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生活
2023-11-03 17:00:00

雙11優惠｜大家樂1折搶二人餐券 人均低至$7.4嘆豆乳美人鍋

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雙11優惠｜大家樂1折搶二人餐券 人均低至$7.4嘆豆乳美人鍋

雙11優惠｜大家樂1折搶二人餐券 人均低至$7.4嘆豆乳美人鍋

「雙11節」就到，大家樂宣布今年再推出「早鳥11.11孖住買　拾一折」震撼優惠，由20231110日上午11時正起，大家樂網店eatCDC.com將推出多款限量二人餐券，買第二件即享1折優惠，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐時段，總有一款合心意。

雙11優惠｜大家樂1折搶二人餐券 人均低至$7.4嘆豆乳美人鍋

雙11優惠｜大家樂1折搶二人餐券 人均低至$7.4嘆豆乳美人鍋

限時限量網上「拾一折」搶購超荀二人餐　

大家樂去年雙11節推出「指定二人餐第二件一折」優惠大受歡迎，今年大家樂應徇眾要求，再推出雙11優惠。於20231110日上午11時起登入網店eatCDC.com，即可選購涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐時段的多款限量二人餐券。今次共有7款二人餐（每訂單限買2件），第二件即享1折優惠，每張訂單可享此優惠1次，折扣以最低價格的產品計算，例如想購買「豆乳美人雞湯火鍋」及「意粉環球風情」二人餐各一為例，價錢較低的「意粉環球風情」二人餐可享一折優惠，結帳總額將為$155 （「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐$148 +「意粉環球風情」二人餐一折價$7）。

「牛尾湯扭紋粉」二人餐 $60，第二件一折價$6 「招牌焗系列」二人餐 $95，第二件一折價$9.5 「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐 $148，第二件一折價$14.8 「泰式紅咖喱雞髀及環球咖喱飯」二人餐 $106，第二件一折價$10.6 「意粉環球風情」二人餐 $70，第二件一折價$7 「招牌食晨早餐」二人餐 $65，第二件一折價$6.5 「公司三文治」二人餐 $65，第二件一折價$6.5

推介包括人氣「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐、「招牌焗系列」二人餐，以及期間限定的「泰式紅咖喱雞髀及環球咖哩飯」二人餐。以原價$148的人氣「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐為例，第二件1折價計算人均只需$7.4，即可享用足料滑溜豆乳火鍋配美國穀飼牛及丹麥豚肉；而「牛尾湯扭紋粉」二人餐也是CP值之選，第二件1折價計算僅需$6，人均$3便可享用優質美味早餐。每張訂單限買2件二人餐及可享第二件1折優惠一次，1折優惠以最低價格之產品計算，Club 100會員登入eatCDC.com網站後，成功搶購之二人餐券會在Club100.0手機App內顯示，方便快捷地使用。

「早鳥11.11孖住買　拾一折」震撼優惠

日期及時間：20231110日上午11時起發售

購買方式：登入eatCDC.com或透過Club 100.0手機程式登入eatCDC.com，訂購以下7款二人餐（每訂單限買2件），第二件即享1折優惠，每張訂單可享此優惠1次，折扣以最低價格之產品計算。二人餐數量有限，售完即止。

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