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生活
2024-03-31 10:00:00

集結多個實驗室鑽石品牌 THE FUTURE ROCKS登陸香港開快閃店 最平$1,800有交易

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集結多個實驗室鑽石品牌 THE FUTURE ROCKS登陸香港開快閃店 最平$1,800有交易

集結多個實驗室鑽石品牌 THE FUTURE ROCKS登陸香港開快閃店 最平$1,800有交易

實驗室培育鑽石近年愈來愈普及，周生生旗下的珠寶平台THE FUTURE ROCKS(TFR)，集結了全球多個國家的實驗室鑽石品牌，更於K11 MUSEA開設為期3個月的期間限定店，最平$1,800已可買到鑽石手繩，戒指價位亦由$1,314起跳，各位女生不妨留意一下！

周生生旗下的珠寶平台THE FUTURE ROCKS(TFR)，集結了全球多個國家的實驗室鑽石品牌

周生生旗下的珠寶平台THE FUTURE ROCKS(TFR)，集結了全球多個國家的實驗室鑽石品牌

THE FUTURE ROCKS孕育自香港的本地公司，先後進駐東京、巴黎、紐約和上海，旨在成為推動實驗室培育鑽石及珠寶發展和普及化的先驅。品牌的核心價值是可持續性、創新和創意，並利用可回收、具社會意識的材料來打造現代設計珠寶。

歌手陳凱詠(Jace)日前出席THE FUTURE ROCKS發布會。 歌手陳凱詠(Jace)日前出席THE FUTURE ROCKS發布會。 歌手陳凱詠(Jace)日前出席THE FUTURE ROCKS發布會。

TFR目前已有網上商店，但如果想親身購買珠寶，可以到K11 MUSEA的期間限定店，店內有多個國家的實驗室鑽石品牌，並將王牌系列帶來香港，當中最特別的，要數歷時59小時精工製作的THE RING I & II，戒指的指環部分由實驗室培育的藍寶石切割而成，並鑲嵌上約2卡的實驗室培育的鑽石，價錢為$26,000起。另外亦有聯同美國科技珠寶品牌Lightbox Jewelry合作打造的TFR x The Lightbox Joy系列；與法國時尚珠寶品牌攜手以再生能源、回收雨水及天然氣巧製而成的Unsaid系列；源自日本、以星際作為設計靈感的Hikari 系列；品牌團隊亦有自家作品。

THE RING I 價錢為$26,000起。 周生生旗下的珠寶平台THE FUTURE ROCKS(TFR)，集結全球多個國家的實驗室鑽石品牌。 周生生旗下的珠寶平台THE FUTURE ROCKS(TFR)，集結全球多個國家的實驗室鑽石品牌。 周生生旗下的珠寶平台THE FUTURE ROCKS(TFR)，集結全球多個國家的實驗室鑽石品牌。 周生生旗下的珠寶平台THE FUTURE ROCKS(TFR)，集結全球多個國家的實驗室鑽石品牌。 這款實驗室鑽石手繩只售$1,800。 周生生旗下的珠寶平台THE FUTURE ROCKS(TFR)，集結全球多個國家的實驗室鑽石品牌。 周生生旗下的珠寶平台THE FUTURE ROCKS(TFR)，集結全球多個國家的實驗室鑽石品牌。 THE FUTURE ROCKS於K11 MUSEA開設期間限定店。 THE FUTURE ROCKS於K11 MUSEA開設期間限定店。
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