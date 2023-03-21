隱身馬頭圍道小巷 大大碗魚生POKE BOWL 漫遊多國風味 自選百搭menu

香港人愛吃日本料理，當中鋪滿魚生的魚生飯就是人氣之選！而隱身於馬頭圍道的「琉琅食堂」，以售賣較少見的夏威夷式魚生飯(Poke Bowl)為主，常設餐單有五款環球口味，除了特定魚生粒，每一款口味更有多達八款配料連同自家製醬汁「共冶一Bowl」；另設自選自剔餐單，有選擇困難症的客人就要早點入座喇！

文：Winki 攝：Cy Lam、Winki

琉琅食堂位於隆基大樓後巷，並不易找，看到大大個易拉架才知道正確位置。老闆之一的小凌本身開設烹飪教室，早前與朋友看中這間「頂手舖」，利用原舖處理刺身的廚房設備及牌照繼續經營，不過形式就不一樣，希望以日日都食唔厭和健康的Poke Bowl為附近打工仔和住客帶來新鮮感。「很多客人會問為何魚生飯沒有跟豉油和芥末，其實Poke Bowl與傳統魚生飯不一樣，反而像沙律已撈好特調醬汁。」

配料百搭餸多眼亂 飯底都有得揀

與記者以往吃過的Poke Bowl不同，小店的選擇非常多樣化。以自剔餐單為例，客人可於八款主菜中任選一款，包括最受歡迎的吞拿魚、慢煮雞胸、帆立貝柱及素魚生，再選單併或雙併飯底(壽司飯/玄米飯/鮮蔬沙律)；之後再從十三款面料中選三款，最後九選一醬汁及任選調味(包括果仁、芫荽、木魚絲、辣椒碎及紫菜等)。如果還覺得不夠豐富，可以額外追加「top up」配料。