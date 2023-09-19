限時10天｜華御結早晨大激賞 買任何御結加$10換購精選御結

華御結推出早晨大激賞，由9月20日至10月4日每個工作天（周六、日及公眾假期除外）為客人帶來10天限定優惠。在優惠期的早晨時段（早上11時前），到華御結購買任何口味御結，即可以$10加購精選御結，包括[御結]吞拿魚沙律、[御結]蒲燒豚肩肉（9月20日至26日及[御結]香辛雞腿肉（青唐辛子風味）（9月27日至10月4日），在早上以健康和式滋味為客人打打氣。

華御結早晨大激賞｜精選御結 華御結早晨大激賞｜ [ 御結 ] 吞拿魚沙律 ( 零售價 $17) （9月20日至10月4日） 升級版本吞拿魚肉量更多，啖啖滿足滋味。配上以獨家秘製配方的熊本釀造頂級醬油、鰹魚精華及日本蛋黃醬調味，令味道更柔和，是非常受小朋友歡迎的人氣之選。

華御結早晨大激賞｜ [ 御結 ] 蒲燒豚肩肉 ( 零售價 $20) （9月20日至9月26日） 以脂肪和筋肉比例均勻的豚肩，切成口感豐富的肉碎，再沾滿香濃的蒲燒醬汁，帶來原汁原味的日式滋味。

華御結早晨大激賞｜ [ 御結 ] 香辛雞腿肉（青唐辛子風味） ( 零售價 $20) （9月27日至10月4日） 選用肉質嫩滑彈牙，且油脂適中的雞腿肉，以特製日本鹽味醬汁及青唐辛子快炒，令雞肉保持肉質鮮嫩，配上微辣又惹味的醬汁更加開胃醒神。