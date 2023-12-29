除夕倒數好去處 維港睇煙花/明星音樂派對

除夕倒數2024｜2023年來到尾聲，大家今年除夕想好去哪裏倒數了嗎？今次為大家精選一系列除夕倒數好去處，讓大家和家人情人朋友一起倒數，度過難忘的除夕晚上！ 除夕倒數 2024 ｜海港城露天停車場睇煙花 香港旅遊發展局將於2023年12月31日舉行香港跨年倒數活動，海港城屆時會開放海運大廈露天停車場予市民及遊客欣賞維港綻放的煙花，預計將有10,000名市民及旅客參與。由即日起，顧客於海港城消費滿$5,000及捐款$30予香港血癌基金，即可換領煙花匯演入場券乙張(每人最多可換領4張)；海港城更特別與網上預訂平台Klook合作，旅客也可直接捐款$150預訂入場券張(每次最多可預訂4張)，身處最佳位置迎接2024年。 另外，海港城多間餐廳亦於聖誕期間延長營業時間，部分餐廳更會於除夕夜營業至凌晨，包括八十里、日山及Savvy堄，與大家一同倒數迎接新一年。

除夕倒數 2024 ｜旅發局 歷年最大型除夕煙花 香港旅遊發展局(旅發局)將於12月31日晚，舉行歷年最大規模的「香港跨年倒數」盛會，呈獻面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演！屆時煙花將橫跨中環至北角一帶，整個闊度達1,300米！並歷時12分鐘。踏入晚上 11時，3座香港島地標建築樓頂，包括海港中心、夏慤大廈和長江中心，會率先每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，伴隨大家許下新一年願望。 今年除了尖沙咀沿海一帶、中環海濱及灣仔金紫荊廣場等傳統觀賞點外，隨著更多海濱場地開放，匯演觀賞點亦比以前更廣闊，從九龍西的西九文化區海濱長廊，到灣仔HarbourChill 海濱休閒站，延伸至港島北的「東岸公園主題區」。各個觀賞點都設置音響系統，讓現場觀眾盡情欣賞煙花音樂匯演。此外，香港電台第二台亦會同步播放匯演配樂，市民旅客當晚身處不同位置，都可共享這場除夕煙花。

除夕倒數 2024 ｜天際 100 跨年倒數派對 天際100特設「2024 跨年倒數派對」，屆時會有現場樂隊演奏，同時可欣賞維港盛放的璀璨煙花，迎接2024新年來臨。站在393米高空的天際 100觀景台上，鳥瞰全港景觀及維港景色，絕對是觀賞煙花的最佳位置。今年「2024 跨年倒數派對」套票由即日起於sky100官方網站公開發售。天際100在12月 31日除夕打造「拍照區」，設有發光的星星打卡造型椅並搭配過百個氣球，還有現場樂隊演奏流行歌曲增添歡樂氣氛，套票更包含迎賓美酒*和派對用品，讓您與好友們盡情享受火熱的派對氣氛。「2024 跨年倒數派對套票」售價為$698，晚間進場時間為 9時45分，套票包括天際 100門票 1張、氣泡酒 1杯*、小食 1份及派對用品 1份。 *訪客可選擇非酒精飲品包括橙汁或汽水;18 歲以下訪客須選擇非酒精飲品。 預訂天際100跨年倒數派對套票

除夕倒數 2024 ｜太古冰上皇宮除夕倒數派對 mansonvibes 張進翹、 Zeno 顧定軒及樂隊 Kowloon K 一 太古城中心冰上皇宮，復辦一年一度港島東經典—冰上除夕倒數派對，今年請來《全民造星》人氣男歌手mansonvibes張進翹、新世代演員兼歌手Zeno顧定軒與本地新晉獨立樂隊Kowloon K將現身獻唱，在倒數前展開冰上音樂派對，配合光影交織，各賓客更可以在場內免費享用派對小食和飲品，讓你在音樂中盡情狂歡。 現場亦會送出過百份除夕獎品，包括台北雙人來回機票連三日兩夜住宿、免費半年溜冰貴賓咭、免費單堂溜冰課程等*，普天同慶迎接新一年。太古城中心冰上皇宮更於天幕掛滿繽紛氣球，在進入2024年的剎那，以balloon drop形式灑落無數繽紛氣球，於冰上大螢幕下一齊迎接倒數時刻。即日起可到Klook活動網站預購除夕倒數派對活動名額，參與派對即送太古城中心冰上皇宮限定Totebag及太古城中心冰上皇宮買一送一入場券乙張。 *當中4份獎品將透過抽獎獲得,其餘100份獎品將透過遊戲換領獲得 太古城中心冰上皇宮除夕倒數派對 日期：2023年12月31日 時間：晚上9時至凌晨12時10分（音樂表演由晚上10時開始至凌晨12時結束） 地點：太古城中心一樓太古城中心冰上皇宮 太古城中心冰上皇宮除夕倒數派對預購活動網站

除夕倒數 2024 ｜沙田新城市廣場除夕「跨年倒數派對」 沙田新城市廣場將舉辦「跨年倒數派對」，邀請多位人氣偶像，包括「新一代混血男神」Jeffrey魏浚笙、「聲夢人氣王」Gigi炎明熹及3位《全民造星5》大受歡迎的參賽者包括：以折骨舞功聞名的Kakit鄧家杰、跳唱顏值樣樣兼備的Snoopy詹仕偉及新晉男團「MATCH」成員之一的Carson李嘉俊，5位歌手齊齊為大家表演，與大家以歌聲迎接新一年。想要扮靚靚與偶像「開Party」迎接2024年？只要於12月16日起於新城市廣場消費滿$5,000，即可獲贈除夕「跨年倒數福袋」，內有近$1,500優惠券及體驗券，囊括多款優惠券、美妝體驗、遊戲券及精美禮品等。 「跨年倒數福袋」詳情： 1. 合共$1,470消費禮券 ．$50美食電子禮券2張 ．$100三期時裝電子禮券3張 ．$500時裝及三期珠寶/鐘錶/飾品電子禮券2張 ．$50 Play Park電子禮券1張 2. 免費體驗及贈品 ．免費影: Snapio自拍亭優惠券1張 ．免費靚: 派對美妝體驗1次 / 贈品1份 ．免費玩: 10個歡樂天地代幣換領券 及 參加水滴精靈Happy Toss互動遊戲1次 ．倒數派對禮品包 ．派對小食及飲料1份