除夕倒數2024｜沉浸式雞尾酒吧The Mansion 除夕派對：現場DJ+魅惑舞蹈

除夕未念好去邊度玩？中環最新開幕嘅沉浸式雞尾酒吧 The Mansion ，就最適合同朋友一齊去。The Mansion 將會在12月31日星期日晚上8時開始，特別以金色閃爍為主題，等你可以同朋友在美酒陪伴下，欣賞來自馬來西亞 DJ、舞蹈表演等，以興奮心情在澎湃音樂中等候午夜來臨，一同倒數迎接新的一年。
除夕倒數2024｜票價$350包飲品+1貼心服務
The Mansion除夕派對活動票價每位HK$350，除了每人包括1杯精選飲品，還會提供節日派對道具，讓你和朋友們能打卡留下精彩的倒數瞬間。而派對於當晚8時開始，由來自馬來西亞 DJ Tipsy Han熱身暖場；緊接是誘人魅力的自由舞蹈表演，配合強勁音樂及燈光效果，體態撩人的肢體動作傳遞出舞動軌跡，讓每個人都沉浸在美酒、音樂及表演當中。
除夕倒數2024｜The Mansion除夕派對活動內容：
- 12月31日星期日晚上8時開始
- 票價每位HK$350，每人包括1杯精選飲品，提供節日派對道具
- 當天晚上8時開始有來自馬來西亞 DJ Tipsy Han現場演奏
- 當天晚上9時有舞蹈表演
- 購票預訂可以透過WhatsApp（852）5464 0002及設有即場售票
地址：中環雲咸街77號地下G號舖
WhatsApp查詢：（852）5464 0002
Instagram：@themansionhk
網址：www.themansionhk.com
除夕倒數2024｜關於 The Mansion
The Mansion集娛樂玩樂與復古韻味於一身的雞尾酒吧，全方位投入當代藝術多元沉浸式國度；推動無限潛能與創意，提供更多展出機會給藝術愛好者。繼而，感受香港時尚熱鬧的夜生活文化，放鬆身心觀賞精彩表演及享用特調雞尾酒，暫忘憂愁盡情享受。