今年12月31日除夕夜，港九各區都有舉辦不同除夕倒數活動，不少餐廳酒店舉行跨年派對，同時提供最佳觀賞位置，讓各位可以與親朋好友一起欣賞維港煙花匯演，讓大家在歡笑聲中迎接新一年！想感受滿滿的跨年氣氛，記者為大家整理多個精選倒數派對活動，部份更有折扣優惠，即睇詳請。

熱葷 - 芝士焗蠔、醬燒鴨、蜜汁燒火腿、酥炸軟殼蟹、紅酒燴牛面頰、燒羊排骨、黑松露炒蝦球、蠔王海蔘炆鴨掌、龍虾湯意粉檔、即煎虎蝦、即煎鯛魚、即煮鮑魚、烤有骨西冷、燒火雞

於除夕夜到港青酒店品嘗自助晚餐，於晚上8時半第二輪入座，即可到酒店天台專屬區，以最佳位置觀賞璀璨的除夕煙花匯演，共同慶祝元旦！

露天空中花園的入口設有雲石階梯和優雅的戶外場地，讓各位盡覽維多利亞港的全景，是欣賞煙花的絕佳地點，約定親朋好友共度一個非凡的夜晚，迎接新的一年！派對期間，可以無限暢飲啤酒、葡萄酒、汽水等，還有各種美味小食。現場更有駐場DJ和鋼管舞表演，讓氣氛愈夜愈熱烈！

香港嘉里酒店百味村將於除夕夜舉行跨年倒數派對，與各位一同迎接美好新一年！當晚9時起更設現場樂隊表演，將派對氣氛推至高峰！此外，客人更可無限暢飲指定白酒、紅酒、啤酒及汽水，度過狂歡的晚上。

41 樓頂層欣賞維港煙花｜港島海逸君綽酒店 Le 188 °餐廳及酒廊

位於酒店41樓頂層的Le188° 餐廳及酒廊，坐擁三面落地玻璃，最適合俯瞰香港島及九龍半島兩岸維港絕佳美景，一邊欣賞維港迷人景色，一邊品嘗由總廚精心設計的節慶午膳及晚膳套餐。除夕晚餐時段將設有現場音樂演奏表演，當日更可到酒店頂層觀景台海天閣參與除夕倒數，迎接美好的2025年。

聖誕及除夕晚市套餐包括：

法國 N1 生蠔配魚子醬和大蒜香草醬、法式炸馬鈴薯海鮮沙律、蕎麥撻配法式油封鴨、鴨肝、松露及烤青萍果、法式海龍王湯、日本北海道帶子幼蛋麵配黑松露醬、伏特加檸檬雪葩、黑朱古力榛子焦糖蛋糕

主菜自選 - 香煎美國 SRF 牛臀蓋扒配栗子醬、雅枝竹、烤薯、紅菜頭蓉/ 加拿大龍蝦配松露、魚子醬、輕辣醬和雜菜/ 香烤鴿子配黑松露雪糕及雜菜（所有主菜均配有火雞卷伴蔬菜）

Le188°餐廳及酒廊聖誕及除夕晚市套餐（18:30 – 22:00）

KKday 優惠: HK$1,520/位 起（已包括加一服務費）

立即預訂：請按此

地址：香港北角油街23 號港島海逸君綽酒店四十一樓 Le 188°餐廳及酒廊