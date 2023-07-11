限量聯乘｜CLARINS x《小王子》限定版 別注小王子插畫/送限定化妝袋

《小王子》由法國貴族、作家、詩人及飛行員安托萬·德·聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)創作，並於1943年出版，是擁有最多語言翻譯版的法語文學小說，多年來深受全球喜愛。書中講述的普世價值觀—愛、團結、友誼、責任、承諾和保護環境—均與CLARINS核心理念同出一轍，令CLARINS x Le Petit Prince的聯乘因而誕生。

法國經典名著《小王子》(Le Petit Prince)今年出版80周年，法國護膚品牌CLARINS特別推出限定版小王子美麗奇遇系列，包括3款修護精華水及玉手修護霜，每款產品樽身都特別加上別注的《小王子》插畫，描繪出小王子與玫瑰、狐狸、星星與地球相遇的故事。

3款修護精華水專為25+、35+和45+女性調配，針對不同肌齡的肌膚問題及需要。精華水蘊含品牌首創的「活力紅球及保濕」複合因子，以紅海藻及紅蔘萃取結合激發肌膚細胞活力，再配合高低分子透明質酸，瞬間保濕鎖水，全面提升肌膚吸收力，加強隨後使用的精華及面霜功效，令肌膚回復嫩滑、緊緻富彈性，同時充滿光采活力。

另一款玉手修護霜，則是CLARINS高銷量經典產品，樽身加上可愛的小王子插畫，描繪小王子與地球美麗奇遇的故事。玉手修護霜專業的滋養配方，含有鎮靜舒緩的芝麻油萃取與強化肌膚的沒藥萃取，仿如為脆弱雙手戴上隱形防護「手套」，預防外來侵害，改善雙手肌膚老化痕跡。同時強化指甲、滋潤甲邊角質，使雙手自然展現年輕膚質。輕盈不油膩配方，容易被肌膚吸收，令雙手柔嫩舒適。

可持續物料包裝 為地球出力

CLARINS為減少對環境生態所造成的影響，致力減少使用天然材料和產生廢物。限定版小王子美麗奇遇系列的3款CLARINS修護精華水，外包裝紙盒均使用可持續營運林木場供應的紙張製成，而樽身和樽蓋則使用了可循環再造的塑料製造。

送限定化妝袋

現凡於CLARINS官網購買小王子美麗奇遇限定版修護精華水(一款)加賦活雙精華75ml，或於CLARINS分店購物滿$1,680(當中包括任何一款小王子美麗奇遇限定版修護精華水)，即可獲得小王子美麗奇遇限定版化妝袋一個。