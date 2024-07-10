雀巢牛奶公司「家加新鮮快樂大抽獎」 2000份獎品 東京機票/Switch/主題樂園門票

雀巢®牛奶公司™賞你免費飛東京！每日新鮮香港製造的雀巢®牛奶公司™乳酪和牛奶系列，不止健康好味，選擇多，口味更多！日日為每家每戶加添新鮮滋味與快樂，現在更加碼為你全家「加驚喜」，推出「家加新鮮快樂大抽獎」抽出總值$10萬大禮！
購買雀巢牛奶公司產品滿$25 即可參加「家加新鮮快樂大抽獎」
即日購買雀巢®牛奶公司™產品滿$25，即可參加「家加新鮮快樂大抽獎」一次！買得越多，抽獎機會越多，連續4星期，合共超過2000份豐富獎品等你來參加抽獎！其中每星期更有不同主題大獎，每週送出包括酒店下午茶套餐、BRUNO多用途電熱鍋、Nintendo Switch、主題樂園門票，超級豐富！四周活動結束後還會額外抽出終極大賞——「東京來回機票4張」，帶同一家人來一趟東京遊！
即日起指定超市更可享「每周新鮮驚喜優惠」
而指定超市更可享「每周新鮮驚喜優惠」，即日至7月11日，以$30優惠價購買5盒雀巢®牛奶公司™鮮牛奶（236毫升）／高鈣低脂乳酪／脫脂乳酪飲品，輕鬆參加抽獎無難度！其後每星期都有不同的「每週新鮮驚喜優惠」，詳情可以留意@Nestlé Yoghurt Hong Kong雀巢乳酪Facebook專頁。
「家加新鮮快樂大抽獎」活動詳情：
活動日期：即日至2024年7月25日
每周滋味獎：鴻福堂／大快活餐飲禮券（每週名額共500份）
第一周（28/6 - 4/7）「快樂食」大獎：香港君悅酒店下午茶套餐4位（名額5份）
第二周（5/7 - 11/7）「快樂買」大獎： BRUNO多用途電熱鍋（名額5份）
第三周（12/7 - 18/7）「快樂玩」大獎： Nintendo Switch遊戲主機（名額5份）
第四周（19/7 - 25/7）「快樂遊 」大獎：香港主題樂園1日標準門票3張（名額5份）
終極大獎（將於4周活動結束後抽出）：東京來回機票4張（名額1份）
「家加新鮮快樂大抽獎」參加方法：
1. 手持買滿$25或以上雀巢®牛奶公司™產品的單一當周收據
2. 透過WhatsApp、Facebook Messenger或Instagram Inbox上載收據圖片並填妥個人資料（姓名及電話），成功登記即可參加當周抽獎
收據上載方法：
Whatsapp｜Facebook Messenger｜Instagram Inbox
註：雀巢乳酪專頁將於2024年7月11日公布第一周快樂食得獎名單，並會透過Whatsapp訊息/專人電話通知得獎者有關領獎詳情。
推廣生意的競賽牌照號碼：58706
抽獎活動如有任何爭議，雀巢香港有限公司保留最終決定及解釋權。