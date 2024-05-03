除霉方法｜春季環保除霉 自製天然清潔用品

檸檬白醋清潔劑 浴室的瓷磚、洗手盆經常出現黴菌，原來只需檸檬、白醋就可以輕易將這些黴菌清除。先用海綿抹一抹瓷磚、洗手盆有黴菌的地方，然後把1杯白醋、1/4杯檸檬汁放入噴壺內搖勻，於霉蹟處噴上檸檬白醋清潔劑，並靜待15分鐘，然後再用海綿清洗霉蹟部分，重複做剛才步驟一次，便可以輕易清除瓷磚、洗手盆的黴菌。



檸檬白醋清潔劑

梳打粉混清水 除了白醋、檸檬外，食用梳打粉也是很好的清潔用品。梳打粉可清洗鍋具外，還可以將少量梳打粉混合清水，然後攪拌成糊狀，就成了天然的去霉清潔用品，簡單輕鬆便可以用來去除浴室內的霉點。

梳打粉混清水

精油製洗衣粉 在春季，放在浴室的毛布很容易出現霉點，原來在清洗毛巾時，若適度加入具抗菌、殺菌、抗微生物效果的精油，如奧勒岡精油，便可以去除毛巾上的霉點。此外，還可以用奧勒岡精油等材料製作成防霉抗菌洗衣粉，先準備1杯皂絲（份量將一塊肥皂）再混合2杯蘇打粉，然後加入5滴奧勒岡精油及10滴薄荷精油，最後儲放於有蓋容器就成了天然洗衣粉，可作去除衣物霉味、霉點之用。

精油製洗衣粉

咖啡渣成吸濕包 愛喝咖啡的朋友相知也知道咖啡渣可以僻味，查實它亦有吸濕的作用。只要把乾身的咖啡渣放於茶包或布袋內，然後放於鞋櫃、浴室或窗邊，即可製成天然吸濕包，相當方便。

