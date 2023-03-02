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生活
2023-03-02 12:30:00

雙唇重見天日！如何選擇適合的防曬唇膏

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Photo form Pexels

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口罩令取消，雙唇重見天日！在塗上喜愛的唇色之外，必定好好保護唇部肌膚，才能保持雙唇水潤柔軟。以為保養唇部只需一枝潤唇膏？別忘了唇部是最幼嫩的肌膚部位也會受到紫外線的傷害，加速老化，這次我們分享選擇唇部防曬產品的重要性和要訣。

唇部容易曬傷和老化！

唇部是不少朋友忽略保養的部位，唇部黑色素濃度相較其他部位低，雖然較難曬黑，但更容易老化，也會產生色彩沉澱問題。另外，因為唇部肌膚相對更為脆弱，在暴曬下更容易曬傷，長期忽略防曬甚至引致皮膚癌。

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選擇合適的防曬唇膏？

防曬唇膏與日常皮膚防曬產品一樣，要同時保護我們免受UVAUVB兩種紫外線的傷害才算有效！UVA會導致皮膚老化，而UVB側會引起曬傷和皮膚癌。在選擇防曬時要同時看SPFPA兩個標示，SPF以數字來表示，例如SPF15表示能延長15倍皮膚曬傷、曬紅的時間，而 PA以「+」數目表示，最高可至4+號，代表是延後肌膚被曬黑時間的倍數。

Photo form unsplash

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原則上SPFPA的防曬系數越高，阻隔紫外線的功效越強。不過由於唇週肌膚較薄，而且護唇產品也容易因飲食、抺嘴和流汗等因素容易脫落，所以頻繁補擦比選擇高防曬系數更重要。如果長時間待在戶外，建議可以挑選防曬系數 SPF 30左右的產品；如果是大多數時間待在室內的上班族，則使用 SPF 15-20 即可。另外，選擇SPF度數為PA++的產品已經足夠。  

Photo form Pexels (Ron Lach)

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防曬唇膏也分為物理性與化學性？

防曬唇膏也分為物理性與化學性兩種，唇部肌膚容易敏感的朋友可選擇物理性的防曬唇膏，多數採用二氧化鈦作防曬成份，可避免化學成份引起敏感反應，但物理性的防曬容易呈現厚重和泛白。另外，使用防曬帽和防曬面罩也是物理性防曬的方法。

 

使用防曬唇膏後需要卸妝嗎？

採用具防曬功效的唇膏，即使是無潤色的潤唇也建議卸妝。可採用用專門的唇部卸除產品，讓你在不過份摩擦或拉扯肌膚的情況下徹底清理防曬唇膏。

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人。

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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