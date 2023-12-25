除夕倒數2024｜沉浸式雞尾酒吧The Mansion 除夕派對：現場DJ+魅惑舞蹈

除夕未念好去邊度玩？中環最新開幕嘅沉浸式雞尾酒吧 The Mansion ，就最適合同朋友一齊去。The Mansion 將會在12月31日星期日晚上8時開始，特別以金色閃爍為主題，等你可以同朋友在美酒陪伴下，欣賞來自馬來西亞 DJ、舞蹈表演等，以興奮心情在澎湃音樂中等候午夜來臨，一同倒數迎接新的一年。