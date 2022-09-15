限時文青好去處丨愛情主題嘉年華市集 寄賣邂逅相遇一刻

人生總有很多不經意的邂逅，每一個相遇都意味著緣份，有些帶著幸福、有些卻帶著傷害。雖然每一次相遇不代表總是好事，卻對個人來說是獨一無二。
本月24至25日位於南豐紗廠，Freeture Concept主辦、知名情感資訊分享平台Lovers Channel合辦愛情主題嘉年華市集《邂逅寄賣店｜嘉年華市集》，透過今次嘉年華市集，各位能「寄賣」自己獨一無二的相遇故事，透過嘉年華活動，作一次記錄。
嘉年華式市集：遊戲活動與市集購物集於一身
與其他手作市集有所不同，是次嘉年華市集設有市集區及活動區，Freeture Concept為大家預備緊扣主題的嘉年華活動，希望遊客能同時感受活動區的歡樂氣氛，同時享受市集區購物樂趣。
入場人士可獲任務卡一張，完成指定任務後可獲得由市集檔主提供的小禮品！除此之外，亦可獲贈由APS PHEROMONE SHOP提供之2ml香水試用裝，讓你帶著香氣迎接下一個邂逅！以上任務卡及香水試用裝送完即止，把握機會！
邂逅故事展覽：由本土不同畫師畫出網民投稿的邂逅故事
Freeture Concept及Lovers Channel已收集網民的邂逅故事投稿，並邀請本土插畫師用各自己的畫風為各邂逅故事重新上色。當中有心酸、亦有甜蜜的故事。
單身狗畫班：透過藝術形式的邂逅
邂逅總由不同形式出現。希望以較藝術形式邂逅的文青，可以參加由協辦方肥仔Feijai Sketches舉辦的「單身狗畫班」！打破傳統沉悶的「Speed dating」形式，讓人出pool出得文藝、出得優雅，除了交朋結友，亦可多學一項技藝！
肥仔Feijai Sketches搞咗寵物油畫班同訂畫服務六年，因為女學生實在係太大量，喺介紹晒自己啲朋友比女仔後，決定搞「單身狗畫班」直接幫晒全部人出 Pool。
畫畫以外的選擇：邂逅文青工作坊
除了畫畫之外，今次市集亦有其他手工工作坊以供選擇。由Groupme Party谷蜜派對聯同Canditude Studio舉行《調香二重奏》擴香石及香水工作坊，及聯同Fly handmade workshop舉行《再續花緣》永生花番梘花工作坊。希望各位能透過手作工作坊邂逅相遇另一個世界的人。
Groupme Party谷蜜派對為一會員制活動平台，提供不同類型的活動及聚會。
以科學形式檢視自己的戀愛性格，為往後的邂逅做足準備
今次活動，以心理學為基礎嘅交友約會程式Evol將會為大家進行「戀愛導向性格測評」，睇睇大家嘅戀愛導向，為大家以後嘅邂逅做好準備。而有感情困擾既，更可以參與「邂逅戀事情感咨詢」，由他們駐場心理學家為你排憂解難！
EVOL是全港首個由心理學家打造的交友約會程式。透過心理學、性格、價值觀配對，期望參與者能夠邂逅真正屬於你的愛情。
活動詳情
《人生得一次，專橫追夢係今次｜嘉年華市集》
日期： 9月24日至25日(星期六、日)
市集營業時間：下午13:00至晚上20:00
地點：南豐紗廠(荃灣白田壩街45號)