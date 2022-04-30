限量50套｜在家享美容院級別產品 Charming Beauty推限量保濕清潔套裝

經過3個多月，美容院最近終於都重開，不過要book到都不是易事！Charming Beauty Centre推出50套王牌產品套裝，主打清潔及保濕，特別適合忽冷忽熱的轉季天氣，改善過敏、痕癢及狂冒粉刺痘痘的「口罩肌」，讓大家在家都可以做到美容院級別的簡單facial。

Step 1 ：溫和清潔 Honnête Gentle Facial Cleanser低敏淨肌保濕潔面乳泡沫細緻，能徹底清潔毛孔污穢，含有氨基酸及玻尿酸，在深層清潔的同時，提高肌膚含水度，洗後清爽不緊繃。潔面乳亦加入木瓜蛋白酶和薰衣草萃取物，能平衡油脂和皮膚PH值，促進傷口癒合，特別適合油性或有細微傷口的敏感肌使用。

Honnête 低敏淨肌保濕潔面乳

Step 2 ：潔面布按走老廢角質 平日只靠指腹摩擦，往往不足以清洗老廢角質，但洗臉機刷頭容易滋生細菌，過度用力亦會破壞角質層。這款Honnête棉質潔面布擁有親膚質感，用完即棄。使用時只要用Honnête潔面布包著食指，配合㓗面乳，重點於鼻頭、鼻翼、下巴等位置打圈按摩，輕輕按走啡黃的角質污垢，帶走多餘油分及老化角質。

Honnête棉質潔面布

Step 3 ：保濕 / 控油面膜 做facial當然少不了敷mask，瑞士Professional’s美白補濕面膜具防敏功效，能迅速為肌膚補充水份及養分，同時含美白淡斑成分，能抑制黑色素形成，回復白滑嫩肌。至於海藻控油暗瘡面膜則主打消炎、補濕、平衡油脂功效，適合混合性及暗瘡肌使用，具消炎控油作用，鎮靜舒緩傷口，抑制並預防暗瘡，有效對付口罩暗瘡。