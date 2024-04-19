集合miffy迷！Cath Kidston聯乘miffy限定系列 推出逾40款限定新品

各位miffy粉絲留意啦！適逢Cath Kidston踏入30周年，品牌全新推出限定聯乘miffy系列，以及2024全新春夏主題系列。Cath Kidston貫徹以獨特的經典手繪印花設計，延續品牌英式古典鄉村的風格，旨在透過不同的印花圖案記錄著各個快樂及珍貴的回憶。大家一齊換上新裝，與 miffy 和她的好朋友一同跳進萬花筒世界，讓花花宇宙為您的衣櫃帶來無盡色彩。
Cath Kidston全新聯乘miffy系列 推出逾40款限定新品
miffy 原創於1955年在荷蘭誕生，由荷蘭插畫師 Dick Bruna 跟年幼的兒子在說床邊故事時，故事中的主角在海邊度假看到小白兔，激發他轉化至畫紙上，並希望透過最簡單的線條和故事，訴說出最深遠的人生課題，這跟Cath Kidston創辦人望以充滿幸福感的商品來照亮生活每一天有著相同理念。
是次聯乘系列推出43件限定全新產品，包括背囊、手提袋、Tote Bag、連身裙、散銀包、小飾品、傢具、證件套以及童裝等，貫徹品牌一向「實用」的理念，一系列產品琳琅滿目，其中斜揹袋、散銀包還有可愛的兔仔，絕對能虜獲一眾少女心！ miffy 會以不同形態亮相在印花圖案之中，例如與可愛的狗狗結伴或是在花叢中遊玩，甚至更有miffy 的專屬衣櫥出現，玩味十足又相當吸睛! 全新聯乘系列於4月18日網上發售，大大滿足一班Miffy迷！
Cath Kidston 2024最新春夏系列 四大設計主題
Cath Kidston 於2024最新的春夏系列上，發布四大主題系列產品與跨單位合作並迎來創新設計，擦出更多新概念。同時品牌亦加強實用功能性，選用更舒適素材，圖案設計方面則圍繞著四大主題，當中為頌提女性友誼的 "The Art of Female Friendships"，盛放的花卉儼如一份禮物獻上；由經典的士多啤梨圖案配合以粉紅和象牙色底為主的兩生花，"Grow Together" 展現出友誼和母性的聯繫；色彩鮮豔、小動物遊走其中的 " Summer Carnival" 圖案再混合可愛的士多啤梨圖，帶來一種夏季生生不息的喜悅；而 "Summer Daze" 更有種靈魂與真愛的結合，Cath Kidston 引領大家探索英倫郊外的美麗魔法。
至於配飾方面，經典的印花圖案帶來更多樣性，以更切合現實生活需要加強細節位置；”Recycled Rose” 印花設計顯得更年輕、簡潔和現代化，TPU塗層亞麻其麻質料帶來舒適感，這分別有桶型、Crossbody以及旅行款式，並帶有 Cath Kidston標誌性的飾邊設計；服飾的款式變得更貼心，領口和袖子都有不同設計，方便各種場合所需，同時，增加了睡衣系列，當中有棉質睡衣、拖鞋等等。傢具和裝飾方面，帶有未來感又不失經典的印花涵蓋多款新品，如”The Gallery Table"印花與瓷器配搭；"Feels Like Home"則混搭在野餐墊或戶外用品之中。
Cath Kidston 香港分店
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