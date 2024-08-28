隱藏版免費遊樂室推介：童亮館自由玩水／攀爬／玩沙／齊做小廚師

小朋友精力充沛，作為父母，每天想帶他們到什麼哪裡放電都想破頭！而且若要天天出去玩，開支也不少，如果有地方，免費之餘，有嘢玩、又學到嘢的地方就最好！賽馬會童亮館可能就是個好選擇，當中專為兒童設計，集攀爬、沙池、玩水等多種元素於一身，鼓勵孩子自行探索，更會定期舉辦小手作、小廚師、親子瑜伽，甚至集體參觀活動，費用全免，適合基層家庭帶小朋友放電！

賽馬會童亮館是全港首個專為3至6歲兒童而設、以兒童的視覺設計，設計概念集合了多達1,300位小朋友的喜好設計而成，主要以兒童為中心的社區連結點，在沙田、深水埗、屯門等5個地點設有會館，當中備有訓練大肌肉及身體協調的體能遊戲及攀爬設施、多元感官刺激的沙池及玩水空間、啟發無限創意的雙面直立畫畫設施、增強語言及表達能力的親子共讀圖書空間及早期科學探索設施等，可說是社區的隱藏版Playhouse！

記者實試！多種設施免費任玩放電

這天和小朋友參與了沙田童亮館的Open Play Day，場地空曠多設施，活動空間相當大，有齊攀爬、滑梯、沙池、VR遊戲及玩水區域等，最特別是一個大型水管，當中寫上不少香港街頭小食名稱，水管錯綜複雜，可讓小朋友觀察波波會到達哪一條水管，對他們來說自然新奇有趣！而玩水區更有全套防水衣提供，不怕小朋友玩到全身濕，玩水之餘更有泡泡、畫畫區域，場館亦鼓勵小朋友自行探索，自由度勁高，小朋友也玩得開心！加上場內設施全部設計以木質為主，相當實淨，家長也能放心小朋友自行玩耍。玩到一半，場館亦會有故事、小手作等環節，可一起閱讀及玩遊戲，同樣有趣！

除了遊樂場外，童亮館亦會定期舉辦其他如「親子甜甜樂」，齊做小廚師製作美食、親子瑜伽、集體參觀消防局等社區活動，費用全免！有興趣參加，須登記成為該區童亮館會員，並按該區童亮館的活動安排預約及報名。每月活動不一，若報名人數太多則需抽籤，活動搶手，所以想玩也要視乎運氣！ 家長可以留意Facebook 「KeySteps at JC 賽馬會童亮計劃」專頁，將會定期有Open Play Day給家長登記！

童亮館 地址及電話： 深水埗：長沙灣順寧道273號日輝商場2樓 電話：2111 1336 元朗：天水圍天恆邨停車場大樓A翼5樓A室 電話：2526 0038 屯門：蝴蝶邨蝴蝶灣社區中心4樓 電話：2462 4405 九龍城：靠背壟道120號樂民新村G座樂善樓地下 小童群益會兒童中心 電話：2714 3111 沙田：顯徑邨顯徑商場B翼225號舖 電話：2153 3215