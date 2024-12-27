今年12月31日除夕夜，港九各區都有舉辦不同除夕倒數活動，不少餐廳酒店舉行跨年派對，同時提供最佳觀賞位置，讓各位可以與親朋好友一起欣賞維港煙花匯演，讓大家在歡笑聲中迎接新一年！想感受滿滿的跨年氣氛，記者為大家整理多個精選倒數派對活動，部份更有折扣優惠，即睇詳請。
尖沙咀最佳觀賞位置｜港青酒店再臨閣
於除夕夜到港青酒店品嘗自助晚餐，於晚上8時半第二輪入座，即可到酒店天台專屬區，以最佳位置觀賞璀璨的除夕煙花匯演，共同慶祝元旦！
大除夕自助晚餐精選美食包括：
熱葷 - 芝士焗蠔、醬燒鴨、蜜汁燒火腿、酥炸軟殼蟹、紅酒燴牛面頰、燒羊排骨、黑松露炒蝦球、蠔王海蔘炆鴨掌、龍虾湯意粉檔、即煎虎蝦、即煎鯛魚、即煮鮑魚、烤有骨西冷、燒火雞
海鮮 - 波士頓龍蝦、松葉蟹腳、麵包蟹、龍蝦仔、龍蝦鉗
甜品 -草莓芝士餅、棉花糖朱古力慕司、聖誕啫喱、玉桂蘋果焦糖忌廉、黑森林杯、聖誕樹頭蛋糕、聖誕樹杏仁蛋糕、雪人薑餅蛋糕、聖誕布甸、聖誕免治批、香甜熱紅酒（食物款式輪流供應）
*每位第二輪用餐客人可獲贈港青酒店的天台觀賞煙花入場券乙張
【早鳥59 折】KKday 優惠：成人HK$788/位，小童（3 -11 歲）HK$648/位
（原價 成人HK$1,263/位，小童HK$999/位）（已包括加一服務費）
用餐時間：17:00 - 19:30 (第一輪)；20:30 – 23:00 (第二輪)
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地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (南座四樓)
無限暢飲｜柏寧酒店露天空中花園跨年倒數派對
露天空中花園的入口設有雲石階梯和優雅的戶外場地，讓各位盡覽維多利亞港的全景，是欣賞煙花的絕佳地點，約定親朋好友共度一個非凡的夜晚，迎接新的一年！派對期間，可以無限暢飲啤酒、葡萄酒、汽水等，還有各種美味小食。現場更有駐場DJ和鋼管舞表演，讓氣氛愈夜愈熱烈！
柏寧酒店露天空中花園跨年倒數派對｜企位
KKday 優惠: HK$800/位（已包括加一服務費）
用餐時間：22:30 至翌日00:30
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地址：柏寧酒店28 樓露天空中花園
早鳥優惠｜香港嘉里酒店百味村除夕倒數派對
香港嘉里酒店百味村將於除夕夜舉行跨年倒數派對，與各位一同迎接美好新一年！當晚9時起更設現場樂隊表演，將派對氣氛推至高峰！此外，客人更可無限暢飲指定白酒、紅酒、啤酒及汽水，度過狂歡的晚上。
【買五送一】百味村除夕倒數派對｜升級門票（21:00 – 01:00）
KKday 優惠: HK$4,440/6 位，平均HK$740/位（原價HK$5,328/6位）（已包括加一服務費）
【買六送二】百味村除夕倒數派對｜升級門票（21:00 – 01:00）
KKday 優惠: HK$5,328/8 位，平均HK$666/位（原價HK$7,104/8位）（已包括加一服務費）
用餐時間：21:00 至翌日01:00
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地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38 號一樓
41樓頂層欣賞維港煙花｜港島海逸君綽酒店Le 188°餐廳及酒廊
位於酒店41樓頂層的Le188° 餐廳及酒廊，坐擁三面落地玻璃，最適合俯瞰香港島及九龍半島兩岸維港絕佳美景，一邊欣賞維港迷人景色，一邊品嘗由總廚精心設計的節慶午膳及晚膳套餐。除夕晚餐時段將設有現場音樂演奏表演，當日更可到酒店頂層觀景台海天閣參與除夕倒數，迎接美好的2025年。
聖誕及除夕晚市套餐包括：
法國 N1 生蠔配魚子醬和大蒜香草醬、法式炸馬鈴薯海鮮沙律、蕎麥撻配法式油封鴨、鴨肝、松露及烤青萍果、法式海龍王湯、日本北海道帶子幼蛋麵配黑松露醬、伏特加檸檬雪葩、黑朱古力榛子焦糖蛋糕
主菜自選 - 香煎美國 SRF 牛臀蓋扒配栗子醬、雅枝竹、烤薯、紅菜頭蓉/ 加拿大龍蝦配松露、魚子醬、輕辣醬和雜菜/ 香烤鴿子配黑松露雪糕及雜菜（所有主菜均配有火雞卷伴蔬菜）
Le188°餐廳及酒廊聖誕及除夕晚市套餐（18:30 – 22:00）
KKday 優惠: HK$1,520/位 起（已包括加一服務費）
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地址：香港北角油街23 號港島海逸君綽酒店四十一樓 Le 188°餐廳及酒廊
9折｜富豪香港酒店帝廊除夕倒數派對
帝廊除夕夜倒數派對於晚上9時至凌晨1時舉行，每位只需$498，即可享用多款小食和甜品，並無限暢飲各類酒類飲品（氣泡酒、精選紅白酒、啤酒）及汽水。
KKday 優惠: HK$498/位（原價 HK$548/位）（已包括加一服務費）
時間：21:00 - 01:00
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地點：香港銅鑼灣怡和街88 號酒店大堂 帝廊 Tiffany Lounge
歎海上自助餐｜洋紫荊維港遊除夕海上倒數自助晚餐
參加海上的倒數活動，為各位呈獻一個難忘的除夕夜。活動包括豐富的船上自助晚餐，享用美食的同時，盡情飽覽維港兩岸的壯麗景色。現場還有樂隊表演，為整個夜晚增添更多的歡樂和氣氛。約定親朋好友在海上度過一個充滿音樂、美食和美景的難忘夜晚！
除夕海上倒數自助晚餐包括：
湯 – 海龍皇湯、金湯素翅羮
頭盤、沙律 – 青口、凍蝦、凍蟹、秘製口水雞、煙三文魚、大蝦鮮果沙律、牛油果煙雞沙律
鐵板燒 – 煙香草檸檬魚、大蝦、墨魚仔、扇貝
熱葷 – 燒聖誕火雞、紐西蘭連骨肉眼、船長燴牛尾、香草焗奶豬雜菜燴飯、保雲酥羊架、法式田螺酥盒
甜品 - 聖誕雜錦曲奇、聖誕麵包布甸、聖誕布甸配白蘭地汁、聖誕雜餅、聖誕德式樹頭蛋糕、雜錦糯米糍、紐約芝士蛋糕
*包豪華自助晚餐、無限量暢飲 香檳、威士忌、氈酒、紅白酒、啤酒、果汁、汽水、 現場樂隊表演及除夕倒數幸運大抽獎、任飲香檳、威士忌、氈酒、紅白酒、啤酒、果汁、汽水
【96 折】除夕海上倒數自助晚餐｜21:20 上船
KKday 優惠: 大小同價 HK$2,200/位（原價HK$2,288/位）
（已包括加一服務費）*只招待2 歲或以上人士
【96 折】除夕海上倒數自助晚餐｜22:00 上船
KKday 優惠: 大小同價 HK$2,300/位（原價HK$2,398/位）
（已包括加一服務費）*只招待2 歲或以上人士
時間： 21:20 - 00:30 (20:30 開始登記，北角東渡輪碼頭設迎賓飲品和小食)\
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上船地點：北角東渡輪碼頭
超廣闊270 度維港景色｜灣仔碼頭天台煙花觀賞台門票
跨年倒數煙花匯演將於12月31日晚上隆重舉行！當晚灣仔碼頭更特設全新觀賞區，邀請您與家人和朋友一同前來欣賞這場璀璨的煙花盛宴。這是迎接新年的最佳時刻，絕對不容錯過！灣仔觀景台位於灣仔天星小輪碼頭最頂層，可看到超廣闊270度的維港景色，近距離欣賞煙火秀！
灣仔碼頭天台煙花觀賞台門票
KKday 優惠: 大小同價 HK$438/位
時間：23:00 起入場
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地點： 灣仔天星碼頭觀景台