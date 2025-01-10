主題店特設多個打卡位，包括門口的老夫子及大番薯的人形木牌、實體大排檔場景、店內的櫥窗貼紙、牆壁裝飾、漫畫餐枱紙，充滿歡樂氣氛。稍後更會推出《老夫⼦》產品。漫畫經典⾓⾊老夫⼦和⼤番薯分別化⾝⼤廚及伙記，炮製將軍澳分店獨家懷舊菜單，選⽤作者王澤愛吃的鹹⿂入饌，並以四字成語命名。例如「耐⼈尋味」其實是鹹⿂蓉蓮藕煎⾁餅；「⼀舉兩得」是鹹⿂⾁絲⾲菜花；「勢均⼒敵」則是鹹⿂蒸⾺友；「各有千秋」是蜜椒番薯⽜柳粒。

黃⾦番薯片映襯⼤番薯



當中「百花⿑放」即百花⼤腸，採用新鮮⼤腸過經多次清洗，直⾄潔淨去除多餘油脂及羶味，再釀入⾃家製⼿打墨⿂滑，然後以⾼溫油炸，大腸澎漲薄脆，墨⿂滑彈牙。最具潮味風格菜式「非同凡響」，即滷⽔鵝肝，選⽤汕頭獅頭鵝的鵝肝，綿滑⽢香，入⼝即化。使⽤獨⾨陳年滷⽔慢煮，保持滑溜。配⾃家製辣椒油吃更辛香。「天作之合」為迎合漫畫⾓⾊⼤番薯而製作，將番薯切片，切成厚薄適中，再蘸上特調粉漿炸，拌上香濃的鹹蛋黃。甘香、外脆內軟，入口有起沙⼝感。