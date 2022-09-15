限時文青好去處丨愛情主題嘉年華市集 寄賣邂逅相遇一刻

人生總有很多不經意的邂逅，每一個相遇都意味著緣份，有些帶著幸福、有些卻帶著傷害。雖然每一次相遇不代表總是好事，卻對個人來說是獨一無二。

本月24至25日位於南豐紗廠，Freeture Concept主辦、知名情感資訊分享平台Lovers Channel合辦愛情主題嘉年華市集《邂逅寄賣店｜嘉年華市集》，透過今次嘉年華市集，各位能「寄賣」自己獨一無二的相遇故事，透過嘉年華活動，作一次記錄。



嘉年華式市集：遊戲活動與市集購物集於一身

與其他手作市集有所不同，是次嘉年華市集設有市集區及活動區，Freeture Concept為大家預備緊扣主題的嘉年華活動，希望遊客能同時感受活動區的歡樂氣氛，同時享受市集區購物樂趣。

入場人士可獲任務卡一張，完成指定任務後可獲得由市集檔主提供的小禮品！除此之外，亦可獲贈由APS PHEROMONE SHOP提供之2ml香水試用裝，讓你帶著香氣迎接下一個邂逅！以上任務卡及香水試用裝送完即止，把握機會！