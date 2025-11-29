雙子座流星雨｜年度流星雨12.14登場 一文睇最佳觀賞時間/地點 (附直播連結)

雙子座流星雨將於今年12月14日下午4時開始出現！被稱為年度三大流星雨的雙子座流星雨預計將持續約10小時，香港太空館預測，今年流星雨的天頂最高峰每小時出現率可達到150，最佳觀賞時間為12月15日凌晨3時，即睇詳情！
最佳觀賞時段
今年雙子座流星雨的活躍期為12月4日至20日，根據預測高峰期在12月14日。輻射點於12月14日晚約7時30分從東北方升起，12月15日凌晨3時升至接近天頂，此時為全港最佳觀賞時間。由於高峰期月光影響極微，香港太空館認為本地觀測條件較為理想，流星雨的天頂每小時出現率可達到150，在偏遠無光害地區，每小時有望見到超過15顆流星。
2025雙子座流星雨
雙子座流星雨是少數由小行星而非彗星所造成的流星雨現象，其母體為小行星3200「法厄同」。其流星表現普遍相對明亮、速度較慢、數量多且穩定，非常適合裸眼觀測。另外其流星雨每年可達至接近100以至更高的數值，出現率數量極多，故亦被稱為年度三大流星雨之一，身為天文愛好者切勿錯過。
4大觀星位置
大東山、石澳丶萬宜水庫西壩以及大尾督主壩，均是往年觀星最佳地點。
觀賞建議
太空館亦提供多個觀賞建議：
- 有關流星雨高峰期及流星數量的預測有一定的不確定性，有興趣觀測的人士亦可於高峰期前後1至2天進行觀測。
- 在12月中，雙子座流星雨的輻射點於晚上近7時30分在東北地平線上升起，並在凌晨2時到3時期間到達天頂。如無月光影響，當輻射點愈接近天頂，流星數量亦會愈多。
- 雖然輻射點在雙子座，但流星不一定出現在輻射點附近，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點觀測。
- 郊外環境固然較黑，能看到更多暗的流星，但考慮到交通及天氣等因素，市民可考慮於居所附近找一處天空視野廣闊的地點觀賞。亦應盡量避開其他光源，以免影響眼球對微弱光線的敏感度。
- 流星雨只需用肉眼觀看即可，無需借助望遠鏡。觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，影響其他觀星人士。
- 如要拍攝流星，需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值：
例如F2.8或以下，ISO 800或以上，視乎鏡頭及相機的設計，以及現場的環境而定。
同時視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。一般而言，曝光時間愈長則愈有機會拍攝到突如其來的流星。
如打算長時間曝光，可考慮收細光圈(例如F4/F8)，或感光度(例如ISO 400)，以提升照片質素。亦可善用遙控或延遲拍攝功能，避免因相機晃動而令星點影像變形。
直播連結
如果未能到郊外親身觀星，亦可以安在家中睇流星！香港太空館提供2025雙子座流星雨網上直播，將於12月14日晚上9時至10時期間於太空館 YouTube頻道直播。屆時香港科學館助理館長吳詠然，將為各位觀眾講解觀賞流星雨的方法及相關的天文知識。