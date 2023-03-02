雙唇重見天日！如何選擇適合的防曬唇膏

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口罩令取消，雙唇重見天日！在塗上喜愛的唇色之外，必定好好保護唇部肌膚，才能保持雙唇水潤柔軟。以為保養唇部只需一枝潤唇膏？別忘了唇部是最幼嫩的肌膚部位也會受到紫外線的傷害，加速老化，這次我們分享選擇唇部防曬產品的重要性和要訣。 唇部容易曬傷和老化！ 唇部是不少朋友忽略保養的部位，唇部黑色素濃度相較其他部位低，雖然較難曬黑，但更容易老化，也會產生色彩沉澱問題。另外，因為唇部肌膚相對更為脆弱，在暴曬下更容易曬傷，長期忽略防曬甚至引致皮膚癌。

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選擇合適的防曬唇膏？ 防曬唇膏與日常皮膚防曬產品一樣，要同時保護我們免受UVA和UVB兩種紫外線的傷害才算有效！UVA會導致皮膚老化，而UVB側會引起曬傷和皮膚癌。在選擇防曬時要同時看SPF及PA兩個標示，SPF以數字來表示，例如SPF15表示能延長15倍皮膚曬傷、曬紅的時間，而 PA以「+」數目表示，最高可至4個+號，代表是延後肌膚被曬黑時間的倍數。

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原則上SPF與PA的防曬系數越高，阻隔紫外線的功效越強。不過由於唇週肌膚較薄，而且護唇產品也容易因飲食、抺嘴和流汗等因素容易脫落，所以頻繁補擦比選擇高防曬系數更重要。如果長時間待在戶外，建議可以挑選防曬系數 SPF 30左右的產品；如果是大多數時間待在室內的上班族，則使用 SPF 15-20 即可。另外，選擇SPF度數為PA++的產品已經足夠。

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