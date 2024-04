集合miffy迷！Cath Kidston聯乘miffy限定系列 推出逾40款限定新品

Cath Kidston 2024最新春夏系列 四大設計主題

Cath Kidston 於2024最新的春夏系列上,發布四大主題系列產品與跨單位合作並迎來創新設計,擦出更多新概念。同時品牌亦加強實用功能性,選用更舒適素材,圖案設計方面則圍繞著四大主題,當中為頌提女性友誼的 "The Art of Female Friendships",盛放的花卉儼如一份禮物獻上;由經典的士多啤梨圖案配合以粉紅和象牙色底為主的兩生花,"Grow Together" 展現出友誼和母性的聯繫;色彩鮮豔、小動物遊走其中的 " Summer Carnival" 圖案再混合可愛的士多啤梨圖,帶來一種夏季生生不息的喜悅;而 "Summer Daze" 更有種靈魂與真愛的結合,Cath Kidston 引領大家探索英倫郊外的美麗魔法。

至於配飾方面,經典的印花圖案帶來更多樣性,以更切合現實生活需要加強細節位置;”Recycled Rose” 印花設計顯得更年輕、簡潔和現代化,TPU塗層亞麻其麻質料帶來舒適感,這分別有桶型、Crossbody以及旅行款式,並帶有 Cath Kidston標誌性的飾邊設計;服飾的款式變得更貼心,領口和袖子都有不同設計,方便各種場合所需,同時,增加了睡衣系列,當中有棉質睡衣、拖鞋等等。傢具和裝飾方面,帶有未來感又不失經典的印花涵蓋多款新品,如”The Gallery Table"印花與瓷器配搭;"Feels Like Home"則混搭在野餐墊或戶外用品之中。