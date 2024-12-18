除夕好去處｜新城市廣場除夕嘉年華MIRROR成員、雲浩影現身倒數/冷煙火Busking/花式溜冰表演

沙田新城市廣場早前破天荒舉行40周年煙火匯演，在12月帶來多個節目，當中首推冬夜限定「冷煙火 x Busking 音樂表演」；近2千呎室內「飄雪光影溜冰場」將上演花式溜冰表演。年度盛典除夕倒數派對則有人氣歌手 MIRROR小組成員Lokman楊樂文、AK江𤒹生、Alton王智德 及 Frankie陳瑞輝和雲浩影（Cloud）以靚聲熱舞和粉絲一起倒數迎接2025年，當日更有全日無間斷倒數狂歡嘉年華，免費爆谷、棉花糖、40周年主題氣球由中午起大放送、busking、魔術表演及扭波波藝人陪大家由朝玩到晚。

絢麗冷煙火 x 溫暖 Busking 打造心動周末夜 在12月14日起指定日子晚上， 1期3樓 Chill Park 將舉行「冷煙火 x Busking 音樂表演」，屆時將有年輕人至愛的氣氛擔當 Busking 音樂表演，在溫暖歌聲中襯托冷煙火綻放的絢麗視覺效果，浪漫醉人；加上滿場璀璨閃耀的「螢火蟲」舞動燈飾 (Firefly Field) 和13米高的巨型聖誕樹，冬夜氛圍感 Max！

絢麗冷煙火 x 溫暖 Busking 打造心動周末夜

首設近 2 千呎室內溜冰場 專業花式溜冰表演 新城市廣場首次於1期3樓中庭設置近2千呎的室內「飄雪光影溜冰場」，場邊環繞著花火般耀眼的聖誕燈飾，加上逢周五至日及公眾假期每節均有限定的飄雪效果及絢麗奪目的煙花光影，遍布全場。各位除了可親自下場來一段溜冰舞外，新城市廣場於12月14及15日一連兩日呈獻優美迷人的花式溜冰表演，屆時花式溜冰運動員黃煒龍Manson將會示範優美的溜冰動作，在浪漫飄雪下翩翩起舞，Manson更會親授小朋友簡單的溜冰動作，讓大家一起體驗溜冰樂趣。

Cloud雲浩影

逾 120 項購物優惠 攜手賀商場 40 周年 精彩活動外，商戶亦推出逾120項精選購物優惠，涵蓋美妝、時裝配飾及美食，讓顧客在體驗40周年各項精彩活動之餘亦可以盡情享受超筍的購物優惠。 「 2025 倒數派對」活動詳情： 日期：2024年12月31日 時間：晚上10時半至午夜12時 地點：新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場 表演嘉賓：MIRROR小組成員Lokman楊樂文、AK江𤒹生、Alton王智德 及 Frankie陳瑞輝、雲浩影（Cloud）