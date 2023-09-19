限時10天｜華御結早晨大激賞 買任何御結加$10換購精選御結

華御結推出早晨大激賞，由9月20日至10月4日每個工作天（周六、日及公眾假期除外）為客人帶來10天限定優惠。在優惠期的早晨時段（早上11時前），到華御結購買任何口味御結，即可以$10加購精選御結，包括[御結]吞拿魚沙律、[御結]蒲燒豚肩肉（9月20日至26日及[御結]香辛雞腿肉（青唐辛子風味）（9月27日至10月4日），在早上以健康和式滋味為客人打打氣。
華御結早晨大激賞｜精選御結
華御結早晨大激賞｜[御結]吞拿魚沙律(零售價$17)
（9月20日至10月4日）
升級版本吞拿魚肉量更多，啖啖滿足滋味。配上以獨家秘製配方的熊本釀造頂級醬油、鰹魚精華及日本蛋黃醬調味，令味道更柔和，是非常受小朋友歡迎的人氣之選。
華御結早晨大激賞｜[御結]蒲燒豚肩肉(零售價$20)
（9月20日至9月26日）
以脂肪和筋肉比例均勻的豚肩，切成口感豐富的肉碎，再沾滿香濃的蒲燒醬汁，帶來原汁原味的日式滋味。
華御結早晨大激賞｜[御結]香辛雞腿肉（青唐辛子風味）(零售價$20)
（9月27日至10月4日）
選用肉質嫩滑彈牙，且油脂適中的雞腿肉，以特製日本鹽味醬汁及青唐辛子快炒，令雞肉保持肉質鮮嫩，配上微辣又惹味的醬汁更加開胃醒神。
華御結早晨大激賞｜日期及時間
優惠日期：9月20日至10月4日（星期六、日及公眾假期除外）
優惠時段：早晨時段（早上11時前）
優惠條款及約束：
款式因應店舖供應，售完即止。
優惠不可配餐及與其他優惠同時使用。
優惠不適用於部分分店，詳情請向店員查詢。
如有任何爭議，華御結保留最終決定權。