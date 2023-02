口罩令取消｜除口罩後的底妝推介 妝前底霜/粉底液/氣墊粉底/調色蜜粉 (持續更新)

身邊不少女生近年因為口罩少了化底妝,不過聽日起就會取消口罩令,室外、室內以及交通工具可以不用戴口罩!一眾女生是時候物色底妝單品,今次為大家介紹多款粉底、蜜粉、遮瑕筆及妝前底霜等化妝品,令底妝更細緻貼服持久,即使除了口罩,都可以自然素肌妝感示人。

除口罩後的底妝推介| ARMANI beauty MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 SPF23