雙子座流星雨｜年度流星雨12.14登場 一文睇最佳觀賞時間/地點 (附直播連結)

有關流星雨高峰期及流星數量的預測有一定的不確定性，有興趣觀測的人士亦可於高峰期前後 1 至 2 天進行觀測。

在 12 月中，雙子座流星雨的輻射點於晚上近 7 時 30 分在東北地平線上升起，並在凌晨 2 時到 3 時期間到達天頂。如無月光影響，當輻射點愈接近天頂，流星數量亦會愈多。

雖然輻射點在雙子座，但流星不一定出現在輻射點附近，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點觀測。

郊外環境固然較黑，能看到更多暗的流星，但考慮到交通及天氣等因素，市民可考慮於居所附近找一處天空視野廣闊的地點觀賞。亦應盡量避開其他光源，以免影響眼球對微弱光線的敏感度。

流星雨只需用肉眼觀看即可，無需借助望遠鏡。觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，影響其他觀星人士。

