集合miffy迷！Cath Kidston聯乘miffy限定系列 推出逾40款限定新品

各位miffy粉絲留意啦！適逢Cath Kidston踏入30周年，品牌全新推出限定聯乘miffy系列，以及2024全新春夏主題系列。Cath Kidston貫徹以獨特的經典手繪印花設計，延續品牌英式古典鄉村的風格，旨在透過不同的印花圖案記錄著各個快樂及珍貴的回憶。大家一齊換上新裝，與 miffy 和她的好朋友一同跳進萬花筒世界，讓花花宇宙為您的衣櫃帶來無盡色彩。

Cath Kidston 全新聯乘 miffy 系列 推出逾40款限定新品

miffy 原創於1955年在荷蘭誕生，由荷蘭插畫師 Dick Bruna 跟年幼的兒子在說床邊故事時，故事中的主角在海邊度假看到小白兔，激發他轉化至畫紙上，並希望透過最簡單的線條和故事，訴說出最深遠的人生課題，這跟Cath Kidston創辦人望以充滿幸福感的商品來照亮生活每一天有著相同理念。

是次聯乘系列推出43件限定全新產品，包括背囊、手提袋、Tote Bag、連身裙、散銀包、小飾品、傢具、證件套以及童裝等，貫徹品牌一向「實用」的理念，一系列產品琳琅滿目，其中斜揹袋、散銀包還有可愛的兔仔，絕對能虜獲一眾少女心！ miffy 會以不同形態亮相在印花圖案之中，例如與可愛的狗狗結伴或是在花叢中遊玩，甚至更有miffy 的專屬衣櫥出現，玩味十足又相當吸睛! 全新聯乘系列於4月18日網上發售，大大滿足一班Miffy迷！