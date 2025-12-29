除夕倒數2025｜The Bayside海景音樂派對 5小時任飲+自助晚餐及早餐

黃埔海濱The Bayside地中海餐廳除夕倒數派對，一個價錢任食兩場自助餐，兼5小時無限暢飲酒精飲品，還有DJ打碟音樂表演，一連串精彩節目迎接2026，啱晒一班朋友聚會慶祝！

化身華麗舞會場地 餐廳擁有180度維港海景，景觀一流！除夕夜晚上將化身為華麗舞會場地，舉行「Bond Royale 除夕倒數派對」，由晚上8時30分起至凌晨1時30分，源源不絕奉上指定啤酒、紅白酒、精選烈酒及汽泡酒等。大家舉杯暢飲，慢慢飲足5小時。



無限量供應小吃 由晚上8時30分至9時30分，派對以無限量供應小吃揭開序幕，客人一邊聽現場樂隊音樂，一邊盡享多款精緻惹味小吃，包括迷你薄餅、蘆筍粟米酥盒、泰式蝦餅、泰式雞肉串、香脆炸魚配松露蛋黃醬等。大家可在場內自由活動，打卡拍照。



任食乾式熟成肉眼牛扒 豐盛自助晚餐由晚上8時30分開始供應至11時，多國美饌結合餐廳人氣菜式及節慶限定風味，包括乾式熟成肉眼牛扒配紅酒牛肝菌醬汁、托斯卡尼白酒香草忌廉大蝦、菠菜意大利芝士雲吞配番茄忌廉醬、泰式薑味烤雞等，配上多款新鮮沙律、精選配菜及手工麵包。



樂隊現場音樂＋DJ打碟 晚宴後，樂隊會站在寬敞露台空間現場音樂表演。踏入深夜，DJ接力打碟，以動感節拍音樂炒熱全場氣氛，帶動食客走入舞池，一同午夜倒數。狂歡過後，餐廳於凌晨1時起至凌晨2時為大家供應「Hangover Breakfast」醒酒早餐自助餐，有香滑炒蛋、金黃香脆薯餅、烤香腸及火腿、蒜香炒麵、新鮮出爐的酥餅及精選麵包等，配上熱騰騰的咖啡或茶，既暖胃又暖心，讓大家盡興而歸。

【Bond Royale跨年除夕倒數派對】詳情： •12月31日（星期三）晚上8時30分開始舉行，現場音樂表演至晚上10時，之後由DJ接力全晚打碟。

•小吃及自助晚餐由晚上8時30分至11時供應。

•「Hangover」醒酒早餐自助餐連咖啡由凌晨1時至2時供應。

•由晚上8時30分至凌晨1時30分無限暢飲汽泡酒、紅白酒、啤酒及精選烈酒。 晚餐及倒數套餐

•每位$1,288，包括自助晚餐、由晚上8時30分至凌晨1時30分無限暢飲套餐，以及早餐自助餐。 倒數套餐

•倒數門票每位$888，包括由晚上11時至凌晨1時30分無限暢飲套餐，以及早餐自助餐。 The Bayside 地址：紅磡黃埔花園德豐街 18 號地下 G1 舖

電話：2123 2177

網上購票

