玩味十足的Pizza派對！