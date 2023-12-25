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生活
2023-12-25 14:00:00

除夕倒數2024｜沉浸式雞尾酒吧The Mansion 除夕派對：現場DJ+魅惑舞蹈

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除夕倒數2024｜沉浸式雞尾酒吧The Mansion 除夕派對：現場DJ+魅惑舞蹈

除夕倒數2024｜沉浸式雞尾酒吧The Mansion 除夕派對：現場DJ+魅惑舞蹈

除夕未念好去邊度玩？中環最新開幕嘅沉浸式雞尾酒吧 The Mansion ，就最適合同朋友一齊去。The Mansion 將會在1231日星期日晚上8時開始，特別以金色閃爍為主題，等你可以同朋友在美酒陪伴下，欣賞來自馬來西亞 DJ、舞蹈表演等，以興奮心情在澎湃音樂中等候午夜來臨，一同倒數迎接新的一年。

中環最新夜生活消遣場所、全新沉浸式雞尾酒吧The Mansion為除夕夜帶來絕佳的派對活動，特別選以金色及閃爍作為主題，務求讓場內每位賓客都閃閃發光，散發自信光芒來迎接2024年到來。

中環最新夜生活消遣場所、全新沉浸式雞尾酒吧The Mansion為除夕夜帶來絕佳的派對活動，特別選以金色及閃爍作為主題，務求讓場內每位賓客都閃閃發光，散發自信光芒來迎接2024年到來。

除夕倒數2024｜票價$350包飲品+1貼心服務

The Mansion除夕派對活動票價每位HK$350，除了每人包括1杯精選飲品，還會提供節日派對道具，讓你和朋友們能打卡留下精彩的倒數瞬間。而派對於當晚8時開始，由來自馬來西亞 DJ Tipsy Han熱身暖場；緊接是誘人魅力的自由舞蹈表演，配合強勁音樂及燈光效果，體態撩人的肢體動作傳遞出舞動軌跡，讓每個人都沉浸在美酒、音樂及表演當中。

當天晚上8時開始有來自馬來西亞 DJ Tipsy Han現場演奏。 當天晚上9時有舞蹈表演。 購票預訂可以透過WhatsApp（852）5464 0002及設有即場售票。

除夕倒數2024｜The Mansion除夕派對活動內容：

  • 1231日星期日晚上8時開始
  • 票價每位HK$350，每人包括1杯精選飲品，提供節日派對道具
  • 當天晚上8時開始有來自馬來西亞 DJ Tipsy Han現場演奏
  • 當天晚上9時有舞蹈表演
  • 購票預訂可以透過WhatsApp8525464 0002及設有即場售票

 
地址：中環雲咸街77號地下G號舖
 
WhatsApp查詢：8525464 0002
 
Instagram@themansionhk
 
網址：www.themansionhk.com

感受香港時尚熱鬧的夜生活文化，放鬆身心觀賞精彩表演及享用特調雞尾酒，暫忘憂愁盡情享受。 The Mansion集娛樂玩樂與復古韻味於一身的雞尾酒吧。 藉著投入雞尾酒及西班牙Pintxos美食國度，透過視覺藝術貫穿全場，結合藝術文化、感官表演、駐場DJ及深夜派對活動，感受五光十色的璀璨夜生活。

除夕倒數2024｜關於 The Mansion 

The Mansion集娛樂玩樂與復古韻味於一身的雞尾酒吧，全方位投入當代藝術多元沉浸式國度；推動無限潛能與創意，提供更多展出機會給藝術愛好者。繼而，感受香港時尚熱鬧的夜生活文化，放鬆身心觀賞精彩表演及享用特調雞尾酒，暫忘憂愁盡情享受。

 

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The Mansion最多可容納40位客人，為突顯貴族復古味道，場內及柱身以鮮艷奪目的紅色絲絨來包圍，瞬間豐富層次質感。

The Mansion最多可容納40位客人，為突顯貴族復古味道，場內及柱身以鮮艷奪目的紅色絲絨來包圍，瞬間豐富層次質感。

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