除霉方法｜連日落雨易潮濕？5個室內貼士告別霉菌、霉味！

潮濕｜連日落雨易變霉？ 5個室內除霉實用貼士 告別霉菌、霉味！

天文台展望星期五至星期六初時間中有驟雨及幾陣雷暴，屆時不論室內或室外都特別潮濕，讓家中變得容易出現發霉的狀況，無論是傢俬、裝潢、日用品等都有機會遭殃。以下就教大家5個室內除霉的貼士，決心告別霉菌及霉味！

室內除霉｜木製傢俬除霉 天氣潮濕容易讓傢俬出現倒汗水，其中以木製傢俬最容易出現發霉的狀況，需要及早處理才可以防止霉菌蔓延。如果只是在傢俬表面出現發霉情況，可以將半杯梳打粉倒入2升的溫水之中，攪拌後用濕毛巾輕輕抹走霉菌，最後再用清水抹一次晾乾即可。但如果霉菌已經蔓延至木製傢俬的漆面下，那麼便建議以1:10的比例稀釋消毒劑，再用以擦拭霉菌至完全清除。

室內除霉｜瓷磚除霉 除了木製傢俬外，廚房或廁所常見的瓷磚及浴缸、洗手盆等與牆壁之間的玻璃膠空隙亦特別容易出現霉點或霉菌。如果情況不算嚴重，可以以1:10的比例稀釋漂白水，然後再噴灑在瓷磚上，靜置15分鐘後用毛巾擦乾淨即可。若果霉菌狀況比較嚴重，則建議先用稀釋後的漂白水浸濕廚房紙，然後再蓋在霉菌處，靜置1至2小時後再用牙刷刷洗乾淨，最後用清水沖洗後抹乾即可完全去除霉菌。

室內除霉｜廚具除霉 不少人都有在家煮食的習慣，從而需要經常清潔廚具，但如果清潔後的晾乾程序不當或保管不善的話，木製的廚具便特別容易出現霉菌。由於廚具與煮食有關，因此不建議使用漂白水或消毒劑來清除霉菌，建議可以簡單用鹽和檸檬進行清潔，先用刀將砧板或木餐具上的殘渣或霉菌刮乾淨，再將切成兩半的檸檬來回摩擦廚具，最後再沖洗乾淨並放置在通風處晾乾即可，平日亦可以每隔一星期撒一層鹽進行消毒殺菌及除霉，最重要是放置廚具的地方需要保持乾爽，這樣便可以防止霉菌出現。

室內除霉｜雪櫃除霉 家中不少不顯眼的地方都會暗藏霉菌，其中以容易出現溫差的雪櫃膠邊最為嚴重，如果沒有仔細看的話，可能無法發現其實霉菌已經佈滿膠邊上，而且連雪櫃內亦會出現陣陣霉味。長久下去更有機會影響健康，所以需要及時處理。而市面上就有不少雪櫃專用的清潔劑，建議清潔時先將雪櫃內的食物取出及斷電，再將清潔劑噴灑在霉菌位置，然後用牙刷刷洗乾淨便可去除膠邊上的霉菌。接著再用清潔劑清潔整個雪櫃，最後用清水洗乾淨後，再用毛巾擦拭便可去除霉菌及霉味。

室內除霉｜衣物除霉 家中的衣櫃若放在陰暗潮濕處，有機會讓衣櫃裏的衣物出現發霉狀況。如果只是輕微發霉，可以將發霉的衣服放在洗米水中浸泡，第二日再用力擦拭乾淨即可；相反，如果出現頑固霉斑，則建議使用消毒液反覆來回搓洗，待霉菌完全消失後再晾乾即可。不過如果衣服上的霉菌問題特別嚴重，建議最好還是丟掉衣服，以免影響健康。