除夕倒數2025｜天際100跨年倒數派對 絕佳位置睇煙花 樂隊演奏/雜耍/神社許願 門票最低55折

聖誕剛過，12月31日想好去哪裡跨年倒數未？天際100香港觀景台推出「2025 跨年倒數派對」活動，於超高樓層觀賞新年煙花表演。屆時，天際100有樂隊現場演奏、造型氣球及LED燈光裝飾，更有易易MoMo神社許願，不妨於今年最後時刻與摯愛留下回憶。香港居民專享「五五折門票優惠」，成人門票只需港幣108元，小童及長者門票僅售港幣75元。

天際100 香港觀景台「2025跨年倒數派對」（天際100香港觀景台圖片）

如果想在絕佳位置觀賞除夕煙花，天際100必為首選。站在全港最高的環球貿易廣場的100樓，是全港唯一能360度俯瞰周遭景色的室內觀景台。屆時現場會有樂隊演奏，在悠揚的音樂之中欣賞維港醉人的景色。雜耍藝人及角色扮演達人將於樂隊表演的間隙，與各位見面，與訪客一起玩小遊戲及派禮物，在今年最後時刻送上特別驚喜。

日本人會在農曆新年到神社參拜，祈求新一年順利。天際100於12月27日至2025年2月10日，以招福吉祥物易易MoMo為主題，特設MoMo神社，讓訪客猶如身在日本。訪客可在 MoMo神社內擺放的心形許願牌寫下自己的新年願望，並且掛在對應的愛情、財富、事業或健康的柱子上。最後不妨與易易Momo合照，期待貓頭鷹精靈的好運在蛇年間降臨，為新的一年帶來美好的祝福。